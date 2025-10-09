黃國昌狗仔案延燒！　律師曝涉犯2罪：最重處五年徒刑





民眾黨主席黃國昌近日遭週刊爆料養狗仔跟監政敵，今(9日)又傳出時任行政院秘書長、現任經濟部長龔明鑫也遭跟監，後續查出跟監車輛的租車人疑是黃的前助理。對此，律師黃帝穎表示，黃國昌狗仔醜聞持續炎上，指揮狗仔跟監政敵，既不是新聞媒體，更不是採訪，不受「新聞自由」保障，而是違反刑法及個資法的犯罪行為，涉犯非法攝錄他人非公開活動罪、違反個資法最重處五年徒刑。

黃帝穎表示，根據《鏡報》報導，黃國昌長期養狗仔集團跟監政治人物，對象包括行政院長、監察院長、府院黨三大秘書長、立委、監委、警界最高首長等。

黃帝穎表示，報導指出今年6月，時任行政院秘書長、現任經濟部長龔明鑫也遭狗仔跟監，當時龔明鑫透過警方進一步查出，跟監車輛的租車人疑是黃國昌的前助理，4院長、府院黨3大秘書長都遭跟監偷拍。

黃帝穎質疑，黃國昌一再迴避養狗仔政治跟監的資金來源問題，大量跟監的狗仔費用，恐不只週刊估的千萬元，錢從哪來？

黃帝穎直言，黃國昌狗仔政治跟監不受新聞自由保障，涉犯刑法非法攝錄他人非公開活動罪、違反個資法最重處五年徒刑

黃帝穎指出，依據大法官釋689號解釋，「新聞自由」保障是新聞採訪者的追訪，黃國昌指揮狗仔政治跟監政敵，既不是新聞媒體，更不是採訪，不受「新聞自由」保障，而是違反刑法及個資法的犯罪行為。

最後，黃帝穎提到，若是有港資、中資資助狗仔跟監4院長府院黨3大秘書長，更涉違國安法處3年以上10以下徒刑。

