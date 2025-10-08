川普上任打擊奏效！　美墨邊境非法越境人數創50年新低

▲ 美墨邊境。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國官方最新數據指出，美墨邊境非法越境人數降至半世紀以來新低。2025財政年度中，美國邊境巡邏隊共攔截約23.8萬名非法移民，前4個月為拜登政府任期，後8個月則已由川普接任。

根據美國國土安全部提供給BBC合作媒體CBS新聞的數據，川普上任後每月非法越境人數皆低於9000人，創下自1970年以來最低紀錄。該年巡邏隊共攔截約20.2萬人。

國家移民論壇總裁穆瑞（Jennie Murray）表示，這些數字顯示邊境安全持續改善，並呼籲兩黨與白宮合作推動移民改革。

初步數據顯示，2025財年前三個月（拜登任內）已完成逾半攔截。攔截數據包括邊境執法人員在入境熱點或檢查站查獲非法入境者，有時也包含遭驅逐後重返邊境的重複人次。

美國海關與邊境保護局（CBP）指出，拜登4年任內總邊境接觸人次約達1100萬。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）發布聲明表示，數據顯示川普兌現其邊境安全承諾，「美國人如今更安全，未經查驗的非法移民與毒品不再失控湧入。」她並批評民主黨人過去聲稱無法控管邊境、需要新法案，「但現在看來，我們只需要一位新總統」。

川普於2025年1月上任後，立即發布數項移民相關行政命令，包括增派軍隊至邊境、終止庇護申請、並擴大移民及海關執法局（ICE）的逮捕與拘留權限。

川普政府也表態將終結出生即取得美國國籍的制度，並承諾任內將驅逐數百萬無證移民。近期聯邦當局已在洛杉磯、芝加哥等城市展開大規模移民掃蕩行動。