花蓮災後慰助服務站連假不打烊　35萬慰助金已有530件撥款入帳

▲政委季連成、陳金德透過視訊方式出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央「家園支持三方案」每戶慰助金共計35萬元，截至今（9日）止，已受理超過2600件，共有530件災民慰助金完成撥款入帳。行政院政委、工程會主委陳金德表示，慰助服務站國慶連假期間不中斷運作，將持續服務至10月12日，協助災民辦理申請與資料補正。

陳金德表示，為落實卓榮泰院長指示、讓慰助金儘速入帳，他立即協調相關部會研擬作法，由內政部、衛福部及金管會先行合作造冊並整合資料，再由跨部會團隊入村查對，同步於慰助站簡化申辦程序，使核對與撥款可同時進行。

不過，陳金德也強調，在簡化及加速的同時，跨部會團隊在收件後，也花費非常多時間進行審核及查對，以兼顧速度與正確、避免產生爭議。

陳金德說，這次災後慰助站的設立展現了中央政府的團隊精神，各部會除各自分工，也在結束當日服務後，立即檢討所遭遇的各項問題並調整，每天超過12小時的工作時間，就是希望讓慰助站的運作能夠符合災區的需求及災民的期待。

副主委陳為祥說，鄉親非常需要協助，行政團隊基於儘速服務的立場，不眠不休提供服務。他說，會根據鄉親在不同階段的不同需求，調整服務站的相關流程以及配置，務必給最有需求的鄉親最即時的協助。

考量有不少災民在上班日無法前來申辦，因此行政院長卓榮泰特別要求提慰助服務站連假不打烊，持續服務災民。此外，現場除協助慰助金申請，也提供生活支援、證件補發及租屋、金融、農業等各項諮詢。陳政委補充，三天來各項服務已累積超過2,600人次，顯見一站式服務確有需要。

工程會統計，過去3天來，除慰助金外，車輛報廢監理業務共受理700多件，提供原住民的諮詢服務共352件；農業救補助共213件；銀行郵局提款卡及存摺補發或受理共150多件；小型企業及商店的復工貸款補助有46件；申請補發健保卡共有39件；申辦農會業務計有37件；房屋安全評估共有14戶申請；台糖地租減免共受理11件；災民租屋補貼共受理9件。

工程會表示，完成相關慰助後，各部會將依權責推動公共設施修復與防災改善計畫，優先辦理堤防、橋梁、排水等工程，行政院並規劃追加250億元特別預算，用於基礎設施、民生及環境復原，協助災區逐步恢復正常生活。