鴻海收購日產汽車廠「談判破局」！　日媒：9月中已決定退出

▲日產汽車位於神奈川縣橫須賀市的追濱工廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日產汽車（Nissan）計畫出售位於神奈川縣橫須賀市的追濱工廠，期盼引進台灣鴻海精密工業（Foxconn）接手，原本有望在電動車（EV）領域和鴻海展開合作。不過，最新消息卻指出，雙方談判已破局，鴻海決定放棄收購，而日產內部也傳出高層不願讓鴻海接手，工廠未來走向仍充滿不確定性。

根據日媒《東京電視台》獨家報導，鴻海從今年5月起便與日產就追濱工廠的收購展開協商，涵蓋土地、建築與生產設備，面積約54萬平方公尺，並計畫接手繼續僱用部分工廠員工。

儘管日產提出的總售價超過1000億日圓，遠高於土地市值約300至400億日圓，考量到部分設備老舊等問題，無法算是合理的價格，但鴻海仍認為收購追濱工廠對於在日本建立電動車委託生產基地具有戰略意義，因此願意承擔不利條件。

日產汽車社長斯皮諾薩（Ivan Espinosa）於7月15日宣布，追濱工廠將從2027財年末起停止生產，並表示將考慮出售或改變資產用途。此時，日產也開始接觸其他潛在買家，至於針對鴻海的提案則暫未回應。隨著時間流逝，鴻海對於談判進度延宕表現不耐，最終在9月中決定退出收購。

日產汽車內部人士透露，「其實公司內部曾有人質疑為何不接受鴻海的方案，但現經營層不希望被外界視為找鴻海來救援」，這可能是談判破局的主要原因。該人士也表示，其他買家洽談進度並未明顯取得突破。

對此，日產汽車公關對於追濱工廠的出售與再利用計畫僅表示，將評估多種方案並與外部協商，至於針對鴻海談判破局的報導則不願意多做回應。