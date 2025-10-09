以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」慶功　老爸感嘆：沒長大

▲日本自民黨新任黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本自民黨總裁選舉4日投開票，最終由高市早苗當選，擊敗被多數媒體民調看好的小泉進次郎。儘管小泉在國會議員票中一度領先，高市則憑藉黨員票的地方支持，以及堅持到最後的拜票行動，在第二輪決選中成功逆轉勝局。選後，政界也曝光小泉陣營在開票前夜「開趴慶祝」的消息，輿論質疑其過於輕忽選情。

根據日媒《朝日新聞》，小泉進次郎陣營人士原本預期勝選，3日晚間在東京赤坂的眾議員宿舍舉行慶功宴，引來其他陣營幹部測目。事實上，選前各大媒體民調均顯示小泉在國會議員票領先，但決選投票結果卻顯示，高市憑藉都道府縣地方票、議員票大幅領先小泉。

報導分析，高市早苗的勝利除了與「造王者」麻生太郎對於黨內派閥政治優越的掌握能力有關外，其實更和今年7月參議院選舉保守派選民的回流，以及她針對地方票的積極拜票等策略密不可分。

▲自民黨總裁選舉，成高市早苗、小泉進次郎「兩強對決」。（圖／達志影像／美聯社）

日媒《女性自身》進一步指出，高市早苗受惠於麻生太郎，而小泉進次郎則對於地方票掌握不足，且陣營內發生前數位大臣牧島花蓮只是在網路留言惡意造謠、中傷對手的醜聞，最後該醜聞由日媒《週刊文春》揭露，加上投開票前夜舉行慶功宴，都被視為其敗選原因之一。

國民民主黨黨代表玉木雄一郎6日在《富士電視台》節目上爆料，高市早苗直到選前最後一刻仍堅持撥打電話給參眾議員，呼籲對方支持，展現出堅韌態度，而小泉卻提早鬆懈。

外界認為，小泉進次郎身為政治人物，其態度仍不成熟。根據日媒《產經新聞》，小泉的父親、前首相小泉純一郎日前在與石破茂等人晚宴時就坦承，小泉進次郎目前要擔任黨總裁、甚至是首相「恐怕還太早」，認為小泉的參選時機尚不成熟，還需要多加磨練。