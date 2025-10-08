　
政治

為美濃大峽谷案槓上！與柯志恩立院爆口角　賴瑞隆：抹黑攻擊就下台

記者詹詠淇／台北報導

同樣有意參選2026年高雄市長選舉的民進黨立委賴瑞隆與國民黨立委柯志恩因高雄美濃盜採砂石案槓上。柯志恩昨與高雄市議會國民黨團召開記者會，指控涉案盜採的地主家屬是賴瑞隆團隊成員，讓賴瑞隆氣炸，委請律師於今（8日）上午向柯志恩、高雄市議員許采蓁提告，並召開記者會嚴正澄清。沒想到，在記者會結束後兩人狹路相逢，當面吵起來，賴瑞隆嗆柯志恩抹黑攻擊就下台，柯志恩則回嗆，「笑死人，誰跟你抹黑啊？」現場火藥味濃厚，直至電梯門關上才結束這場爭執。

▲▼民進黨立委賴瑞隆、國民黨立委柯志恩當面對嗆。（圖／攝影中心攝）

▲民進黨立委賴瑞隆、國民黨立委柯志恩當面對嗆。（圖／攝影中心攝）

國民黨立委柯志恩與市議會國民黨團昨日召開記者會，指控盜採砂石案的涉案地主與民進黨立委賴瑞隆團隊關係匪淺，引發賴瑞隆抗議。賴瑞隆今日上午在立法院中興大樓101會議室召開「正告柯志恩 拿出涉案證據 抹黑道歉下台」記者會，強調他與國民黨指涉的地主及全國黨代表完全不認識、毫無關聯。

▲▼賴瑞隆「正告柯志恩 拿出涉案證據 抹黑道歉下台」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴瑞隆召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

賴瑞隆痛批，柯志恩與高雄市議員許采蓁為了選舉，採取惡質抹黑、散播不實指控的手段。為遏止造謠與抹黑風氣，已正式委請律師於今日上午向柯志恩、高雄市議員許采蓁提告，以訟止謗、以正視聽。

賴瑞隆強調，對於美濃盜採砂石事件，他早在第一時間就主動提出《土石採取法》修正草案，建議將未經許可採取土石者的罰鍰從500萬元以下提高至5億元以下，且違法採取土石者的按日連續罰金也從100萬元提高至1000萬元，以重罰嚇阻犯罪。

賴瑞隆嚴正指出，高雄早已看透「國民黨造謠產業鏈」，每逢選舉就抹黑、不認真為高雄爭取財政與建設。此次提告不僅為捍衛個人名譽，更是要捍衛政治清潔、遏止惡質選舉文化。

而在記者會結束後，賴瑞隆也和柯志恩在中興大樓1樓電梯前遇到，並當面吵起來，現場火藥味濃厚，直至電梯門關上才結束這場爭執。賴瑞隆痛批，柯志恩敢作不敢當，敢攻擊賴瑞隆就要負起責任。抹黑攻擊就道歉，不要閃躲，昨天是妳開記者會攻擊賴瑞隆，柯志恩抹黑攻擊就下台，沒有證據就道歉下台！

柯志恩則回嗆，笑死人，有從柯志恩嘴巴裡講出賴瑞隆三個字嗎？誰給你抹黑啊！拿出證據！不要一天到晚蹭柯至恩，沒有人攻擊賴瑞隆。她也不斷嗆聲，「笑死人，誰跟你抹黑啊？」

面對質疑，柯志恩也以新聞稿回應，高雄市議會國民黨黨團本想邀請高雄市長陳其邁針對美濃大峽谷做專案報告，但是因為種種原因沒有辦法如期舉行，所以她才會受議會黨團邀請參加7日的記者會。在記者會中，她主要是針對正在進行的修法部分及如何遏止盜採事件做說明，從頭到尾沒有說出「賴瑞隆」三個字。

柯志恩強調，退步言之，高雄市國民黨籍議員所提出之質疑也屬可受公評之事，過去民進黨全黨上下，對涉案石姓前議員特助，只因會勘中站在她身邊，就用各種抹黑造謠手段攻擊，但她即使面對如此惡劣行徑，仍不厭其煩做多次說明。國民黨議員只是按照民進黨對待柯志恩的標準，請賴瑞隆說明，賴瑞隆的做法竟然是開嗆提告！難道這就是賴瑞隆參選高雄市長的格局？假使賴瑞隆真的選上市長，難道也要對所有監督質疑市長的議員提告？

柯志恩表示她針對任何質疑皆抱持公開說明、接受檢驗的態度，過去提告黃敬雅與民進黨中央，皆為對方公開散播不實資訊，造謠事實罪證確鑿，才會提告，但柯志恩在賴瑞隆遭檢視時，從未表達任何看法，賴瑞隆身為立法委員，不懂法更不知法，胡亂對柯志恩提告，濫用司法資源，更凸顯其毫無民主素養，竟還大言不慚地聲稱要捍衛政治清潔，遏止惡質選舉文化，實在令人笑話。

柯志恩最後再次強調，昨日的記者會中，從頭到尾就是針對她所提的法律修正草案說明，她完全沒有提及賴瑞隆的大名，所以賴瑞隆要告，請他先搞清楚內容跟對象，否則只會貽笑大方。

 
10/07 全台詐欺最新數據

