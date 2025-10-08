美政府關門　美駐陸使館沒經費！官方微博微信公眾號停更

▲美國駐華使館官方微博和微信公眾號暫停更新。（圖／翻攝大象新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

美國聯邦政府因撥款法案未決陷入「停擺」狀態，影響也延伸至駐外使領館。美國駐華大使館昨（7）日宣佈，其官方微博與微信公眾號因經費問題暫停更新，除緊急安全與安保資訊外，暫停定期發布內容，直至政府恢復正常運作。

《大象新聞》報導，美國駐華大使館在公告中指出，「由於撥款問題未決，除緊急的安全和安保資訊外，此帳號將不再定期更新，直至恢復全面運作」。

公告同時提到，在撥款問題未解決期間，美國境內及海外使領館的護照與簽證服務仍會在允許情況下繼續提供，但更新頻率將有所調整。

據了解，美駐華使領館3日已在社群平台X（Twitter）上發佈相同通知，稱除緊急安全資訊外將暫停更新，顯示影響已蔓延至駐外多個社群管道。

據悉，美國國會兩黨未能就臨時撥款法案達成共識，導致聯邦政府自10月1日凌晨起正式「關門」。白宮官員警告，這次不僅是臨時休整，部分聯邦部門甚至可能面臨裁員。根據高盛估算，政府每停擺一週，美國經濟增速將下降約0.15個百分點，旅遊業損失可達10億美元。

至於在外交與國安層面，儘管涉及防務與情報的核心職能仍維持運作，但文職支援人員可能受影響，簽證與護照申辦速度將放緩。