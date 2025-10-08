　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

輝達（Nvidia）選定北士科的T17、18基地作為亞太總部地點，但該處地上權屬於新光人壽，北市府、輝達、新壽三方對於土地處理方式有不同見解，至今卡關。而今（8日）民進黨中常會中也討論此事，據轉述，綠委王世堅不滿表示，這段時間已經證明蔣萬安沒有能力處理，被財團吃死死，中央是否出手幫忙？總統兼任民進黨主席賴清德則回應，中央當然能幫忙的部分一定全力幫忙，也請行政院就台北市府送上來的相關規定制定核備案，加速提供給市政府。

輝達進駐北士科卡關，民眾黨北市議會黨團表示，包括T3、T4、T12，一開始就不斷提醒台北市長蔣萬安應要針對這三塊地盡快規劃、招標，但卻一直被擱置，現在不管輝達選擇如何，蔣萬安都要當責，「站在第一線，當公務員的靠山」。國民黨議員游淑慧指出，市府怕的是圖利新壽，目前新壽繳給北市府總金額合計約32.73億元，提出解約需補償140億元，毫無開發作為，就能獲利百億，誰該付140億當冤大頭？

對於輝達進駐北士科卡關，據轉述，今民進黨中常會中也有討論此事，綠委王世堅不滿表示，這段時間的進展，已經證明蔣萬安沒有能力處理這個問題，完全被這些財團吃得死死的，中央是否出手幫忙？

綠委吳思瑤則說明，台北市政府在地上權專案發給輝達有適法性疑義，北市府有行文內政部，內政部已經回函，說北市府如果要專案把地上權設定給輝達，按照區段徵收裡面的地上權處理辦法，擬定辦法後就可按此執行，北市府也把草案送給內政部，內政部接下來會積極處理並核備。

據轉述，賴清德會中回應，中央當然能幫忙的部分一定全力幫忙，也請行政院就台北市府送上來的相關規定制定核備案，加速提供給市政府。

與會的行政院副秘書長阮昭雄則補充，今天行政院副院長鄭麗君在上午的會議也有談到此事，就台北市政府送來上輝達情勢的公文，第一時間該准就准、該核就核，相關進程會加速作業。

與會人士表示，處理地上權專案設定部分，中央已經幫忙北市府處理了，但輝達T17、18還卡到北市府跟新壽的合約問題，這個要先處理才能進到後面專案設定地上權部分，看北市府需要中央在法律上提供什麼樣的協助，如果北市府明確提出，行政團隊會幫忙。

吳思瑤受訪時表示，台北市的士林北投科學園區催生在郝龍斌市長的任內，自己當時也是倡議的市議員，是地方主導開發的科學園區，所以說在相關的用地、招商引資，都考驗市政府的執行能力，輝達相中了T17、T18，無論如何絕對要讓這樣的好事順利成真，但這段時間比較遺憾的是，明明很多是屬於台北市政府權責，卻有媒體惡意的來做很多甩鍋中央的這些操作。

吳思瑤說明，自己把公文每天帶在身上，台北市政府請示內政部，因為台北市政府希望能夠讓輝達進駐北市科，需要有法律解釋上的一些協助，所以內政部非常快、7月16號正式回文，有關台北市政府所垂詢所提問的本案專案設定地上權給特定對象，到底法律允不允許？內政部就非常清楚地給了一個明路，只要台北市政府依循現有的作業辦法，台北市區段徵收與地標售標租及設定地上權辦法，訂定相關規定就可以了。

吳思瑤指出，內政部7月16號的公文，是協助台北市政府有法令解釋上一個清楚的指引，所以李四川副市長才會在收到這個公文的當下，肯定內政部的幫忙、感謝內政部給了輝達進駐北市科法律解釋上的明確拼圖，就是台北市政府當時的肯定。現在台北市政府已經把這個相關規定的修正，送到內政部核備，而內政部也快速地作業，行政院非常地關心，應當在近日之內就可以清楚地核備相關規定的修訂，當台北市政府在法令的適用上有疑義時，內政部第一時間協助解決，台北市政府當時也表達相當的感謝。

吳思瑤強調，中央對於北士科從來沒有袖手旁觀，中央都站在法令的解釋，協力的角度，積極地給予台北市政府必要的協助。所以說，非常期待台北市政府能夠成功地處理法令解釋，趕快來跟新壽跟輝達做出一個很好的協議，趕快讓輝達落腳北市科，讓AI的大國這個政策在台灣能夠往前推進一步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦
快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中
顏正國乾女兒賴嬌嬌心碎悼念　最後11字對話曝光
快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫
快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝
雙十國慶前夕！陸劍指賴清德撼樹蚍蜉　國台辦：統一必勝台獨必亡
緬甸節慶遭血洗！至少24死　孩童炸成碎片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爆他團隊涉「美濃大峽谷」遭賴瑞隆提告　許采蓁嗆：歡迎來告

「中央社百年醜聞」　李永得揭謝幸恩「雙面記者」內幕

柯文哲出庭點王世堅都在講幹話　王反送4字：「沆瀣一氣」嘛！

總預算沒編軍人加薪！民眾黨提復議退回　國民黨團表態支持

快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

普發現金北市民有望拿超過1萬！　藍黨團也要提版本：不會發太少

「挖土機超人」林鴻森救災感染離世　朱立倫中常會起立默哀30秒

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

捲黃國昌狗仔案遭吳思瑤痛批　張斯綱：我揭的是事實、被揭的才心虛

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

爆他團隊涉「美濃大峽谷」遭賴瑞隆提告　許采蓁嗆：歡迎來告

「中央社百年醜聞」　李永得揭謝幸恩「雙面記者」內幕

柯文哲出庭點王世堅都在講幹話　王反送4字：「沆瀣一氣」嘛！

總預算沒編軍人加薪！民眾黨提復議退回　國民黨團表態支持

快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

普發現金北市民有望拿超過1萬！　藍黨團也要提版本：不會發太少

「挖土機超人」林鴻森救災感染離世　朱立倫中常會起立默哀30秒

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

捲黃國昌狗仔案遭吳思瑤痛批　張斯綱：我揭的是事實、被揭的才心虛

香港8個月2.8萬件詐騙案　遭詐金額破200億元

顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦　賽車迷搶合照

林予晞入圍金鐘影后認了：最想贏她　脫口「該邊拉傷」原因超荒謬

詹皇沒有要退休卻傳傷情！　很可能缺席整個季前賽

三天兩夜深遊安平＋秋蟹雙饗宴　大員皇冠假日酒店打造詩意慢旅

麵包超人也來幫忙了！餐車現做麵包　溫暖鏟子災民、超人的胃

王思佳收工忘撕名牌　搭電梯一看糗翻：路人一定覺得我很想紅

《寶可夢傳說Z-A》台北夜市祭亮點一次看！遊戲搶先玩、皮卡丘現身

光復災區老師「沒收整箱保力達」曝原因！網讚爆：人間清醒

快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

政治熱門新聞

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

總統府光雕秀出現《零日攻擊》　粉專：憑什麼

超人送命　李鴻源：沒專業的不要去

沒半個官員道歉！翁曉玲轟卓榮泰厚臉皮

傅崐萁要中央負責災後清溝　卓榮泰嗆：要中央接管花蓮縣府嗎？

高市長前哨戰！賴瑞隆突襲柯志恩

陳玉珍駁喬官　中華電信工會再發3點聲明：不法關說立委應辭職下台

快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

評藍黨魁選舉　名嘴：不如直接請來黃國昌

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

花蓮災情麥玉珍問中選會：有沒有到現場　很多問題大家「霧煞煞」

挖土機超人救災8天殞命！中央頒20萬慰問金

1圖揭新壽「獲利百億如意算盤」　游淑慧：北市府、輝達誰當冤大頭

4點聲明反擊侯俐安「讓我無言」　王鴻薇：記者會前一天她已發稿

更多熱門

相關新聞

柯文哲出庭點王世堅都在講幹話　王反送4字：「沆瀣一氣」嘛！

柯文哲出庭點王世堅都在講幹話　王反送4字：「沆瀣一氣」嘛！

前台北市長柯文哲、議員應曉薇深陷京華城案，昨柯文哲以證人身分開庭，交叉詰問時，柯文哲說與應曉薇沒有私交，便當會是為了提升質詢效率，「否則議會全部在講鳥話、講幹話，像王世堅」。對此，王世堅今（8日）受訪時表示，柯文哲還有時間扯這個，他被提到做不好的地方就會顧左右而言他，「當時我質詢的時候他怎麼不答覆？」議員一些公正、客觀、很直接對市政的惕厲，他根本聽不進去啦！聽不進去就開始找同溫層，當然柯文哲、應曉薇議員會很合，送他四個字，「沆瀣一氣」嘛！

陸官方點名「賴清德與台獨」撼樹蚍蜉

陸官方點名「賴清德與台獨」撼樹蚍蜉

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

災民修屋加碼補助20萬來自善款

災民修屋加碼補助20萬來自善款

林鴻森救災感染離世　朱立倫中常會默哀30秒

林鴻森救災感染離世　朱立倫中常會默哀30秒

關鍵字：

輝達北士科土地爭議蔣萬安新壽國民黨吳思瑤賴清德王世堅

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

顏正國戲裡也在中秋離世

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面