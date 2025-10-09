　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」慶功　老爸感嘆：沒長大

▲▼日本自民黨新任黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自民黨新任黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本自民黨總裁選舉4日投開票，最終由高市早苗當選，擊敗被多數媒體民調看好的小泉進次郎。儘管小泉在國會議員票中一度領先，高市則憑藉黨員票的地方支持，以及堅持到最後的拜票行動，在第二輪決選中成功逆轉勝局。選後，政界也曝光小泉陣營在開票前夜「開趴慶祝」的消息，輿論質疑其過於輕忽選情。

根據日媒《朝日新聞》，小泉進次郎陣營人士原本預期勝選，3日晚間在東京赤坂的眾議員宿舍舉行慶功宴，引來其他陣營幹部測目。事實上，選前各大媒體民調均顯示小泉在國會議員票領先，但決選投票結果卻顯示，高市憑藉都道府縣地方票、議員票大幅領先小泉。

報導分析，高市早苗的勝利除了與「造王者」麻生太郎對於黨內派閥政治優越的掌握能力有關外，其實更和今年7月參議院選舉保守派選民的回流，以及她針對地方票的積極拜票等策略密不可分。

▲▼自民黨總裁選舉，成高市早苗、小泉進次郎「兩強對決」。（圖／達志影像／美聯社）

▲自民黨總裁選舉，成高市早苗、小泉進次郎「兩強對決」。（圖／達志影像／美聯社）

日媒《女性自身》進一步指出，高市早苗受惠於麻生太郎，而小泉進次郎則對於地方票掌握不足，且陣營內發生前數位大臣牧島花蓮只是在網路留言惡意造謠、中傷對手的醜聞，最後該醜聞由日媒《週刊文春》揭露，加上投開票前夜舉行慶功宴，都被視為其敗選原因之一。

國民民主黨黨代表玉木雄一郎6日在《富士電視台》節目上爆料，高市早苗直到選前最後一刻仍堅持撥打電話給參眾議員，呼籲對方支持，展現出堅韌態度，而小泉卻提早鬆懈。

外界認為，小泉進次郎身為政治人物，其態度仍不成熟。根據日媒《產經新聞》，小泉的父親、前首相小泉純一郎日前在與石破茂等人晚宴時就坦承，小泉進次郎目前要擔任黨總裁、甚至是首相「恐怕還太早」，認為小泉的參選時機尚不成熟，還需要多加磨練。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李千娜夫妻二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛：不敢相信
快訊／放走無照猴撞死人　警察遭懲處
採購5萬元座椅、1瓶120元瓶裝水　國防部：參考日本市場進口
女神現身清水溝！低調一幕被拍　旁人認證：沒休息
快訊／主場球迷提前離場！　道奇2：8不敵費城人
國光女神分手1年「開5條件」徵友！　攝影棚全傻眼
藍色BMW飛撞茶葉行奪命！　肇事男黑歷史起底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全日空客機空中驚魂！乘客「行動電源」機上自燃　機艙冒煙起火

60歲女詭異陳屍車上　調查發現「洗車誤觸自動窗紐」卡脖窒息亡

以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」慶功　老爸感嘆：沒長大

泰29歲殺人犯「7天前剛出獄」又砍死母親　血染竹床恐怖畫面曝

愛因斯坦「第一把小提琴」拍賣！　4千萬天價成交創紀錄

迪士尼樂園搭乘鬼屋設施　女遊客被嚇到「心臟病發」突然死亡

高喊「頒諾貝爾獎給川普」　以色列、加薩人民慶祝停火

長期性侵15歲女學生　性侵犯狼師「只剩2年就刑滿」突被獄友殺死

日本囚車「移監囚犯」突火燒車！驚險畫面曝　6人驚險跳車

強颱襲日暴雨狂風創紀錄！日氣象廳發布「最高警報」：趕快逃命

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

全日空客機空中驚魂！乘客「行動電源」機上自燃　機艙冒煙起火

60歲女詭異陳屍車上　調查發現「洗車誤觸自動窗紐」卡脖窒息亡

以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」慶功　老爸感嘆：沒長大

泰29歲殺人犯「7天前剛出獄」又砍死母親　血染竹床恐怖畫面曝

愛因斯坦「第一把小提琴」拍賣！　4千萬天價成交創紀錄

迪士尼樂園搭乘鬼屋設施　女遊客被嚇到「心臟病發」突然死亡

高喊「頒諾貝爾獎給川普」　以色列、加薩人民慶祝停火

長期性侵15歲女學生　性侵犯狼師「只剩2年就刑滿」突被獄友殺死

日本囚車「移監囚犯」突火燒車！驚險畫面曝　6人驚險跳車

強颱襲日暴雨狂風創紀錄！日氣象廳發布「最高警報」：趕快逃命

黃國昌狗仔門延燒！王義川籲全報警　綠黨團：始作俑者應受司法制裁

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？　陸網紅實測：計價器爆了

《羊蹄山戰鬼》風景太美！當地人曝「完全不誇張」、玩家湧朝聖

全日空客機空中驚魂！乘客「行動電源」機上自燃　機艙冒煙起火

60歲女詭異陳屍車上　調查發現「洗車誤觸自動窗紐」卡脖窒息亡

以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」慶功　老爸感嘆：沒長大

花蓮災後慰助服務站連假不打烊　35萬慰助金已有530件撥款入帳

馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明下午3時有條件通車　

總統願協助留輝達　李四川：松南營區有6公頃是「蠻好的一塊地」

小孩「在寧靜車廂尖叫」他斥責　醫：哭聲是生命在學習與世界對話

【這回嘴太猛】傅崐萁嗆「這是你的水平」　卓揆神回：那是你的茶瓶

國際熱門新聞

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

日本太空人拍下「龍的巢穴」：颱風眼讓他恐懼

日媒：鴻海收購日產汽車廠「談判破局」！

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

85後之花競技：李沁、李純、辛芷蕾

即／以哈簽停火協議　川普：人質即將獲釋

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

音樂人藏1.3萬色情片　被判鞭2下關22月

正妹主播自PO「入浴照」　大片肉色曝光

諾貝爾獎得主談台灣：企業與國家都非常成功

美股多收紅科技板塊強勢　標普那指再創新高

快訊／知情人士爆料：哈馬斯已經同意加薩停火協議

2少女挑戰「地鐵衝浪」身亡　媽看新聞發現

直播生孩　女實況主「羊水破了」開拍

更多熱門

相關新聞

全日空客機「行動電源」突冒煙起火

全日空客機「行動電源」突冒煙起火

全日空一架從沖繩那霸機場飛往東京羽田的客機9日上午11時許在飛行途中傳出機艙起火冒煙意外。經過調查確定是旅客的行動電源起火所致，所幸火勢隨即就被撲滅，因此飛機按照原定計畫飛往羽田機場。

全球出口量第一的抹茶小縣城 在日本喝到的很可能來自貴州

全球出口量第一的抹茶小縣城 在日本喝到的很可能來自貴州

日本囚車「移監囚犯」火燒車！6人驚險跳車

日本囚車「移監囚犯」火燒車！6人驚險跳車

強颱襲日暴雨狂風創紀錄！氣象廳：趕快逃命

強颱襲日暴雨狂風創紀錄！氣象廳：趕快逃命

日本首度觀測到「南海海槽震源區」地層下陷

日本首度觀測到「南海海槽震源區」地層下陷

關鍵字：

日韓要聞日本小泉進次郎高市早苗自民黨開趴慶功宴

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

輝達台灣總部　民生社區呼聲高

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面