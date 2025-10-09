　
政治

黃國昌狗仔案延燒！　律師曝涉犯2罪：最重處五年徒刑

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭週刊爆料養狗仔跟監政敵，今(9日)又傳出時任行政院秘書長、現任經濟部長龔明鑫也遭跟監，後續查出跟監車輛的租車人疑是黃的前助理。對此，律師黃帝穎表示，黃國昌狗仔醜聞持續炎上，指揮狗仔跟監政敵，既不是新聞媒體，更不是採訪，不受「新聞自由」保障，而是違反刑法及個資法的犯罪行為，涉犯非法攝錄他人非公開活動罪、違反個資法最重處五年徒刑。

黃帝穎表示，根據《鏡報》報導，黃國昌長期養狗仔集團跟監政治人物，對象包括行政院長、監察院長、府院黨三大秘書長、立委、監委、警界最高首長等。

黃帝穎表示，報導指出今年6月，時任行政院秘書長、現任經濟部長龔明鑫也遭狗仔跟監，當時龔明鑫透過警方進一步查出，跟監車輛的租車人疑是黃國昌的前助理，4院長、府院黨3大秘書長都遭跟監偷拍。

黃帝穎質疑，黃國昌一再迴避養狗仔政治跟監的資金來源問題，大量跟監的狗仔費用，恐不只週刊估的千萬元，錢從哪來？

黃帝穎直言，黃國昌狗仔政治跟監不受新聞自由保障，涉犯刑法非法攝錄他人非公開活動罪、違反個資法最重處五年徒刑

黃帝穎指出，依據大法官釋689號解釋，「新聞自由」保障是新聞採訪者的追訪，黃國昌指揮狗仔政治跟監政敵，既不是新聞媒體，更不是採訪，不受「新聞自由」保障，而是違反刑法及個資法的犯罪行為。

最後，黃帝穎提到，若是有港資、中資資助狗仔跟監4院長府院黨3大秘書長，更涉違國安法處3年以上10以下徒刑。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）

▲▼律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）

10/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」　老爸嘆：沒長大
李千娜夫妻二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛：不敢相信
快訊／放走無照猴撞死人　警察遭懲處
採購5萬元座椅、1瓶120元瓶裝水　國防部：參考日本市場進口
女神現身清水溝！低調一幕被拍　旁人認證：沒休息
快訊／主場球迷提前離場！　道奇2：8不敵費城人
國光女神分手1年「開5條件」徵友！　攝影棚全傻眼
藍色BMW飛撞茶葉行奪命！　肇事男黑歷史起底

德國馬歇爾基金會（GMF）、澳洲戰略政策研究所（ASPI）、美國智庫CSIS、布魯金斯學會及全球台灣研究中心（GTI）等多國智庫、基金會分析指出，北京對台的「灰色地帶威脅」加速擴張，從軍事恫嚇、經濟脅迫、外交封鎖、認知戰，到人民信仰與思想的跨境打擊。對此，民進黨中國部今（9日）表示，近來中國對台灣的威脅與打壓持續升高，不僅軍事與外交施壓未曾停歇，連台灣民間宗教信仰也成為鎮壓對象。對此表達嚴厲譴責，並提醒國人對中國風險要提高警覺。

