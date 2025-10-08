專車突拋錨「數十學生困車上」　桃警急開調撥車道疏導

▲桃園市鬧區今天上學尖峰時段，一輛學生專車突然拋錨，桃園警分局員警發現後立即調撥車道協助。（圖／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鬧區今（8）日上班、上學尖峰時段，一輛學生專車行經桃園區中正路、慈文路口處時突然拋錨，桃園警分局員警發現後立即協助調撥車道，引導學生下車在騎樓處等候，所幸客運公司派來技師到場檢修，另一輛支援專車抵達，順利載運學生到校，整個過程約40分鐘，員警待學生順利載運離開，撤除交管警力。

桃園警分局指出，今天上午7時15分許，桃園警察局埔子派出所巡佐黃國樑、警員鄭廷祥巡邏時，根據無線電顯示中正路與慈文路口有回堵狀況，立即前往瞭解狀況。發現一輛學生專車故障拋錨在中正路口處，因正處上班與上學尖峰時刻導致車流嚴重堵塞，員警立即通報所內請同仁攜帶交通錐前來支援，並實施調撥車道加強交通疏導。

員警引導數十位學生下車到店家騎樓等待支援車輛抵達，客運公司派來維修技師到場檢修，另一輛學生專車趕來支援載運學生到校，整個過程約40分鐘完成疏導，隨後故障學生專車駛離現場，員警待交通恢復順暢後，撤除交通管制。