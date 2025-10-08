美海軍新世代匿蹤戰機最快本周「最終拍板」！　2家公司進入決選

▲美軍。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

經過數月延遲後，五角大廈可望最快本周內決定負責設計與建造美國海軍下一代匿蹤戰機F/A-XX的公司，這項價值數十億美元的計畫，被視為美方未來對抗中國軍事擴張的核心武器之一。根據一位美國官員與兩名消息人士透露，波音公司（Boeing Co）與格魯曼公司（Northrop Grumman Corp）正競爭這筆合約，勝出者將打造取代F/A-18E/F超級大黃蜂的艦載戰機。

消息指出，美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）已於3日拍板前進至決選階段，海軍可能最快於本周對外公布結果；然而，熟悉內情人士提醒，這項艦載戰機計畫先前已多次因技術與預算問題延宕，若再遭遇阻礙，公布時間可能再度推遲。對此，美國海軍與五角大廈均未回應多次置評請求。

F/A-XX戰機的研發是美國海軍航空力量更新的關鍵，其進展受到外界高度關注。若此計畫遭到延遲或資金不足，將可能導致2030年代以後，美國海軍面臨缺乏現代化艦載戰機的窘境，進而削弱其從航空母艦投射戰力的能力，尤其在與中國競爭態勢日益升高之際。

新一代F/A-XX戰機預計將具備更先進的匿蹤能力、延伸航程與持續飛行能力，並能與無人戰機系統及艦載防空系統進行整合。分析師指出，這將是美軍維持與中國軍力同步甚至領先的重要一步。

TD Cowen分析師施懷策（Roman Schweizer）表示，「中國在第六代戰機的原型開發，以及第五代戰機與轟炸機的部署上動作非常積極，因此這項戰機合約的得標結果可被視為美方維持技術競爭力的重要決策。」