日本首度觀測到「南海海槽震源區」地層下陷　地震機率上修60~90%

南海海槽大地震震源區位在菲律賓海板塊與歐亞板塊交界。（圖／翻攝自坂出市官網）



記者王佩翊／編譯

日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）開發出可修正水壓計觀測誤差的技術，首度在南海海槽震源區海底2000公尺深處，觀測到「地層下陷」現象，每年以1.5至2.5公分速度持續下沉，引發各界對南海大地震前兆的關注。事實上，日本近期地震活動頻繁，9月29日至10月5日期間共計發生42起地震。

根據《日本電視台》報導，JAMSTEC在南海海槽震源區設置的DONET地震海嘯監測系統，透過新開發的水壓計誤差修正技術，首度在水深2000公尺的海底直接觀測到地層下陷現象。觀測數據顯示，紀伊半島東南外海熊野灘每年下陷約1.5公分，西南外海更以年均2.5公分的速度沉降，而兩者皆是位於南海海槽震源區。

南海海槽大地震的形成機制，主要是菲律賓海板塊持續沉入歐亞板塊下方，在板塊交界處累積巨大壓力，當達到臨界點時便會引發大規模地震。過去透過陸地觀測已知地面會出現下陷，但在海底直接觀測到此現象尚屬首次。

國土地理院的衛星觀測資料印證了這項發現，靜岡縣御前崎觀測點自1998年以來已下陷近20公分。紀伊半島潮岬周邊從1970年代開始便觀測到地層沉降，高知縣室戶岬也有類似現象。值得注意的是，室戶岬在1946年昭和南海大地震時曾隆起近1公尺，地震後又重新開始下陷，呈現典型的應力累積與釋放循環。

JAMSTEC副主任研究員町田表示，「透過即時監測南海海槽震源區的海底資料，有助於更早發現震源區附近的地層變化。」他強調，海底即時觀測系統能夠比陸地觀測更快捕捉到變化，對於大地震預警具有重要意義。

日本政府地震調查委員會於9月底將南海海槽大地震在30年內發生機率調高至「約60%至90%以上」，結合最新的海底地層下陷觀測，顯示該區域地震風險持續上升。部分日本民眾擔心這可能是地震前兆，但專家澄清，地層下陷本身並非新現象，此次僅是首度在海底明確觀測到而已。

目前南海海槽地震海域均已建立海底即時觀測網絡，JAMSTEC計劃在更多地點擴大監測範圍，希望藉此提升對大地震發生時機的預測能力，為防災準備爭取更多時間。