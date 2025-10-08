全美航班大亂！這座機場「塔台停擺」　延誤2.5小時起跳

▲柏班克國際機場一度在沒有塔台的情況下運作了數小時，稍後才恢復正常運作。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國聯邦政府關門邁入第7天，許多航空機構職員「請病假」抗議被迫「無薪上班」的處境，導致全國各地主要機場發生嚴重航班延誤。加州好萊塢「柏班克國際機場」（Burbank International Airport）6日被迫關閉一整座塔台，機長只得自行協調起降，不僅增加安全風險，也導致當天航班延誤逾2.5小時。

CBS、路透社報導，聯邦航空總署（FAA）約1.3萬名航空交通管制員（下稱航管員），以及運輸安全管理局（TSA）約5萬人被列為「必要工作人員」，即使政府關門也必須「無薪上班」，預計10月14日錯過首次薪資發放。目前全美航管系統已短缺3500名航管員，許多人被迫加班及連續工作6天，人力吃緊問題雪上加霜。

芝加哥歐海爾國際機場（O’Hare International Airport）是全美最繁忙機場之一，每日處理超過1000架次航班，7日晚間預計將有9小時航管員人力不足，而飛往那裡的班機，已出現平均41分鐘地面延誤。

▲美國政府關門期間，旅客在柏班克機場排隊安檢。（圖／路透）

納什維爾機場（nashville airport）情況更加嚴峻，負責引導飛機進出的進場設施因人力嚴重短缺，被迫於7日晚間關閉5小時，所有飛往那裡的班機必須改由孟菲斯（Memphis）區域管制中心協調進入空域，造成平均2小時延誤。

除此之外，波士頓、亞特蘭大、費城、達拉斯、休士頓、紐華克、拉斯維加斯機場，7日晚間也都面臨航管員人力不足窘境。休士頓2大機場霍比機場和喬治布希洲際機場，都預期出現地面延誤。

更令人憂心的是，柏班克國際機場航管員6日集體缺席，導致一整棟塔台被迫關閉，硬生生少了一層安全防護。機場控制權完全落到機師手上，他們必須自行使用通用交通諮詢頻率（CTAF）自行協調起降，導致當日航班延誤2.5小時以上。儘管這種方式也可行，但通常僅適用於航空流量小得多的小型機場。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）6日證實「請病假」的航管員人數攀升。全美航空交通管制員協會（NATCA）主席丹尼爾斯（Nick Daniels）呼籲成員避免濫用病假抗議政府關門，但該組織也強調，僅僅少數航管員請假，就可能造成系統性影響，凸顯體系脆弱性。

