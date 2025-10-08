快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

▲NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

輝達（Nvidia）選定北士科的T17、18基地作為亞太總部地點，但該處地上權屬於新光人壽，北市府、輝達、新壽三方對於土地處理方式有不同見解，至今卡關。而今（8日）民進黨中常會中也討論此事，據轉述，綠委王世堅不滿表示，這段時間已經證明蔣萬安沒有能力處理，被財團吃死死，中央是否出手幫忙？總統兼任民進黨主席賴清德則回應，中央當然能幫忙的部分一定全力幫忙，也請行政院就台北市府送上來的相關規定制定核備案，加速提供給市政府。

輝達進駐北士科卡關，民眾黨北市議會黨團表示，包括T3、T4、T12，一開始就不斷提醒台北市長蔣萬安應要針對這三塊地盡快規劃、招標，但卻一直被擱置，現在不管輝達選擇如何，蔣萬安都要當責，「站在第一線，當公務員的靠山」。國民黨議員游淑慧指出，市府怕的是圖利新壽，目前新壽繳給北市府總金額合計約32.73億元，提出解約需補償140億元，毫無開發作為，就能獲利百億，誰該付140億當冤大頭？

對於輝達進駐北士科卡關，據轉述，今民進黨中常會中也有討論此事，綠委王世堅不滿表示，這段時間的進展，已經證明蔣萬安沒有能力處理這個問題，完全被這些財團吃得死死的，中央是否出手幫忙？

綠委吳思瑤則說明，台北市政府在地上權專案發給輝達有適法性疑義，北市府有行文內政部，內政部已經回函，說北市府如果要專案把地上權設定給輝達，按照區段徵收裡面的地上權處理辦法，擬定辦法後就可按此執行，北市府也把草案送給內政部，內政部接下來會積極處理並核備。

據轉述，賴清德會中回應，中央當然能幫忙的部分一定全力幫忙，也請行政院就台北市府送上來的相關規定制定核備案，加速提供給市政府。

與會的行政院副秘書長阮昭雄則補充，今天行政院副院長鄭麗君在上午的會議也有談到此事，就台北市政府送來上輝達情勢的公文，第一時間該准就准、該核就核，相關進程會加速作業。

與會人士表示，處理地上權專案設定部分，中央已經幫忙北市府處理了，但輝達T17、18還卡到北市府跟新壽的合約問題，這個要先處理才能進到後面專案設定地上權部分，看北市府需要中央在法律上提供什麼樣的協助，如果北市府明確提出，行政團隊會幫忙。

吳思瑤受訪時表示，台北市的士林北投科學園區催生在郝龍斌市長的任內，自己當時也是倡議的市議員，是地方主導開發的科學園區，所以說在相關的用地、招商引資，都考驗市政府的執行能力，輝達相中了T17、T18，無論如何絕對要讓這樣的好事順利成真，但這段時間比較遺憾的是，明明很多是屬於台北市政府權責，卻有媒體惡意的來做很多甩鍋中央的這些操作。

吳思瑤說明，自己把公文每天帶在身上，台北市政府請示內政部，因為台北市政府希望能夠讓輝達進駐北市科，需要有法律解釋上的一些協助，所以內政部非常快、7月16號正式回文，有關台北市政府所垂詢所提問的本案專案設定地上權給特定對象，到底法律允不允許？內政部就非常清楚地給了一個明路，只要台北市政府依循現有的作業辦法，台北市區段徵收與地標售標租及設定地上權辦法，訂定相關規定就可以了。

吳思瑤指出，內政部7月16號的公文，是協助台北市政府有法令解釋上一個清楚的指引，所以李四川副市長才會在收到這個公文的當下，肯定內政部的幫忙、感謝內政部給了輝達進駐北市科法律解釋上的明確拼圖，就是台北市政府當時的肯定。現在台北市政府已經把這個相關規定的修正，送到內政部核備，而內政部也快速地作業，行政院非常地關心，應當在近日之內就可以清楚地核備相關規定的修訂，當台北市政府在法令的適用上有疑義時，內政部第一時間協助解決，台北市政府當時也表達相當的感謝。

吳思瑤強調，中央對於北士科從來沒有袖手旁觀，中央都站在法令的解釋，協力的角度，積極地給予台北市政府必要的協助。所以說，非常期待台北市政府能夠成功地處理法令解釋，趕快來跟新壽跟輝達做出一個很好的協議，趕快讓輝達落腳北市科，讓AI的大國這個政策在台灣能夠往前推進一步。