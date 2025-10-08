認館長喊斬首失言了　黃暐瀚提馬英九任內1例：未必會被重辦

▲館長。（圖／記者許靖騏攝）

記者郭運興／台北報導

知名網紅館長陳之漢5日於直播附和網友提到「斬首行動」、「把賴清德狗頭斬下來」，遭檢警認定恐涉恐嚇危害安全、煽惑他人犯罪等罪嫌，引起議論。對此，媒體人黃暐瀚7日表示，以前每任總統都有發生過，包括前總統馬英九時代曾發生有人到公共電話亭稱要刺殺總統，結果2小時就被逮捕。他認為，館長這個談話有點失言了，警方跟檢察官是一定要偵辦，但館長未必會被重辦，也不認為會被羈押。

黃暐瀚於節目《少康戰情室》表示，館長言論的關鍵字就是「解放軍要進行斬首行動」，但不管從以前陳水扁、馬英九、蔡英文都有反斬首行動，館長的意思是若有斬首行動就趕快來斬首，解放軍要來趕快來，不要一天到晚跟大家說2028沒有選舉、2027要打，但館長這個談話在直播當下有點失言了。

黃暐瀚指出，大家可以查以前每任總統都有發生過，包括前總統馬英九時代曾發生過有人到公共電話亭，打電話給警察說要刺殺總統，結果2小時就被逮捕。

黃暐瀚認為，館長這個說法，該辦是一定要辦，只是辦完後不見得會有事，因為不是館長說要去做對總統不利的事情，而是說解放軍要來趕快來，但就可能有教唆行為，看檢察官到底用哪一條辦。

黃暐瀚總結，館長被約談後不見得會有事，自己也不認為館長會被羈押，但館長是公眾人物又談了帶有仇恨的言論，而且是要結束一個人生命還是國家元首，警方跟檢察官一定要偵辦，但館長未必會被重辦。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）