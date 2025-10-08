被嗆斬狗頭！她見「賴清德反應」問：館長是會動搖國本的大人物嗎

▲館長自認愛台，結果卻遭抹黑。（圖／記者許靖騏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

館長陳之漢之前直播時，提到「把賴清德的狗頭斬下來」，結果被新北地檢署分案偵辦，總統賴清德受訪時則表示，自己不貪不取，這種時候不需要發表仇恨言論。對此，網紅陳沂發文表示，館長是什麼會動搖國本的大人物嗎？

館長陳之漢之前直播時，提到「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟我等你」、「我日也思夜也思」，被檢警認定恐涉恐嚇危害安全、煽惑他人犯罪等罪嫌。館長7日時則表示，他當時被一堆高呼「武統」的帳號洗版，才會不耐煩的反問「你們要斬賴清德狗頭喔？」沒想到卻被斷章取義和抹黑，「我是在保護台灣耶！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對館長的言論，賴清德受訪時表示，他從政以來不貪不取，台灣現在「最不需要的就是發表仇恨言論以及訴諸暴力動員，這對國家沒有好處，也只有團結合作發揮我們的愛心，報效國家、服務人民，這樣才能夠不辜負人民對我們的期待」。他也盼國人能不分朝野，對台灣有信心。

針對此事，陳沂就在臉書粉專上發文表示，堂堂一國總統，居然需要紆尊降貴去回應一個網紅，館長是會動搖國本的大人物嗎？不過她也認為，不論館長說的話是否有被斷章取義，身為公眾人物，說出這種話確實不妥。

陳沂最後也說，她說過館長就像是熱血漫畫男主角，滿腔熱血，所以總被人牽著鼻子跑，「希望他能好好保護自己，為國犧牲這種中二的幻想，只適合存在漫畫裡」。