政治 政治焦點 國會直播 專題報導

輝達總部有機會進駐高雄？　龔明鑫：輝達跟我們說不排除其他地方

▲龔明鑫8日出席立法院財委會召開的聯席會。（圖／記者湯興漢攝）

▲龔明鑫8日出席立法院財委會召開的聯席會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

輝達（Nvidia）選定北士科的T17、18基地作為亞太總部地點，但該處地上權屬於新光人壽，北市府、輝達、新壽三方對於土地處理方式有不同見解，至今仍卡關。對於政府能否協助輝達總部進駐高雄，經濟部長龔明鑫今（8日）答詢表示，現在它還在關心的是北市科這塊地，「但是據我們了解，輝達也跟我們表示說，它也不排除其他地方」。

立法院財政委員會8日召開聯席會審查攸關普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，龔明鑫等部會首長出席並備詢。

民進黨立委賴瑞隆質詢指出，高雄也努力爭取輝達，包括有亞灣智慧科技創新園區、半導體晶片大廠「AMD」也在高雄有投資，所以高雄是很好的地點；當然輝達有自己的考量，但想問有沒有機會，未來確實不一定在台北，那麼高雄是適合地點，有沒有可能用政府力量協助企業界有機會到高雄設總部？

龔明鑫回應，輝達有自己的考量，現在它還在關心的是北市科這塊地，「但是據我們了解，輝達也跟我們表示說，它也不排除其他地方」。賴瑞榮追問，不排除高雄？龔明鑫說，但總是到台灣設總部或研發中心也好，不會只有輝達一家而已，還有其他很多企業，「我們都歡迎」。

賴瑞隆再問，高雄有沒有機會爭取到輝達總部進駐？龔明鑫說，這可能要看輝達。賴瑞隆表示，這幾年其實AMD也在高雄陸續有投資，也有AI產業陸續在高雄投資，他還是希望政府能在金融發展上加一些力道，不是台北才是唯一選擇，當高雄不管在人力、土地或相關水電都做好充足準備時候，他認為適度地跟業者溝通往高雄移動，是區域均衡發展是很好的選擇。

龔明鑫說，:現在已經是進行式了，最先進半導體製程已經到高雄，有些國際大型平台業者也進駐高雄。賴瑞隆表示，他希望繼續努力，輝達有機會進到高雄的話，對高雄是重大鼓勵。

10/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

龔明鑫輝達賴瑞隆高雄北士科

更多
