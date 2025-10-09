災後特別條例增250億助花蓮　列堰塞湖監測與清淤、農地復原預算

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院今（9日）院會通過工程會擬具的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」第四條、第五條、第十條修正草案，增列馬太鞍溪整治及災區復原工作、增加特別預算250億，將核轉立法院進行審議，部分新增工作施行至119年12月31日。

「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」修正案，預算匡列增加到850億，增加的整治及災後復原事項包括堰塞湖的調查、監測、洪氾區設置及土砂防治、受災民眾安置；雨污水下水道、家戶污水與道路排水設施之清淤、修繕及新建；農田泥砂清運、農地復原、專案休耕、農田廢園重建及農業生產環境重建。施行至117年12月31日；部分新增工作施行至119年12月31日。

行政院發言人李慧芝說，經費分配比例方面，農業設施5億、水利設施40億、家園及公共設施26.51億，道路交通部分32.5億、社會復原及產業促進4.78億。堰塞湖新增107億、預備金34.21億，總共上限提高到250億。

行政院長卓榮泰說，花蓮馬太鞍溪堰塞湖的形成是在丹娜絲颱風後所致，9月23日堰塞湖溢流也發生在728豪雨之後，因此適用「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，並無疑義。

為加速復原重建的進度，擴大對災民的支持，已經在9月30日依照該條例公告丹娜絲颱風、728豪雨以及楊柳颱風的災區範圍，其中就包括花蓮縣等12個縣市全區。

卓榮泰感謝風災特別條例主管機關工程會，盤點包括農業部、經濟部、內政部、環境部等各中央主管機關，協助花蓮災後復原重建工作所需的資源，快速提出本修正草案。也感謝林明昕政委密集審查。

卓榮泰表示，為凸顯這次堰塞湖災害，聚焦在堰塞湖災害的復原重建工作，修正條例的復原重建工作增列馬太鞍溪堰塞湖整治及災後復原項目。經費上限提高250億，堰塞湖相關重建工作延長至119年12月31日。

卓榮泰也提醒，要記住災害遺留給大家的寶貴經驗，面對未來可能的災害，要汲取這次救災及復原工作的經驗，以及大家共同合作的團隊精神，也請各部會持續就內部做為再精進，並請秘書長、政委就此經驗建立更強化完整的標準作業程序。

卓榮泰強調，不論是中央該做、還是地方該做，或是中央地方該合力做的，要形成更佳的團隊合作模式，這才是救災之後留下的寶貴經驗。