　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

強颱襲日暴雨狂風創紀錄！日氣象廳發布「最高警報」：趕快逃命

▲▼今年第22號颱風「強颱哈隆」來襲，日本伊豆群島八丈島面臨強大風雨。（圖／翻攝自X／takutore0318）

▲今年第22號颱風「強颱哈隆」來襲，日本伊豆群島八丈島面臨強大風雨。（圖／翻攝自X／takutore0318）

記者羅翊宬／編譯

日本氣象廳今（9）日針對伊豆群島南部的八丈島發布大雨特別警報！強颱哈隆（第22號颱風）正以每小時30公里速度朝東北東移動，中心氣壓940百帕、最大風速50公尺、瞬間最大風速達70公尺，已將八丈島等多個島嶼納入暴風圈。氣象廳提醒，土石流、洪水氾濫及暴風雨威脅生命安全，呼籲立即疏散或前往安全地點避難。

根據《日本放送協會》，日本氣象廳觀測，隸屬於東京都的伊豆群島八丈島，9日上午7時20分前的6個小時累積雨量達284.5毫米，創下自2003年統計以來的最高紀錄。當地上午10時的最大瞬間風速，在八丈島機場上午10時測得最大瞬間風速為53.5公尺、八丈島本島45.4公尺、三宅島34.2公尺。

日本氣象廳警告，伊豆群島的部分地區可能有建築物倒塌的風險，海上風浪劇烈，八丈島周邊海域浪高可達12公尺，關東沿岸亦可能出現7公尺大浪。

現場畫面顯示，八丈島三根地區的電線桿與樹木劇烈搖晃，雨勢造成視線不良。當地一名40多歲男性居民表示，「早起時就聽到外面『砰砰』的巨響，鄰居家的樹木和冷氣室外機都被吹倒了。我從小在八丈島出生長大，從未見過這麼強烈的風雨，真擔心建築物會倒。」

當地警察局也接獲多起報案，包括停車場車輛被風颳翻、屋頂掀起、樹木倒塌等，所幸目前尚未傳出人員受傷。

日本氣象廳指出，伊豆群島南部已出現滯留鋒面，強降雨持續滯留在同一區域，使土石流災害與洪水氾濫等風險急速升高，尤其在災害警戒區域，土石流等災害可能已經發生。

日本氣象廳預報課長立原秀一在記者會上強調，「這是前所未見的大雨，等同於警戒等級5，人命關天、危險迫在眉睫，請立刻採取行動確保自身安全。即使平常不太會發生災害的地區，也必須最大級警戒。」

颱風影響下，交通與通訊也受阻。八丈町與青島村部分地區的固定電話與網路線路中斷，部分郵局停止窗口業務。東京灣渡輪9日的首個班次全面停航，航運公司則將視情況調整起降資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／放走無照猴撞死人　警察遭懲處
採購5萬元座椅、1瓶120元瓶裝水　國防部：參考日本市場進口
女神現身清水溝！低調一幕被拍　旁人認證：沒休息
快訊／主場球迷提前離場！　道奇2：8不敵費城人
國光女神分手1年「開5條件」徵友！　攝影棚全傻眼
藍色BMW飛撞茶葉行奪命！　肇事男黑歷史起底
BMW飛車撞進來！　闆娘睡夢中斷魂「時鐘停在3：20」
癌症和「壓力顆粒」凝聚有關　2水果可逼癌細胞「散會」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰29歲殺人犯「7天前剛出獄」又砍死母親　血染竹床恐怖畫面曝

愛因斯坦「第一把小提琴」拍賣！　4千萬天價成交創紀錄

迪士尼樂園搭乘鬼屋設施　女遊客被嚇到「心臟病發」突然死亡

高喊「頒諾貝爾獎給川普」　以色列、加薩人民慶祝停火

長期性侵15歲女學生　性侵犯狼師「只剩2年就刑滿」突被獄友殺死

日本囚車「移監囚犯」突火燒車！驚險畫面曝　6人驚險跳車

強颱襲日暴雨狂風創紀錄！日氣象廳發布「最高警報」：趕快逃命

川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚：兩國方案「重大機遇」

川普側耳聽「以哈協議最新進度」報告！　神同步布希911經典瞬間

以哈第3次停火！川普：人質可能周一獲釋　中東國家助重建加薩

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

泰29歲殺人犯「7天前剛出獄」又砍死母親　血染竹床恐怖畫面曝

愛因斯坦「第一把小提琴」拍賣！　4千萬天價成交創紀錄

迪士尼樂園搭乘鬼屋設施　女遊客被嚇到「心臟病發」突然死亡

高喊「頒諾貝爾獎給川普」　以色列、加薩人民慶祝停火

長期性侵15歲女學生　性侵犯狼師「只剩2年就刑滿」突被獄友殺死

日本囚車「移監囚犯」突火燒車！驚險畫面曝　6人驚險跳車

強颱襲日暴雨狂風創紀錄！日氣象廳發布「最高警報」：趕快逃命

川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚：兩國方案「重大機遇」

川普側耳聽「以哈協議最新進度」報告！　神同步布希911經典瞬間

以哈第3次停火！川普：人質可能周一獲釋　中東國家助重建加薩

花蓮災後慰助服務站連假不打烊　35萬慰助金已有530件撥款入帳

馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明15時有條件通車　

盤點土地留輝達　李四川：松南營區有6公頃是「蠻好的一塊地」

小孩「在寧靜車廂尖叫」他斥責　醫：哭聲是生命在學習與世界對話

無照猴先撞單車再撞死友！驗尿查毒駕　警「放人」遭申誡2次

明年首次專技高考營養師、護理師、社工師考試　2月7日起登場

「LEXUS入門電動休旅」日本、台灣都停售！盼全新車款來補位

王祖賢中秋節吃海底撈被捕獲！幸運影迷：本人好美好溫柔

呼叫音樂節！陳綺貞、田馥甄、麋先生、告五人11/1、11/2大都會公園卡司齊聚

李千娜、黃尚禾二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛悼念：不敢相信

【身分初步確認】砂石場車內遺體運出！　家屬認屍...員工悲喊：董娘回家

國際熱門新聞

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

日本太空人拍下「龍的巢穴」：颱風眼讓他恐懼

日媒：鴻海收購日產汽車廠「談判破局」！

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

85後之花競技：李沁、李純、辛芷蕾

即／以哈簽停火協議　川普：人質即將獲釋

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

音樂人藏1.3萬色情片　被判鞭2下關22月

正妹主播自PO「入浴照」　大片肉色曝光

諾貝爾獎得主談台灣：企業與國家都非常成功

美股多收紅科技板塊強勢　標普那指再創新高

快訊／知情人士爆料：哈馬斯已經同意加薩停火協議

2少女挑戰「地鐵衝浪」身亡　媽看新聞發現

直播生孩　女實況主「羊水破了」開拍

更多熱門

相關新聞

行政院今討論災後特別條例追加預算　增至250億助光復鄉重建

行政院今討論災後特別條例追加預算　增至250億助光復鄉重建

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，行政院會今（9日）院會新增議程，討論由工程會擬具的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」第四條、第五條、第十條修正草案，請核轉立法院審議案。據了解，預算追加匡列金額將自200億提高到250億，提升挹注光復鄉重建的力道，同時調整特別條例實施期間。

日本首度觀測到「南海海槽震源區」地層下陷

日本首度觀測到「南海海槽震源區」地層下陷

日媒：鴻海收購日產汽車廠「談判破局」！

日媒：鴻海收購日產汽車廠「談判破局」！

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝

今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝

關鍵字：

日韓要聞強颱颱風哈隆日本八丈島伊豆群島東京

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

輝達台灣總部　民生社區呼聲高

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面