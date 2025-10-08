　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

災民修屋加碼補助20萬「非政府出錢」　賑災基金會證實來自善款

▲▼總統賴清德5日下午前往花蓮關心馬太鞍溪堰塞湖溢流災後復原重建工作。。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德5日下午前往花蓮災區視察，宣布每戶修繕補助加碼20萬元，資料照。（圖／總統府提供）

記者洪巧藍／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，賴清德總統日前二度赴災區視察，宣布中央加碼給受災戶每戶20萬元房屋修繕重建費用，遭疑「政府加碼的」卻用「捐款撥付」。賑災基金會今（8）日表示，確實為善款撥付，且合法合規，在募款開始就有在目的中標明包含房屋修繕，並不是所謂「加碼」行為。

衛福部賑災基金會今日公布「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」募款最新統計，至10月07日止，累計收到捐款28萬9,083筆、募得新台幣10億5,721萬4,241元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賑災基金會將目前所募得善款分為「法定賑助」、「災民生活支持」、「專案賑助」，其中於「生活支持項目」中提及配合總統10月5日視察災區宣布加碼補助，補助花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖疏散撤離受影響範圍之受災戶，提供每戶20萬元房屋修復暨家庭支持救助金。併同行政院家園慰助金方案繕造應領者名冊，提供災民現金或匯入帳戶。

前立委蔡正元指稱，該筆補助金最初被認為是「政府加碼的」，未料實際上是用捐款撥付的，包裝成「總統的恩惠」，令人作嘔。

立法院衛環委員會今日邀集衛福部等部會針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，國民黨立委邱鎮軍質詢時也提到，衛福部報告指「妥善運用各界對賑災基金會善款，針對馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶，提供每戶家園清理支持金5萬元及房屋修復暨家庭支持救助金20萬元補助」，他質疑「行政院說中央加碼，衛福部說是人民捐款，誰在說謊？」

賑災基金會今日發布澄清，網傳災民每戶加碼「房屋修復救助金」每戶20萬來源，確實為善款撥付，且合法合規，在募款開始就有在目的中標明包含房屋修繕，並不是所謂「加碼」行為。

基金會強調，本次善款募款目的為「募得款項將用於災區災民之災害救助、緊急醫療、復原重建（包括內裝修繕與生活支持）」因此提撥「房屋修繕救助金」符合善款用途，並無疑義。

此外，基金會也提到，行政院災後慰助服務站自7日啟動一站式服務後，截至下午5時，現場共服務約983人次，在確認無誤後，最快於今日就會啟動撥款，其中就包含「房屋修繕救助金」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中
顏正國乾女兒賴嬌嬌心碎悼念　最後11字對話曝光
快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫
快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝
雙十國慶前夕！陸劍指賴清德撼樹蚍蜉　國台辦：統一必勝台獨必亡
緬甸節慶遭血洗！至少24死　孩童炸成碎片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

光復災區老師「沒收整箱保力達」曝原因！網讚爆：人間清醒

快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝

計程車開錯路！離200公尺逼下車「做人別太計較」　她氣炸了

快訊／15:17花蓮近海規模4.1地震　4縣市有感「最大震度2級」

林口雙語幼兒園被改名「國際膠帶工廠」！網酸：膠你做人

災區「愛心1物堆成山」　最後變垃圾！鏟子超人嚇一跳：拜託帶回家

雙十假期玩科學也玩藝術！天文館免費逛展＋極光推抹畫DIY

基隆長庚推動數位轉型有成　榮獲「鼎革獎」智慧醫療楷模

自由行較輕鬆？他跟團遊日累爆　網見地點喊：自助會更累

災民修屋加碼補助20萬「非政府出錢」　賑災基金會證實來自善款

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

光復災區老師「沒收整箱保力達」曝原因！網讚爆：人間清醒

快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝

計程車開錯路！離200公尺逼下車「做人別太計較」　她氣炸了

快訊／15:17花蓮近海規模4.1地震　4縣市有感「最大震度2級」

林口雙語幼兒園被改名「國際膠帶工廠」！網酸：膠你做人

災區「愛心1物堆成山」　最後變垃圾！鏟子超人嚇一跳：拜託帶回家

雙十假期玩科學也玩藝術！天文館免費逛展＋極光推抹畫DIY

基隆長庚推動數位轉型有成　榮獲「鼎革獎」智慧醫療楷模

自由行較輕鬆？他跟團遊日累爆　網見地點喊：自助會更累

災民修屋加碼補助20萬「非政府出錢」　賑災基金會證實來自善款

三天兩夜深遊安平＋秋蟹雙饗宴　大員皇冠假日酒店打造詩意慢旅

麵包超人也來幫忙了！餐車現做麵包　溫暖鏟子災民、超人的胃

王思佳收工忘撕名牌　搭電梯一看糗翻：路人一定覺得我很想紅

《寶可夢傳說Z-A》台北夜市祭亮點一次看！遊戲搶先玩、皮卡丘現身

光復災區老師「沒收整箱保力達」曝原因！網讚爆：人間清醒

快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

上機才被告知沒素食餐　吃素男被迫吞「含肉飛機餐」意外噎死

不爽兒子搞外遇！泰榴槤大亨「PO文懸賞揍小三」　每下3萬打到分手

男孩青春期變聲怎麼吃？營養師：堅硬、刺激食物少碰！

爆他團隊涉「美濃大峽谷」遭賴瑞隆提告　許采蓁嗆：歡迎來告

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

生活熱門新聞

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

日本搭機「行李箱突被偷走」偷竊手法曝！一票人受害

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

新竹市發錢！5000元消費金領取資格曝　

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

雙語幼兒園遭爆「膠帶封嘴、打臉虐童」　創辦人正面開戰！

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

更多熱門

相關新聞

4千水電超人進災區！修繕屋內開關、管線畫面曝

4千水電超人進災區！修繕屋內開關、管線畫面曝

花蓮縣長徐榛蔚今（8）日社群發文，向全台各地民間自發組成多個「水電志工群組」、「水電業者」與眾多「水電超人」表達感謝。感謝所有水電志工在馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後挺身而出，協助花蓮縣政府提供災區臨時水電修繕、提供材料，在最短時間內協助災民恢復基本生活功能。

林鴻森救災感染離世　朱立倫中常會默哀30秒

林鴻森救災感染離世　朱立倫中常會默哀30秒

災區側溝淤泥30km已清理10km　力拼10／15前完成

災區側溝淤泥30km已清理10km　力拼10／15前完成

「DoDo Men」Ian花蓮救災曝暖心幕後！

「DoDo Men」Ian花蓮救災曝暖心幕後！

TPASS 2.0+來了！搭中長途國道客運回饋最高30%　12月上路

TPASS 2.0+來了！搭中長途國道客運回饋最高30%　12月上路

關鍵字：

花蓮災害賑災賴清德補助

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

顏正國戲裡也在中秋離世

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面