托運行李藏3000萬海洛因毒品　2馬國男桃機闖關失敗雙雙落網

▲航警局今年6月間會同海關在桃園機場第一航廈查驗托運行李，勘驗查獲夾藏一級毒品海洛因總計2.981公斤與手機等證物。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2名馬來西亞籍男子今年6月間搭機入境桃園國際機場第一航廈，其中1人D嫌托運行李被海關人員會同航警局安檢大隊察覺有異，經開箱查驗當場勘驗查出夾藏第一級毒品海洛因2.981公斤，市值逾3000萬新台幣。航警局循線在查出同機旅客J嫌已搭乘計程車前往中壢區某處商務旅館住宿，航警局持拘票拘提J嫌到案，偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲航警局今年6月間會同海關在桃園機場第一航廈查驗托運行李有異，當場勘驗查獲夾藏一級毒品海洛因。（圖／航警局提供）

航警局指出，今年6月間某日，航警局安檢大隊會同海關人員在桃機第一航廈查驗自馬來西亞吉隆坡機場來台之馬來西亞籍J姓旅客託運行李有異，海關人員查出該行李由同班機旅客D嫌提領通關，經開箱查驗時當場查獲夾藏一級毒品海洛因，經量秤後重達2.981公斤，市值逾新台幣3千萬元，隨即報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

▲航警局今年6月間會同海關在桃機查驗托運行夾藏一級毒品海洛因，專案小組循線查獲同案另一名馬籍旅客J嫌到案。（圖／航警局提供）

航警局專案小組調閱監機場錄影像發現，同機旅客J嫌入境後搭乘計程車前往中壢區中美路某商務旅館住宿，航警專案小組於同日系桃園地檢署聲請拘票前往拘提J嫌到案，現場扣得與D嫌聯絡所用之手機等證物，全案依毒品危害防制條例移送桃園地檢察偵辦。

▲航警局今年6月查獲2名馬籍旅客行李夾藏一級毒品海洛因，偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／航警局提供）

航警局呼籲，海洛因為我國列管第一級毒品，施用後無法集中精神，會產生幻覺，並出現昏睡、呼吸抑制、低血壓、瞳孔變小等症狀，提醒民眾勿好奇接觸施用，航警局未來陸續致力於強化邊境毒品情蒐偵查量能，阻絕毒品於境外，讓不法集團無可機可趁。