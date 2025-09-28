　
地方 地方焦點

教師節連假桃警雷霆掃蕩淨化治安 囂張男追撞前車被查獲槍毒

▲教師節連假桃警雷霆掃蕩淨化社會治安 ，臨檢酒店、KTV。（圖／桃園警分局提供）

▲教師節連假桃警雷霆掃蕩淨化社會治安 ，臨檢酒店、KTV。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局於教師節連假執行雷霆除暴勤務，針對轄區內移工舞廳、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查，遏止有心人士滋擾，打擊違法者氣焰。共出動82名警力，共臨檢15處場所及路檢6處路口，總計查獲槍砲1件、毒品2件、竊盜2件、通緝2件、詐欺1件及其他2件等。

▲▼處理車禍糾紛查獲男子車內藏毒及改造手槍及子彈。（圖／桃園警分局提供）
▲▼處理車禍糾紛查獲男子車內藏毒及改造手槍及子彈。（圖／桃園警分局提供）

▲▼處理車禍糾紛查獲男子車內藏毒及改造手槍及子彈。（圖／桃園警分局提供）

另外，27日17時50分許，中路派出所接獲民眾報案，指稱桃園區宏昌七街與泰昌三街口發生交通事故，駕駛互相口角變成衝突，警方立即啟動快打部隊趕往現場，經了解為30歲林姓男子駕車行經路口未減速追撞前方2輛汽車，其中被害車輛駕駛不滿涉案林男肇事後竟然敲打被害人車門及叫囂，進而與林男發生口角，林男隨即突然出手毆打被害人。

員警獲報趕到立即將雙方隔開並壓制林男，員警見林男意識恍惚，仔細觀察車內，發現有彩虹菸、依托咪脂等毒品，並查獲改造手槍1把、子彈30發等贓證物，全案依法移請偵辦。王智民分局長表示，掃蕩罪犯沒有假期，警方將持續強化各項勤務作為，展現打擊犯罪之決心，以營造維護市民宜居的環境及保障生命財產安全。

