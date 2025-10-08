　
大陸 大陸焦點 特派現場

雙十國慶前夕！陸劍指賴清德撼樹蚍蜉　國台辦：統一必勝台獨必亡

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華 （2025.9.24） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華  。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德日前接受美國廣播節目專訪指出「兩岸互不隸屬」的「新兩國論」，只稱大陸軍事演習破壞「印太」區域和平穩定，之後要提高台灣防務預算、與「民主陣營」共同對大陸發揮「威懾力量」。大陸國台辦發言人陳斌華今（8日）回應，統一必勝，「台獨」必亡，並且首次直接點名「賴清德與台獨」是撼樹蚍蜉，「終將被掃入歷史的垃圾堆。」

陳斌華指出，賴清德又在顛倒黑白、大放厥詞，又在渲染「大陸威脅」，又在兜售「台獨」分裂謬論，又在鼓譟「以武謀獨」、「倚外謀獨」，又在蒙騙台灣民眾和國際輿論，充分暴露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的「台獨」本性。

陳斌華稱，賴清德上台一年多來，違背島內主流民意，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷煽動「反中抗中」，持續升高兩岸對立對抗、加劇台海緊張局勢，窮兵黷武、「備戰謀獨」，把台灣推向兵凶戰危的險境。與此同時，無原則媚外、無底線賣台，大肆揮霍民脂民膏，對外部勢力賣身投靠、輸誠跪舔，任由外部勢力予取予求，嚴重損害台灣企業、民眾的切身利益，不惜葬送台灣經濟命脈和發展前景。

陳斌華表示，台灣是中國領土的一部分，大陸和台灣同屬一個中國，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀。我們珍愛和平，但決不容忍「台獨」分裂，決不坐視「台獨」勢力賣台毀台。我們有堅定的意志、堅強的決心、強大的能力，粉碎一切「台獨」分裂行徑和外來干涉，維護國家主權和領土完整，維護台灣民眾的安全和福祉。

陳斌華進一步說，「正告賴清德及民進黨當局，統一大勢不可阻擋，「倚外謀獨」注定失敗，「以武謀獨」加速滅亡。凡是倚仗外部勢力的行徑都將自取其辱，凡是背叛民族的罪人都將遭到正義審判，凡是分裂祖國的圖謀都將遭到堅決反制。」

最後，陳斌華重申，「統一必勝，『台獨』必亡。賴清德、『台獨』勢力不過是撼樹蚍蜉，終將被掃入歷史的垃圾堆。」

賴清德台獨國台辦

