大陸 大陸焦點 特派現場

美政府關門　美駐陸使館沒經費！官方微博微信公眾號停更

▲美國駐華使館官方微博和微信公眾號暫停更新。（圖／翻攝大象新聞）

▲美國駐華使館官方微博和微信公眾號暫停更新。（圖／翻攝大象新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

美國聯邦政府因撥款法案未決陷入「停擺」狀態，影響也延伸至駐外使領館。美國駐華大使館昨（7）日宣佈，其官方微博與微信公眾號因經費問題暫停更新，除緊急安全與安保資訊外，暫停定期發布內容，直至政府恢復正常運作。

《大象新聞》報導，美國駐華大使館在公告中指出，「由於撥款問題未決，除緊急的安全和安保資訊外，此帳號將不再定期更新，直至恢復全面運作」。

▲美國駐華使館官方微博和微信公眾號暫停更新。（圖／翻攝大象新聞）

公告同時提到，在撥款問題未解決期間，美國境內及海外使領館的護照與簽證服務仍會在允許情況下繼續提供，但更新頻率將有所調整。

據了解，美駐華使領館3日已在社群平台X（Twitter）上發佈相同通知，稱除緊急安全資訊外將暫停更新，顯示影響已蔓延至駐外多個社群管道。

據悉，美國國會兩黨未能就臨時撥款法案達成共識，導致聯邦政府自10月1日凌晨起正式「關門」。白宮官員警告，這次不僅是臨時休整，部分聯邦部門甚至可能面臨裁員。根據高盛估算，政府每停擺一週，美國經濟增速將下降約0.15個百分點，旅遊業損失可達10億美元。

至於在外交與國安層面，儘管涉及防務與情報的核心職能仍維持運作，但文職支援人員可能受影響，簽證與護照申辦速度將放緩。

10/07 全台詐欺最新數據

全美航班大亂　這機場「塔台停擺」

全美航班大亂　這機場「塔台停擺」

美國聯邦政府關門邁入第7天，許多航空機構職員「請病假」抗議被迫「無薪上班」的處境，導致全國各地主要機場發生嚴重航班延誤。加州好萊塢「柏班克國際機場」（Burbank International Airport）6日被迫關閉一整座塔台，機長只得自行協調起降，不僅增加安全風險，也導致當天航班延誤逾2.5小時。

赴美探親「半夜血尿劇痛」忍一夜！隔天檢查費嚇壞

赴美探親「半夜血尿劇痛」忍一夜！隔天檢查費嚇壞

川普上任打擊奏效！　美墨邊境非法越境人數創50年新低

川普上任打擊奏效！　美墨邊境非法越境人數創50年新低

美國會：中國鑽漏洞「狂掃1.2兆晶片設備」

美國會：中國鑽漏洞「狂掃1.2兆晶片設備」

美海軍新世代匿蹤戰機最快本周「最終拍板」！　2家公司進入決選

美海軍新世代匿蹤戰機最快本周「最終拍板」！　2家公司進入決選

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

