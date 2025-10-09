強颱襲日暴雨狂風創紀錄！日氣象廳發布「最高警報」：趕快逃命

▲今年第22號颱風「強颱哈隆」來襲，日本伊豆群島八丈島面臨強大風雨。（圖／翻攝自X／takutore0318）

記者羅翊宬／編譯

日本氣象廳今（9）日針對伊豆群島南部的八丈島發布大雨特別警報！強颱哈隆（第22號颱風）正以每小時30公里速度朝東北東移動，中心氣壓940百帕、最大風速50公尺、瞬間最大風速達70公尺，已將八丈島等多個島嶼納入暴風圈。氣象廳提醒，土石流、洪水氾濫及暴風雨威脅生命安全，呼籲立即疏散或前往安全地點避難。

根據《日本放送協會》，日本氣象廳觀測，隸屬於東京都的伊豆群島八丈島，9日上午7時20分前的6個小時累積雨量達284.5毫米，創下自2003年統計以來的最高紀錄。當地上午10時的最大瞬間風速，在八丈島機場上午10時測得最大瞬間風速為53.5公尺、八丈島本島45.4公尺、三宅島34.2公尺。

日本氣象廳警告，伊豆群島的部分地區可能有建築物倒塌的風險，海上風浪劇烈，八丈島周邊海域浪高可達12公尺，關東沿岸亦可能出現7公尺大浪。

現場畫面顯示，八丈島三根地區的電線桿與樹木劇烈搖晃，雨勢造成視線不良。當地一名40多歲男性居民表示，「早起時就聽到外面『砰砰』的巨響，鄰居家的樹木和冷氣室外機都被吹倒了。我從小在八丈島出生長大，從未見過這麼強烈的風雨，真擔心建築物會倒。」

當地警察局也接獲多起報案，包括停車場車輛被風颳翻、屋頂掀起、樹木倒塌等，所幸目前尚未傳出人員受傷。

日本氣象廳指出，伊豆群島南部已出現滯留鋒面，強降雨持續滯留在同一區域，使土石流災害與洪水氾濫等風險急速升高，尤其在災害警戒區域，土石流等災害可能已經發生。

日本氣象廳預報課長立原秀一在記者會上強調，「這是前所未見的大雨，等同於警戒等級5，人命關天、危險迫在眉睫，請立刻採取行動確保自身安全。即使平常不太會發生災害的地區，也必須最大級警戒。」

颱風影響下，交通與通訊也受阻。八丈町與青島村部分地區的固定電話與網路線路中斷，部分郵局停止窗口業務。東京灣渡輪9日的首個班次全面停航，航運公司則將視情況調整起降資訊。