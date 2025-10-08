詐團結合網軍醜化民眾黨　黃國昌譴責籲司法揪出幕後黑手

▲電視台前製作人李能謙涉詐20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（8日）召開黨政聯繫會議，黨主席黃國昌在會中除了再次鼓勵黨公職參與10月9日由政策會所主辦的「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇之外，也對近期檢調查出詐團配合網軍操作，扮演「智障小草」抹黑台灣民眾黨表達嚴正關切，並譴責司法檢調機關看不到積極作為，「遇到民進黨就轉彎、遇到民進黨膝蓋就軟掉」，若持續坐視不管，只會讓台灣司法繼續向下沈淪。

民眾黨指出，曾是三立前製作人的關鍵角色李能謙，在立委選舉期間攻擊國民黨候選人，再操作7000筆網軍帳號，醜化台灣民眾黨和黃國昌，然而不只主嫌僅以20萬元交保，檢警更聲稱研判網軍集團層層轉包，「查不出實際委託身分」。

黃國昌批評，民進黨政府口口聲聲要打詐，結果詐團不只詐騙人民，還配合網軍操作攻擊政敵，讓詐團加網軍「二合一」模組在台灣橫行無阻。對比在網路上批評內政部長劉世芳就遭揚言提告，執政者利用司法製造寒蟬效應，已讓司法公正備受挑戰，呼籲檢調應揪出幕後黑手，不要讓司法變成特定政黨的打手。

黃國昌強調，對於真正涉及犯罪的詐騙集團結合網軍的惡劣行徑，民眾黨表達嚴正關切並嚴厲譴責，「請司法檢調不要遇到民進黨就轉彎，遇到民進黨膝蓋就軟掉」。

另外，本週五就是國慶日，民眾黨政策會特別在國慶前一天舉行「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇，黃國昌表示，只有40％民意支持基礎的賴清德總統，在國內製造仇恨、對立，讓國家停滯不前，面對國內外地緣政治、經貿挑戰，當前政府又提不出解方，因此透過論壇討論籌組聯合政府，讓不同意見的人可以相互合作，在國慶日前格外具有意義。黃國昌表示當天除了聆聽專家學者意見，也希望賴清德政府冷靜想想，繼續搞對立抹黑、網軍攻擊，會讓台灣喪失寶貴的競爭力。

最後，有關近期新北市、高雄市皆爆發疑似虐童事件，民眾黨也表達關心，並重申「兒虐零容忍」立場，過去台灣民眾黨立法院黨團在立法院推動修法，對於兒虐加重刑責，就是希望不再讓犯罪行為被高高舉起、輕輕放下。民眾黨呼籲，相關單位應積極介入、守護孩童，給孩童一個健康長大的空間。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）