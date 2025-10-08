捲「美濃大峽谷」爭議賴瑞隆怒告抹黑！　柯志恩酸：沒講他名

▲立法委員柯志恩跟藍營高雄議員（7日）召開記者會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

立法委員賴瑞隆在今天（8日）在立院開記者會，表示要控告國民黨立委柯志恩與高雄市議員許采蓁為了選舉，惡質抹黑、散播不實指控，為遏止造謠與抹黑風氣，決定以訟止謗、以正視聽。立法委員柯志恩回應，在昨天的記者會當中，是對正進行的修法及如何遏止盜採事件，從頭到尾沒有說出「賴瑞隆」三個字。

賴瑞隆在記者會當中指出，高雄早已看透「國民黨造謠產業鏈」，每逢選舉就抹黑、不認真為高雄爭取財政與建設。此次提告不僅為捍衛個人名譽，更是要捍衛政治清潔、遏止惡質選舉文化。國民黨立委柯志恩則回應，強調她是在高雄市議會國民黨黨團邀請下出席記者會，原本是為了邀請陳其邁市長針對「美濃大峽谷」做專案報告，但因行程未成，才改由她出面說明修法方向與如何遏止盜採問題，「從頭到尾沒有說出『賴瑞隆』三個字」。

藍營高雄議員許采蓁也被立委賴瑞隆提告 。

柯志恩指出，即使國民黨籍議員提出質疑，也屬可受公評之事。她批評，民進黨過去面對涉案的石姓前議員特助，只因人站在她身邊，就全黨抹黑攻擊，如今國民黨議員依照同樣標準請賴瑞隆說明，賴卻動輒提告，「這就是要選高雄市長的格局嗎？若真的當上市長，難道所有監督市政的議員都要被告？」

柯志恩強調，她面對外界質疑一向抱持公開說明、接受檢驗的態度，過去對黃敬雅與民進黨中央提告，都是因對方散播明顯不實資訊。她痛批，賴瑞隆身為立委「不懂法更不知法」，胡亂提告濫用司法資源，還聲稱要捍衛政治清潔、遏止惡質選舉文化，「實在令人笑話」。

柯志恩最後再度重申，7日的記者會內容全是針對她所提的法律修正草案說明，完全未提及賴瑞隆，「若要提告，請先搞清楚內容與對象，否則只會貽笑大方」。