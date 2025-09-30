北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」　曾拿雨傘敲孕婦

▲北捷優先席有老婦逼讓座動手攻擊，不料竟遭年輕人反擊踹飛。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

CTWANT

台北捷運公司近日已將車廂內的博愛座改名為「優先席」，不料昨（29）日下午仍傳出逼讓座引發肢體衝突事件。一名手持多袋物品及一把直立雨傘的老婦，疑因不滿一名年輕人坐在優先席上不停逼讓座，以手中的袋子打了年輕人幾下，該名坐在優先席上的乘客則當場將老婦踹飛到對面座位上，讓老婦氣到當場喊報警。

一名網友在Threads上發布一段影片，可見台北捷運29日下午淡水信義線開往淡水方向的列車上，車廂內座位並未全滿，仍有其他空位，不過有一名老婦堅持要坐在優先席，理由是「東西很多，想掛在旁邊」，見年輕人不讓座，便以沉重的包包多次揮打對方。

年輕人被攻擊後，先將手上的提袋交給鄰座保管，隨後火大起身，並用右腳往老婦包包踹一腳，老婦也因此被踢飛到對面位置上。老婦隨即起立怒喊「我要叫警察！」並向其他乘客說「原來他是男的啦，我現在才知道他是很可怕的人。」

影片曝光後，掀起網友熱議，「這個阿婆是捷運上罵人的常客」、「我也遇過這個阿姨！當時懷孕30幾週坐博愛座，這位阿姨拿雨傘敲我的膝蓋，說她東西很多很重」、「那老人很莫名其妙，不能好好說話在那邊打人，結果被踹了吧⋯⋯」、「在我看來是正當防衛」、「用袋子敲人家腳幹嘛」、「有技術性的踢阿婆的袋子」。

同時也有許多網友呼籲不要以暴制暴，「老人髖關骨很脆弱，如果稍有不慎，會造成很大金額賠償責任」、「老人有問題先動手也不對，但以牙還牙、以暴制暴真有比較好嗎」、「老人乘客的行為雖然是非常無理厭惡，但這位年輕乘客有必要上升到用這種暴力回擊嗎」。

