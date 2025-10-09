　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全球出口量第一的抹茶小縣城　在日本喝到的很可能來自貴州

▲貴州銅仁溪口縣成為全球抹茶出口量第一的小縣城。（圖／翻攝新華社）

▲貴州銅仁溪口縣九龍山茶園。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

貴州銅仁江口縣，曾經以黔金絲猴與佛教名山梵淨山美景聞名，然而，江口縣卻在數年內成為全球抹茶出口量第二、大陸產量第一的「抹茶超級工廠」，傾一縣之力打造的背後，讓外界不禁對這場席捲全球的「抹茶風暴」產生好奇，在日本抹茶減產、價格飆升的背景下，或許遊客到日本旅遊時喝到的抹茶，原產地其實是在貴州。

▲貴州銅仁溪口縣成為全球抹茶出口量第一的小縣城。（圖／翻攝新華社）

▲貴州銅仁溪口縣成為全球抹茶出口量第一的小縣城。（圖／翻攝新華社）

《深圳新聞網》報導，2024 年，貴州銅仁市江口縣的抹茶產量突破1200噸，產量位於中國第一、世界第二。2025年，在日本抹茶減產、價格飆升的情況下，貴州抹茶開始大規模出口至日本。

「天無三日晴、地無三里平」，這是當地人自嘲，也是外界對貴州的深刻印象，不過，在這特殊的氣候地理條件下，卻成為發展抹茶的契機。

江口縣位於梵淨山腳下，這座佛教名山擁有全球同緯度保存最完好的原始森林，也是大陸國家級自然保護區。生態保護的要求下，當地發展受到限制，不僅工業落後，人口外移的現象也持續擴大，常住人口已不到18萬，並呈現逐年下降趨勢。

▲貴州銅仁溪口縣成為全球抹茶出口量第一的小縣城。（圖／翻攝新華社）

▲江口縣怒溪鎮駱象村的茶園。（圖／翻攝新華社）

就在2018年，江口縣的「抹茶超級工廠」建成，約有31個足球場大，內部有貴茶集團投資的全球最大抹茶單體車間，設計產能達4000噸，在原料充足、機器全運轉的情況下，就可搖身一變成為全球第一的抹茶工廠。

偌大的工廠內，鮮少看到工作人員忙進忙出，車間幾乎全採用智慧化機器生產，相較於一般茶葉，抹茶的生產與加工有更為嚴苛的標準。茶葉採摘下來後，茶園主通過切葉、蒸青、快速冷卻、二次乾燥，將茶葉的營養成分鎖住，葉脈、黃葉被剔除後，只留下葉肉，經過精細化處理成為「碾茶」，才能被送上抹茶生產線。

隨著大型機器對碾茶完成烘乾、滅菌等處理，最後再加以研磨，飄著濃厚清香的抹茶粉出爐，直接送入冷藏車，朝著大陸各港口、機場輸運，最終發送至全球各地。

▲貴州銅仁溪口縣成為全球抹茶出口量第一的小縣城。（圖／翻攝新華社）

▲抹茶茶飲。（圖／翻攝新華社）

肩負當地抹茶發展重任的貴茶集團在2017年前後與縣委書記領銜的參訪團前往日本考察，考察團隊一致認為，「發展抹茶的風險反倒比種傳統茶要小一點！」江口縣負責發展抹茶經濟的張明生透露，「綠茶沒有競爭優勢，紅茶、黑茶也沒有競爭優勢，抹茶在中國就屬於新東西，就不存在同質化競爭。」

由於日本茶葉協會對抹茶的定義是，在遮陰栽培下種植的茶葉鮮葉，不經揉捻直接乾製成碾茶，再經石磨或其他工具磨製成的極細粉末。這種獨特的製作方式，使抹茶展現出鮮綠色並擁有獨特香氣和風味。

在江口縣投入抹茶事業的陳春蓮表示，在茶葉採摘約15天前，會給茶樹上方用架子支撐，蓋上遮陰網，既保證茶葉生長所必需的光合作用，同時可以避免陽光直射，「遮陰會導致茶葉大量形成口味鮮甜的茶氨酸，抑制有苦澀口感的茶多酚和咖啡鹼，讓抹茶散發出獨特的海苔香和鮮甜香。」

▲貴州銅仁溪口縣成為全球抹茶出口量第一的小縣城。（圖／翻攝新華社）

▲江口縣抹茶產品體驗店。（圖／翻攝新華社）

陳春蓮還發現，貴州的晝夜溫度大，多雲霧，缺少工業，對種茶而言反而是優勢，「白天30多攝氏度，晚上只有不到20攝氏度，這樣茶葉才能更均勻地吸收養分。」

相較於日本的抹茶文化，張明生認為，在日本屬於吃茶文化，也就是將抹茶粉泡在水裡飲用，而中國已經是茶葉生產大國，更熱衷於泡傳統茶，「因此，中國的抹茶多數是應用在食品添加上，例如冷飲類、烘焙類。」

張明生強調，貴州抹茶的出圈路，並沒有跟隨日本的標準來走，我們想在下游打造更多的抹茶類品牌，把後端產業鏈拉得越長越大，這個產業才能越做越大，「食品添加這一塊大蛋糕，才是我們想要的。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李千娜夫妻二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛：不敢相信
快訊／放走無照猴撞死人　警察遭懲處
採購5萬元座椅、1瓶120元瓶裝水　國防部：參考日本市場進口
女神現身清水溝！低調一幕被拍　旁人認證：沒休息
快訊／主場球迷提前離場！　道奇2：8不敵費城人
國光女神分手1年「開5條件」徵友！　攝影棚全傻眼
藍色BMW飛撞茶葉行奪命！　肇事男黑歷史起底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？　陸網紅實測：計價器爆了

陸十一長假熱門城市TOP10公布！「南京」吃喝玩樂皆上榜成大贏家

野豬群闖高速公路！　陸男時速105公里直接撞上

滬指10年來首次突破3900點　三大指數早盤震盪拉升

全球出口量第一的抹茶小縣城　在日本喝到的很可能來自貴州

48歲陸網紅出海捕海鮮「墜海罹難」　丈夫喊話：先把欠款還完

邱垂正：習近平將「統一台灣」作為「中華民族偉大復興」指標

青海老虎溝山難傳台灣人身亡　海基會證實：家屬下午赴陸

加強出口管制！　陸商務部：境外將中國稀土與技術用於軍事

陸最嚴「稀土出口管制」公告連發　稀土與境外技術使用都要獲得許可

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？　陸網紅實測：計價器爆了

陸十一長假熱門城市TOP10公布！「南京」吃喝玩樂皆上榜成大贏家

野豬群闖高速公路！　陸男時速105公里直接撞上

滬指10年來首次突破3900點　三大指數早盤震盪拉升

全球出口量第一的抹茶小縣城　在日本喝到的很可能來自貴州

48歲陸網紅出海捕海鮮「墜海罹難」　丈夫喊話：先把欠款還完

邱垂正：習近平將「統一台灣」作為「中華民族偉大復興」指標

青海老虎溝山難傳台灣人身亡　海基會證實：家屬下午赴陸

加強出口管制！　陸商務部：境外將中國稀土與技術用於軍事

陸最嚴「稀土出口管制」公告連發　稀土與境外技術使用都要獲得許可

大戶出動！飾金飆每錢15180元天價　VIP砸逾2千萬抱走5公斤

黃國昌狗仔門延燒！王義川籲全報警　綠黨團：始作俑者應受司法制裁

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？　陸網紅實測：計價器爆了

《羊蹄山戰鬼》風景太美！當地人曝「完全不誇張」、玩家湧朝聖

全日空客機空中驚魂！乘客「行動電源」機上自燃　機艙冒煙起火

60歲女詭異陳屍車上　調查發現「洗車誤觸自動窗紐」卡脖窒息亡

以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」慶功　老爸感嘆：沒長大

花蓮災後慰助服務站連假不打烊　35萬慰助金已有530件撥款入帳

馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明下午3時有條件通車　

總統願協助留輝達　李四川：松南營區有6公頃是「蠻好的一塊地」

【塞車震撼空拍】中國最大收費站「36車道全開」

大陸熱門新聞

青海老虎溝山難困251人1死　死者來自台灣

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

遊客餵太多了！　草泥馬吃撐當場倒地「翻白眼」

韓星赴中旅遊！陸私生如喪屍衝撞畫面曝

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

青海老虎溝山難傳台灣人身亡　海基會證實

NBA睽違6年重返中國　10球星將現身

48歲陸網紅捕海鮮「墜海罹難」

全球出口量第一的抹茶小縣城 在日本喝到的很可能來自貴州

陸十一長假進入尾聲！湖北吸超1800萬人

男足浴猝死　家屬告店家：性服務太刺激

珠峰暴雪！老嚮導一人一狗撤離上百人 登山客轉2萬「救命錢」致意

邱垂正：習近平將統一台灣當偉大復興指標

他夜困五台山遇「靈狐指路」？

更多熱門

相關新聞

日本囚車「移監囚犯」火燒車！6人驚險跳車

日本囚車「移監囚犯」火燒車！6人驚險跳車

日本一輛正在執行囚犯移監任務的囚車8日上午行經富山縣高速公路時，突然起火燃燒，發生火燒車意外，整輛巴士完全燒毀，所幸車上6名人員全數平安脫困。

強颱襲日暴雨狂風創紀錄！氣象廳：趕快逃命

強颱襲日暴雨狂風創紀錄！氣象廳：趕快逃命

日本首度觀測到「南海海槽震源區」地層下陷

日本首度觀測到「南海海槽震源區」地層下陷

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」

關鍵字：

貴州抹茶茶園超級工廠加工出口日本

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

輝達台灣總部　民生社區呼聲高

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面