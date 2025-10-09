　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國慶日飆36度「午後2地有雷雨」　下波變天降溫時間點曝

記者李姿慧／台北報導

微弱東北季風影響，今天(9日)和明天國慶日東部、基隆、台北、宜蘭偶有零星降雨，午後南部和山區有雷陣雨，明天西半部局部地區有36度高溫。下波明顯的東北季風預計將出現在下個周末18日和19日，將有一波降溫和變天。

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,過馬路,行人穿越道,禮讓行人,年輕人,暑假,觀光客,遊客,逛街,天氣,極端高溫,中暑,酷暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天國慶日西半部局部地區高溫上看36度。（示意圖／記者李毓康攝）

中央氣象署預報中心科長劉宇其指出，國慶連假天氣部分，各地大致晴朗穩定，大台北、東半部水氣多時偶會下雨，其他地方溫度高，留意午後仍有雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前台灣有些零碎雲系伴隨著東北風，從台灣東北方海面吹入台灣上空，劉宇其說明，今天基隆、台北、宜蘭、東半部有零星陣雨，大部分地區的降雨為下下停停的狀態，大致為多雲到晴、偶有陣雨的天氣，桃園以南的西半部則是晴朗穩定，午後靠近山區的地區有雷陣雨現象。

西北太平洋有兩個颱風，劉宇其表示，日本南方海面的哈隆颱風已經減弱為中度颱風，持續往東北方向遠離，對台灣、日本影響逐漸減少當中；昨下午2點娜克莉颱風生成，目前位於台灣東方1400公里海面上，有再增強趨勢，未來朝西北西方向移動，10日和11日接近琉球東方海面時北轉，往日本南方海面前進。

劉宇其提醒，國慶連假前往琉球要留意娜克莉颱風動態，颱風路徑對台灣沒有直接影響，不過11日離台灣較靠近，基隆北海岸、宜蘭、馬祖有長浪。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢上，劉宇其分析，台灣北方、在中國東北一帶大陸高壓，帶來東北季風稍微影響台灣，今天到明天國慶日東北季風影響，東半部、基隆、台北、宜蘭斷斷續續有短暫陣雨，水氣不多，大致多雲到晴、偶有零星降雨，桃園以南天氣穩定，山區及南部有午後雷雨，這樣天氣維持到周六(11日)仍持續，午後雷雨南部、各地山區變明顯。

劉宇其表示，周日轉偏東風或偏南風，東部水氣增多，有短暫陣雨，西半部維持晴朗炎熱，午後雷雨變明顯，下周二(14日)之後水氣減少，東半部有零星陣雨，西半部要持續留意午後雷雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢部分，劉宇其說明，今天稍微有東北風下來，但因高壓離台灣遠，帶來水氣不多，溫度下降狀況也不明顯，台北溫度31到32度，沒像前幾天那麼高，新竹以南的內陸仍有35度高溫，氣象署今天也對台南發布高溫資訊。

明天東北季風減弱，劉宇其分析，溫度將回升，西部內陸、近山區有35到36度高溫，持續整個連假期間，天氣高溫，中午前後活動要做好防曬，山區或近山區仍有午後雷雨，有時候雨勢會較大。

劉宇其指出，這波東北季風到明天就會減弱，溫度回升，未來一周清晨低溫約25到26度，下波明顯東北季風在18日到19日，可能東北季風增強，天氣跟溫度將有所轉變，10天之後預報會持續密切觀察。

另東北部、基隆北海岸、馬祖受娜克莉颱風影響有長浪，因吹東北風的關係，中部以北沿海、恆春半島、各離島風勢強，前往海邊要留意安全；目前在年度大潮期間，沿海低窪地區也要留意潮位較高。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」　老爸嘆：沒長大
李千娜夫妻二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛：不敢相信
快訊／放走無照猴撞死人　警察遭懲處
採購5萬元座椅、1瓶120元瓶裝水　國防部：參考日本市場進口
女神現身清水溝！低調一幕被拍　旁人認證：沒休息
快訊／主場球迷提前離場！　道奇2：8不敵費城人
國光女神分手1年「開5條件」徵友！　攝影棚全傻眼
藍色BMW飛撞茶葉行奪命！　肇事男黑歷史起底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明下午3時有條件通車　

小孩「在寧靜車廂尖叫」他斥責　醫：哭聲是生命在學習與世界對話

出國玩一周「中流感再請一周」　學生下場超崩潰！老師火大了

馬太鞍溪集水區驚見新裂縫　地表還在變形！林業署：仍有高度風險

華航運送「福衛八號」衛星赴美　6度執行國家級太空任務

國慶日飆36度「午後2地有雷雨」　下波變天降溫時間點曝

林口某幼兒園「聲明稿曝光」喊有誤會　網見第2點：所以是承認了？

沖繩機場「台人超沒水準一幕」　旅客怒：丟臉丟到國外！網炸鍋

快訊／林口雙語幼兒園爆虐童　教育局「開罰30萬」資料移送調查

觀光署修法「減訓練節數、刪舊課」救導遊荒　115年6月上路

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明下午3時有條件通車　

小孩「在寧靜車廂尖叫」他斥責　醫：哭聲是生命在學習與世界對話

出國玩一周「中流感再請一周」　學生下場超崩潰！老師火大了

馬太鞍溪集水區驚見新裂縫　地表還在變形！林業署：仍有高度風險

華航運送「福衛八號」衛星赴美　6度執行國家級太空任務

國慶日飆36度「午後2地有雷雨」　下波變天降溫時間點曝

林口某幼兒園「聲明稿曝光」喊有誤會　網見第2點：所以是承認了？

沖繩機場「台人超沒水準一幕」　旅客怒：丟臉丟到國外！網炸鍋

快訊／林口雙語幼兒園爆虐童　教育局「開罰30萬」資料移送調查

觀光署修法「減訓練節數、刪舊課」救導遊荒　115年6月上路

大戶出動！飾金飆每錢15180元天價　VIP砸逾2千萬抱走5公斤

黃國昌狗仔門延燒！王義川籲全報警　綠黨團：始作俑者應受司法制裁

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？　陸網紅實測：計價器爆了

《羊蹄山戰鬼》風景太美！當地人曝「完全不誇張」、玩家湧朝聖

全日空客機空中驚魂！乘客「行動電源」機上自燃　機艙冒煙起火

60歲女詭異陳屍車上　調查發現「洗車誤觸自動窗紐」卡脖窒息亡

以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」慶功　老爸感嘆：沒長大

花蓮災後慰助服務站連假不打烊　35萬慰助金已有530件撥款入帳

馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明下午3時有條件通車　

總統願協助留輝達　李四川：松南營區有6公頃是「蠻好的一塊地」

【家長怒了】林口雙語幼兒園爆虐童　YTR：我有一槍斃命的證據！

生活熱門新聞

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

國小畢旅「3天2夜」快破萬！完整行程曝光　家長臉綠了

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

快訊／台北捷運今早傳列車故障　乘客擠爆月台

今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝

比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」！網曝原因

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　網勸分手

最帥國軍被質疑「送公發帽」　新視角破除謠言

獨／全真倒閉「欠稅」難討　國稅局扣押「失敗」

顏正國罹癌病逝！醫推這種飲食肺癌風險降35％

陳匡怡「飯局照」惹怒富商：有病看醫生　曾罵林千又賤人

更多熱門

相關新聞

強颱襲日暴雨狂風創紀錄！氣象廳：趕快逃命

強颱襲日暴雨狂風創紀錄！氣象廳：趕快逃命

日本氣象廳今（9）日針對伊豆群島南部的八丈島發布大雨特別警報！

行政院今討論災後特別條例追加預算　增至250億助光復鄉重建

行政院今討論災後特別條例追加預算　增至250億助光復鄉重建

下波東北季風更強更久　降溫時間曝

下波東北季風更強更久　降溫時間曝

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝

今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝

關鍵字：

天氣氣象氣象署國慶颱風東北季風雷雨高溫

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

輝達台灣總部　民生社區呼聲高

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面