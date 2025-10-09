國慶日飆36度「午後2地有雷雨」　下波變天降溫時間點曝

記者李姿慧／台北報導

微弱東北季風影響，今天(9日)和明天國慶日東部、基隆、台北、宜蘭偶有零星降雨，午後南部和山區有雷陣雨，明天西半部局部地區有36度高溫。下波明顯的東北季風預計將出現在下個周末18日和19日，將有一波降溫和變天。

▲明天國慶日西半部局部地區高溫上看36度。（示意圖／記者李毓康攝）

中央氣象署預報中心科長劉宇其指出，國慶連假天氣部分，各地大致晴朗穩定，大台北、東半部水氣多時偶會下雨，其他地方溫度高，留意午後仍有雷陣雨。

目前台灣有些零碎雲系伴隨著東北風，從台灣東北方海面吹入台灣上空，劉宇其說明，今天基隆、台北、宜蘭、東半部有零星陣雨，大部分地區的降雨為下下停停的狀態，大致為多雲到晴、偶有陣雨的天氣，桃園以南的西半部則是晴朗穩定，午後靠近山區的地區有雷陣雨現象。

西北太平洋有兩個颱風，劉宇其表示，日本南方海面的哈隆颱風已經減弱為中度颱風，持續往東北方向遠離，對台灣、日本影響逐漸減少當中；昨下午2點娜克莉颱風生成，目前位於台灣東方1400公里海面上，有再增強趨勢，未來朝西北西方向移動，10日和11日接近琉球東方海面時北轉，往日本南方海面前進。

劉宇其提醒，國慶連假前往琉球要留意娜克莉颱風動態，颱風路徑對台灣沒有直接影響，不過11日離台灣較靠近，基隆北海岸、宜蘭、馬祖有長浪。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢上，劉宇其分析，台灣北方、在中國東北一帶大陸高壓，帶來東北季風稍微影響台灣，今天到明天國慶日東北季風影響，東半部、基隆、台北、宜蘭斷斷續續有短暫陣雨，水氣不多，大致多雲到晴、偶有零星降雨，桃園以南天氣穩定，山區及南部有午後雷雨，這樣天氣維持到周六(11日)仍持續，午後雷雨南部、各地山區變明顯。

劉宇其表示，周日轉偏東風或偏南風，東部水氣增多，有短暫陣雨，西半部維持晴朗炎熱，午後雷雨變明顯，下周二(14日)之後水氣減少，東半部有零星陣雨，西半部要持續留意午後雷雨。

▲一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢部分，劉宇其說明，今天稍微有東北風下來，但因高壓離台灣遠，帶來水氣不多，溫度下降狀況也不明顯，台北溫度31到32度，沒像前幾天那麼高，新竹以南的內陸仍有35度高溫，氣象署今天也對台南發布高溫資訊。

明天東北季風減弱，劉宇其分析，溫度將回升，西部內陸、近山區有35到36度高溫，持續整個連假期間，天氣高溫，中午前後活動要做好防曬，山區或近山區仍有午後雷雨，有時候雨勢會較大。

劉宇其指出，這波東北季風到明天就會減弱，溫度回升，未來一周清晨低溫約25到26度，下波明顯東北季風在18日到19日，可能東北季風增強，天氣跟溫度將有所轉變，10天之後預報會持續密切觀察。

另東北部、基隆北海岸、馬祖受娜克莉颱風影響有長浪，因吹東北風的關係，中部以北沿海、恆春半島、各離島風勢強，前往海邊要留意安全；目前在年度大潮期間，沿海低窪地區也要留意潮位較高。