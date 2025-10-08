賴瑞隆為美濃大峽谷案提告柯志恩　陳冠安揭撤告前例酸：蹭告大師

▲陳冠安。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委賴瑞隆與國民黨立委柯志恩近日因高雄美濃盜採砂石案槓上。柯志恩昨召開記者會，影射賴瑞隆團隊成員涉入，賴瑞隆則委請律師於今（8日）上午向柯志恩提告。對此，國民黨立委羅智強國會辦公室主任陳冠安表示，柯志恩記者會的發言，連賴瑞隆的名字都沒提到，全程談的是美濃案情，反駁民進黨抹黑，現在賴要告柯志恩？這不是誣告，什麼才是誣告？他也提到，過往賴瑞隆默默撤告前例，大酸真的是蹭告大師。

陳冠安表示，賴瑞隆說今早告柯志恩，稱柯志恩在記者會上誣指他與美濃盜採砂石案有關。但賴委員、賴擬參選人，自己回看整場記者會柯志恩的發言，柯志恩不只沒指控你與美濃盜採砂石案有關，柯志恩，甚至連名字都沒提到，全程談的是美濃案情，反駁民進黨抹黑，以及修法內容。

陳冠安表示，沒指控，連名字都沒提，然後要告柯志恩？這不是誣告，什麼才是誣告？蹭聲量不是這樣蹭的啦。

陳冠安指出，事實上，賴瑞隆大張旗鼓說要告人，蹭完新聞跟聲量之後，默默撤告，並非沒有前例。前年說要告凌濤跟李明璇，結果事後具狀撤回告訴，台北地檢署因此對2人處分不起訴。

陳冠安質疑，現在是不是又要如法炮製？濫用司法做新聞，然後怕敗訴和被告誣告，就默默撤告。連名字都沒提到就要告人，缺聲量缺到要蹭司法，賴瑞隆，真的是蹭告大師。

▼民進黨立委賴瑞隆、國民黨立委柯志恩當面對嗆。（圖／攝影中心攝）