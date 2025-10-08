以軍封鎖登上加薩援助船　27歲韓籍女遭扣押！她曾駕駛帆船來台灣

▲前往加薩進行援助的全球堅毅船隊「良心號」（Conscience）成員坐在船上，遭到以色列安全部隊攔截。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

以色列軍方8日（當地時間）在加薩外海再度登船扣押人道救援船隊「自由船隊聯盟（FFC）」，船上包括來自多國的醫師、記者及志工，其中一名27歲韓籍女性活動人士「海草」（本名金雅泫，音譯）也在被押送往以色列港口的人員之列。南韓外交部已向以方表達關切，要求儘速釋放她，並確保人身安全。

根據《路透社》、《韓聯社》，這支救援船隊原計畫將價值超過11萬美元（約1億5600萬韓元）的醫療用品、呼吸器與營養補給品運往醫療資源匱乏的加薩地區，支援當地醫院。自由船隊聯盟發表聲明指出，這次行動完全屬於人道救援性質，但以軍仍在國際海域登船並強制帶走所有成員，「目前甚至無法確認他們被拘留在哪裡」。

以色列外交部則在社群平台X發表聲明，稱船隻與乘員安全無恙，已被帶往以色列港口，很快會遭到驅逐出境，批評這次航行徒勞無功，是試圖突破合法海上封鎖的行動。

據悉，這已是以軍一週內第2次扣押加薩救援船。就在本月1日，隸屬「全球堅毅船隊（Global Sumud Fleet）」約40艘船隻亦被以軍攔截，船上包括瑞典環保運動人士童貝里（Greta Thunberg，環保少女）在內等450多人一度遭到拘留。

南韓多個公民團體，包括「與巴勒斯坦團結的韓國市民社會緊急行動」、「江汀的朋友們」及「開拓者」等組織，今（8）日在首爾以色列大使館前舉行記者會，證實被捕者中包括韓籍活動家金雅泫，呼籲立即釋放所有被拘留者。

▲▼以色列安全部隊登上加薩援助船，士兵用槍砸毀監視器。（圖／路透）

相關公民團體指出，韓國時間當日上午11時40分左右，前往加薩的11艘救援船在海上遭以軍攔截，要求南韓政府與國會針對以色列違反國際法與人權侵害的行為提出強烈抗議。

南韓外交部表示，駐以色列大使館已與以方保持聯繫，並持續要求以方讓金雅泫能在安全與公正的程序下盡快獲釋，同時將提供必要領事協助。南韓外交部高層透露，大使館過去數日一直密切追蹤該船動向，並已提醒相關人員加薩屬於高風險地區，若未取得特別許可而前往，可能違反《護照法》而受處分。

한겨레신문에서 가자 항해 전 해초와 인터뷰를 진행했고 https://t.co/NjoDQjRE5j



오늘은 김홍모 작가가 그린 그림과 가자 할머니의 편지 기사가 올라왔습니다. https://t.co/kiJui24hQb pic.twitter.com/KcX1PSCCJf — 춤추는 해삼 (@Appleyoung0322) October 2, 2025

根據《韓民族新聞》專訪，金雅泫是「自由船隊聯盟」歷來首位參與加薩航行的韓籍成員，她所搭乘的「向加薩前進的千個瑪德琳號」（TMTG）於9月27日從義大利西西里島出發，預定10天後抵達加薩。她在出航前受訪時表示，「加薩地區被封鎖、有人在挨餓與受害，陸路無法通行，所以我只能乘船前往。」

金雅泫從就讀小學便投身和平運動，長年參與反對濟州島江汀海軍基地興建行動。2022年在團體「開拓者」的「和平航海者」計畫中學習航行技術後，於2023年駕駛無動力帆船，從濟州往返沖繩、台灣等多個軍事相關地區，倡議反戰與和平；2024年又加入美國反核象徵性船隻「金色規則號」（Golden Rule）進行兩個月的航程。