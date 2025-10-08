　
國際

中國鑽漏洞「狂掃1.2兆元晶片設備」　美國會報告：圍堵政策破功

▲▼中美關係,中美晶片戰,晶片。（圖／路透）

▲儘管美、日、荷三國試圖圍堵中國晶片產業，但規範不一致竟讓中國企業在2023年合法買下近380億美元的先進製造設備。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國會最新跨黨派報告揭露，儘管美、日、荷三國試圖圍堵中國晶片產業，但規範不一致竟讓中國企業在2023年合法買下近380億美元（約新台幣1.2兆元）的先進製造設備，購買金額年增高達66%，讓中國在半導體製造領域競爭力大幅攀升，引發對全球民主價值與人權的潛在衝擊。

根據《路透社》取得的美國聯邦眾議院「對中戰略特別委員會」（House Select Committee on China）報告，美國與盟邦日本、荷蘭針對晶片設備出口的規範存有漏洞，導致一些非美國設備商能賣給中企的設備，美國廠商卻不得出售。

報告指出，2023年中國企業從全球五大設備供應商，包含應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）、艾司摩爾（ASML）與東京威力科創（Tokyo Electron）購得總值380億美元的設備，占這五家企業銷售總額的近39%。

委員會直指，「這些交易讓中國在多種半導體領域的製造實力急速增強，對全球人權與民主制度的維護構成深遠挑戰。」

鎖不住的晶片設備　中企巧鑽漏洞大量採購

儘管美國歷屆民主、共和兩黨政府都視半導體產業為國安關鍵，並對中國晶片產業祭出多項出口禁令，但三國管制標準未統一，反成破口。報告呼籲盟國應針對中國施加更全面、統一的出口限制，而不是僅針對特定企業。

東京威力科創美國分公司總裁杜赫提（Mark Dougherty）受訪時坦言，受到新規實施影響，今年以來對中銷售已有下降趨勢，他也表示歡迎美日政府進一步協調，「就美方立場來看，我們仍未達成理想的結果。」

三家中企遭點名　美去年已全面封殺

報告中點名昇維旭科技（SwaySure Technology Co）、深圳鵬新旭科技（Shenzhen Pengxinxu Technology Co）及芯恩（青島）集成電路公司（SiEn (Qingdao) Integrated Circuits Co）這三家中國企業為主要設備買家，但也與國安疑慮高度相關。

委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）與民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）早在去年就曾致函美國商務部，指控這三家公司與暗中協助華為（Huawei Technologies）的秘密網絡有關聯，美國政府也已在2023年12月全面禁止向這三家企業出口相關設備。

美智庫示警：中國想重寫全球供應鏈規則

報告進一步建議，盟邦間應強化政策協調，除封鎖整機設備出口外，連中國可用來自製晶片設備的零組件也應列入管制名單。

智庫「民主防禦基金會（Foundation for Defense of Democracies）」高級研究員辛格頓（Craig Singleton）更警告，中國正在「試圖重寫整條半導體供應鏈」，許多過去只屬於小眾市場的設備，如今都成了科技競爭的新戰場。

10/06 全台詐欺最新數據

