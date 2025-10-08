喊斬狗頭惹議　PTT傻眼「館長在幹嘛？」一票嘆：被帶風向笑死

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「館長」陳之漢5日直播時，附和網友稱「把賴清德狗頭斬下來」，遭檢警認定恐涉恐嚇危害安全、煽惑他人犯罪等罪嫌，將約談館長。館長7日現身北檢說明，強調當時是被一堆高喊「武統」的匿名帳號洗版、氣到反問「你們要斬賴清德狗頭喔？」卻因此被抹黑、用國安法偵辦，不滿直呼「我是在保護台灣耶！」引發議論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「館長：他X的 我一切都是為了保護台灣」，看到館長怒嗆國安法「辦他XB啦！」並稱自己在保護台灣，「館長到底在幹嘛？」貼文引發討論，有人也不解，「宣傳中國好沒問題！但是要砍誰的頭就over了」、「真要為了台灣好，就不應該在直播上說應該直接動手。」

但就有網友指出，「他講了一大串，只取這句來帶風向，笑死」、「直播上說不就是為了聲量，根本沒有想要真的動手的意思」、「斷章取義很爽齁？截圖這段對話才幾分鐘，完全不提他多次強調『反對武統』，並為此在噴洗版斬首的網軍。你不是蟑螂，行為也跟蟑螂一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲館長。（圖／記者許靖騏攝）

館長表示，這幾天他的直播湧入大量帳號，一直在留言洗「武統」、「武統」，還說「台灣靠藍白沒有用」、「武力統一才有用。」當時他苦口婆心在直播中喊話，「不要打，會生靈塗炭、血流成河」、「要我下跪也可以」、「如果今天為了台灣人，我下跪有用，你們可以不用打過來！」

館長指出，這些假帳號洗了好幾天，他也講了好幾天，但這些帳號一直進來不斷洗版，他眼見好說歹說沒用，有一天氣到與這些帳號對罵，這些部分直播都有，影片也都還留著，結果卻被掐頭去尾，請問他幫台灣求情、喊話的部分，「你警政署有蒐證嗎？」

館長還原當下話語，稱自己當時完整話語是說「我昨天有看到新聞，斬首打擊嘛？」而且是針對那些武統帳號，問對方是不是要精確斬首？因為對岸確實有一個計劃叫做「斬首演習」，他被洗版到煩了，才很不耐煩地在直播中反問那些帳號說，「你們要斬賴清德狗頭喔？」「你們要過來喔？我日思夜思喔？」

館長喊話警政署，可以去翻他影片下方的留言、旁邊的即時聊天室訊息，是不是他講的這樣？「我是在回那些帳號耶，我是在保護台灣耶，免受武力統一的威脅耶」，他不斷強調台灣人民不接受武統，社會最大共識就是「維持現狀」，頂多和平慢慢談，看能不能談到和平統一。

館長氣憤表示，他回這些帳號回了4、5天，結果被斷章取義這兩三句話，抹黑成「我要砍賴清德的頭」，甚至要法辦我？可以這樣搞嗎？那些留言一看就知道是「我在回人家」，還用國安法辦我，「我是在保護台灣！」「我還跟他們求勒，說我要下跪耶！」