全球出口量第一的抹茶小縣城　在日本喝到的很可能來自貴州

▲貴州銅仁溪口縣九龍山茶園。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

貴州銅仁江口縣，曾經以黔金絲猴與佛教名山梵淨山美景聞名，然而，江口縣卻在數年內成為全球抹茶出口量第二、大陸產量第一的「抹茶超級工廠」，傾一縣之力打造的背後，讓外界不禁對這場席捲全球的「抹茶風暴」產生好奇，在日本抹茶減產、價格飆升的背景下，或許遊客到日本旅遊時喝到的抹茶，原產地其實是在貴州。

▲貴州銅仁溪口縣成為全球抹茶出口量第一的小縣城。（圖／翻攝新華社）

《深圳新聞網》報導，2024 年，貴州銅仁市江口縣的抹茶產量突破1200噸，產量位於中國第一、世界第二。2025年，在日本抹茶減產、價格飆升的情況下，貴州抹茶開始大規模出口至日本。

「天無三日晴、地無三里平」，這是當地人自嘲，也是外界對貴州的深刻印象，不過，在這特殊的氣候地理條件下，卻成為發展抹茶的契機。

江口縣位於梵淨山腳下，這座佛教名山擁有全球同緯度保存最完好的原始森林，也是大陸國家級自然保護區。生態保護的要求下，當地發展受到限制，不僅工業落後，人口外移的現象也持續擴大，常住人口已不到18萬，並呈現逐年下降趨勢。

▲江口縣怒溪鎮駱象村的茶園。（圖／翻攝新華社）

就在2018年，江口縣的「抹茶超級工廠」建成，約有31個足球場大，內部有貴茶集團投資的全球最大抹茶單體車間，設計產能達4000噸，在原料充足、機器全運轉的情況下，就可搖身一變成為全球第一的抹茶工廠。

偌大的工廠內，鮮少看到工作人員忙進忙出，車間幾乎全採用智慧化機器生產，相較於一般茶葉，抹茶的生產與加工有更為嚴苛的標準。茶葉採摘下來後，茶園主通過切葉、蒸青、快速冷卻、二次乾燥，將茶葉的營養成分鎖住，葉脈、黃葉被剔除後，只留下葉肉，經過精細化處理成為「碾茶」，才能被送上抹茶生產線。

隨著大型機器對碾茶完成烘乾、滅菌等處理，最後再加以研磨，飄著濃厚清香的抹茶粉出爐，直接送入冷藏車，朝著大陸各港口、機場輸運，最終發送至全球各地。

▲抹茶茶飲。（圖／翻攝新華社）

肩負當地抹茶發展重任的貴茶集團在2017年前後與縣委書記領銜的參訪團前往日本考察，考察團隊一致認為，「發展抹茶的風險反倒比種傳統茶要小一點！」江口縣負責發展抹茶經濟的張明生透露，「綠茶沒有競爭優勢，紅茶、黑茶也沒有競爭優勢，抹茶在中國就屬於新東西，就不存在同質化競爭。」

由於日本茶葉協會對抹茶的定義是，在遮陰栽培下種植的茶葉鮮葉，不經揉捻直接乾製成碾茶，再經石磨或其他工具磨製成的極細粉末。這種獨特的製作方式，使抹茶展現出鮮綠色並擁有獨特香氣和風味。

在江口縣投入抹茶事業的陳春蓮表示，在茶葉採摘約15天前，會給茶樹上方用架子支撐，蓋上遮陰網，既保證茶葉生長所必需的光合作用，同時可以避免陽光直射，「遮陰會導致茶葉大量形成口味鮮甜的茶氨酸，抑制有苦澀口感的茶多酚和咖啡鹼，讓抹茶散發出獨特的海苔香和鮮甜香。」

▲江口縣抹茶產品體驗店。（圖／翻攝新華社）

陳春蓮還發現，貴州的晝夜溫度大，多雲霧，缺少工業，對種茶而言反而是優勢，「白天30多攝氏度，晚上只有不到20攝氏度，這樣茶葉才能更均勻地吸收養分。」

相較於日本的抹茶文化，張明生認為，在日本屬於吃茶文化，也就是將抹茶粉泡在水裡飲用，而中國已經是茶葉生產大國，更熱衷於泡傳統茶，「因此，中國的抹茶多數是應用在食品添加上，例如冷飲類、烘焙類。」

張明生強調，貴州抹茶的出圈路，並沒有跟隨日本的標準來走，我們想在下游打造更多的抹茶類品牌，把後端產業鏈拉得越長越大，這個產業才能越做越大，「食品添加這一塊大蛋糕，才是我們想要的。」