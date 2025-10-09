馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明下午3時有條件通車　

▲陳世凱宣布馬太鞍溪橋便道提早10/10下午通車。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

花蓮馬太鞍溪橋9月23日遭沖毀，歷經半個多月搶修，交通部長陳世凱今（10/9）親赴光復現場視察，宣布涵管便道施工進度大幅超前，原訂10月15日完工，可提前至10月10日下午3時通車，4個月內將完成鋼便橋，116年全橋改建完成。

陳世凱表示，馬太鞍溪橋於9月23日因堰塞湖溢流沖毀後，公路局第一時間全力動員、日夜趕工，工程團隊、廠商及地方單位迄今動用超過500人次、各式大型機具投入現場，原定15日前通車的目標能夠提前達成，是大家齊心努力的成果。

陳世凱表示，10月10日通車第一階段涵管便道將分南下、北上單向有條件開放小型車、搶救車輛通行，後續也會依便道承載力評估，逐步放寬車型；第二階段預計4個月內、明年春節前完成鋼便橋，最終在116年全橋改建完工，確保長遠安全與便利。

▲陳世凱視察馬太鞍溪橋便道施工狀況。（圖／交通部提供）

隨後陳世凱也到台鐵光復站視察並慰勉台鐵員工，肯定台鐵在災後第一時間連夜搶通光復站到萬榮站間軌道運輸、支援救災人員與物資，後續更載運超過40萬人次進出光復站。

陳世凱說，「這段時間，全台灣的民眾都看見台鐵同仁的付出，不論是加開班次、站票分流、設備增設，還是第一時間就守在前線，台鐵和公路局一樣，都是台灣最強大的『交通超人』！」