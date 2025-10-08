災民修屋加碼補助20萬「非政府出錢」　賑災基金會證實來自善款

▲總統賴清德5日下午前往花蓮災區視察，宣布每戶修繕補助加碼20萬元，資料照。（圖／總統府提供）

記者洪巧藍／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，賴清德總統日前二度赴災區視察，宣布中央加碼給受災戶每戶20萬元房屋修繕重建費用，遭疑「政府加碼的」卻用「捐款撥付」。賑災基金會今（8）日表示，確實為善款撥付，且合法合規，在募款開始就有在目的中標明包含房屋修繕，並不是所謂「加碼」行為。

衛福部賑災基金會今日公布「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」募款最新統計，至10月07日止，累計收到捐款28萬9,083筆、募得新台幣10億5,721萬4,241元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賑災基金會將目前所募得善款分為「法定賑助」、「災民生活支持」、「專案賑助」，其中於「生活支持項目」中提及配合總統10月5日視察災區宣布加碼補助，補助花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖疏散撤離受影響範圍之受災戶，提供每戶20萬元房屋修復暨家庭支持救助金。併同行政院家園慰助金方案繕造應領者名冊，提供災民現金或匯入帳戶。

前立委蔡正元指稱，該筆補助金最初被認為是「政府加碼的」，未料實際上是用捐款撥付的，包裝成「總統的恩惠」，令人作嘔。

立法院衛環委員會今日邀集衛福部等部會針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，國民黨立委邱鎮軍質詢時也提到，衛福部報告指「妥善運用各界對賑災基金會善款，針對馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶，提供每戶家園清理支持金5萬元及房屋修復暨家庭支持救助金20萬元補助」，他質疑「行政院說中央加碼，衛福部說是人民捐款，誰在說謊？」

賑災基金會今日發布澄清，網傳災民每戶加碼「房屋修復救助金」每戶20萬來源，確實為善款撥付，且合法合規，在募款開始就有在目的中標明包含房屋修繕，並不是所謂「加碼」行為。

基金會強調，本次善款募款目的為「募得款項將用於災區災民之災害救助、緊急醫療、復原重建（包括內裝修繕與生活支持）」因此提撥「房屋修繕救助金」符合善款用途，並無疑義。

此外，基金會也提到，行政院災後慰助服務站自7日啟動一站式服務後，截至下午5時，現場共服務約983人次，在確認無誤後，最快於今日就會啟動撥款，其中就包含「房屋修繕救助金」。