計程車開錯路！離200公尺逼下車「做人別太計較」　她氣炸了

記者周亭瑋／綜合報導

網紅律師「巴毛律師」陳宇安近日在臉書分享一段不愉快的搭車經驗，當時運將走錯路，她立刻出言提醒，並請對方繞一下路；沒想到，好不容易繞回去，運將竟打算在離目的地1、200公尺處放她下車，最後在她的堅持下，才心不甘情不願地前往。

陳宇安在粉專「巴毛律師混酥團」提到，當時司機在信義路行駛時走錯邊，信義路是單向道，雙號與單號必須走不同邊，於是她立刻提醒司機方向錯誤，結果對方卻不耐煩地回，「這沒辦法繞啦！妳不會過馬路嗎？」同時還抱怨道「又不是每個計程車司機都知道路。」

她指出，司機明明開著導航，導航也顯示要走左邊，但他硬要開右邊，事後竟辯稱「計程車本來就沒有要送到指定地點，只要送到附近範圍就可以」、「又不是每個計程車司機都知道路」。

更誇張的是，後來司機在離目的地1、200百公尺處，硬要叫她下車，表示「只要送到範圍內就好」，但因她堅持「不送到目的地就不付錢」，才勉強繼續開車，同時更一路碎念「計程車沒有義務送到指定地點啦」、「做人不要這麼計較」。

她不禁感嘆，這幾年搭排班計程車的經驗越來越糟，尤其在台北車站地下街，每搭必生氣，不是車子很髒就是司機態度差，還有碰到會故意繞路的，「相較之下，Uber或LINE Taxi因為有申訴管道，就不太會有這些情形，即使真的發生了，也可以跟客服申訴，還會有補償金。」

對此，網友們紛紛回應，「計程車會被輾壓都是自找的」、「我搭排班的，最扯的是遇過裡面都是菸」、「小黃只能搭55688，其他素質都差，尤其沒車行的爛車，還很愛尬聊，車又臭」、「搭過醫院前的排班計程車也超級可怕，一路三字經一直罵，車上超級髒亂」、「非車隊計程車不搭」。

