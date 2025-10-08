機捷驚見低級旅客！月台囂張抽菸嚼檳榔　拒聽勸還攻擊站務員

▲機場捷運A11坑口站今天上午傳出旅客在月台吸菸與嚼檳榔，站務員勸導時還遭攻擊。（圖／桃捷公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場捷運A11坑口站今（8）日上午傳出有旅客在月台上抽菸與嚼檳榔情事，保全人員向站務員通報後前往勸導，旅客非但不聽勸還攻擊站務員，後來經捷運警察協助處理，站長依大眾捷運法開罰1500元，至於抽菸一事則依據菸害防制法向衛生局提出檢舉；此外，有民眾投訴機捷高鐵南路段昨（7）日有不明物自軌道處掉落砸中路過轎車意外，所幸未造成人員受傷，桃捷公司已主動聯繫車主，將進行慰問探視。

桃捷公司指出，針對今日上午7時09分在機場捷運A11坑口站旅客在月台吸菸與嚼檳榔一事，現場保全人員察覺後通報站務員，一同勸導該名旅客，未料，該旅客不但不服從，甚至攻擊站務員，後來站務員聯繫捷運警察到場協助。

捷運站站長隨即依大眾捷運法第50條之「於捷運系統內嚼食檳榔』開罰1500元，該名旅客隨即離開車站；針對旅客在車站吸菸個案，桃捷公司依據菸害防制法提供監視器畫面向衛生局提出檢舉。

▲機場捷運高鐵南路段昨天上午有民眾開車經過時，軌道跌落不明物砸中轎車擋風玻璃。（圖／翻攝自臉書《我是青埔人》）

此外，有民眾反映有自小客車昨天上午行經機場捷運高鐵南路一段下方，遭掉落物擊中自小客車擋風玻璃，所幸並未擊破車窗與傷及駕駛與乘客，受害民眾則建議桃捷公司應檢視高鐵沿線，萬一砸中機車騎士，後果可能不堪設想。

桃捷公司表示，經查該掉落物品為橋樑伸縮縫集水帶，主要功能為將雨水導入排水系統。原使用之橡膠材質因長期曝曬老化，易產生異常漏水現象，集水袋掉落為首次發生，桃捷公司獲悉後已啟動專案更換作業，全面汰換為不鏽鋼材質並加強鎖固，可有效避免破裂及掉落問題，並確保設施長期穩定運作。另外，本次事件造成民眾車輛輕微刮漆，主動聯繫車主進行慰問探視，桃捷公司深感抱歉，後續將加強檢視，防杜類似情形再次發生。