國際

靠一招騙過外送平台！日無業男「爽吃2年霸王餐」　海撈374萬

▲▼ 外送員,外送。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲日本無業男靠一招騙過外送平台，吃了2年的霸王餐。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

日本愛知縣名古屋市38歲的無業男子東本拓也，兩年間竟透過外送平台「出前館」註冊逾百個假帳號，連續下單超過千筆餐點，利用漏洞申請退款，詐取金額高達374萬日圓（約新台幣75萬元）。警方最終循線查獲該男子，依詐欺罪將其逮捕送辦。

根據《朝日新聞》報導，警方指出，嫌犯東本拓也自2023年至今，以假名與虛構住址註冊124個帳號，透過平台多次訂購鰻魚便當、漢堡排、冰淇淋等高單價食品，並且選取無接觸取餐的選項。

每次取餐後，他便在App中投訴「餐點未送達」或「配送錯誤」，藉此成功獲得退款。警方統計，他共下單1095次，金額高達374萬日圓。

▲包裹,快遞,外送（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲日本無業男靠一招騙過外送平台，吃了2年的霸王餐。（示意圖／免費圖庫Pexels）

調查發現，東本為規避身分查核，頻繁使用廉價電信業者（MVNO）門號反覆註冊新帳號。每次完成詐騙後，便會立即終止門號契約、刪除帳號，讓追查難度大增。由於出前館初期未實施嚴格的身分驗證，使他能不斷複製手法，長時間進行詐騙而未被發現。

警方表示，東本被捕後坦承所有犯行，並供稱「一開始只是想試試看，後來嘗到甜頭就停不下來」。他表示，訂購的餐點幾乎全由自己食用。警方認定，嫌犯明知行為違法仍多次重犯，屬蓄意詐欺。案件目前依詐欺罪移送檢方偵辦。

案件曝光後，外送平台出前館坦言，過去會員註冊僅需電話驗證，確實存在漏洞，現已全面強化身分審核機制，並建立異常交易警示系統，以防類似詐騙再度發生。警方呼籲，業者應強化平台安全措施，民眾也應避免濫用線上申訴功能，以維護交易秩序。

 
10/07

