不爽閨蜜撿她前任　網美PO文點名「屁股頂汽水小姐」惹禍了

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

何姓網美發現前男友跟同為網紅的混血閨蜜搞曖昧，自認遭背叛，涉登入前男友社群帳號，偷偷截圖男方與閨蜜對話PO網取暖，並公布閨蜜頭像與住址，嘲諷「吃相真的好難看、屁股頂汽水小姐」，閨蜜憤而提告，新北地檢署起訴何女涉犯《個人資料保護法》等罪嫌。

何女長髮及腰、五官精緻，在IG有9萬多位粉絲，她的混血閨蜜於社群粉絲逾13萬人，是位大眼美女。何女與曾為籃球選手的前男友分手後，仍持有男方手機密碼，進而察覺混血閨蜜與男方若有似無的曖昧互動，何女趁隙偷看男方手機內的社群對話，果真發現調情言語。

何女氣炸、自認遭背叛，私自截圖留底後，去年（2024年）4月間涉用男方帳號PO文，假冒男方承認劈腿騙砲騙感情、「就是想做愛的公狗」、「喜歡內射」，虧混血閨蜜是「愛亂講話的瞎妹」、「好有趣，說著說著就睡到床上」。

混血閨蜜赫見何女的冒名PO文對她指名道姓，連頭像與住址都揭露，以為是男方所為，急得聲明遭惡意捏造內容，何女改用本尊回擊有圖有錄音為證、必要時提告公布，先加碼爆料混血閨蜜「屢次主動問要不要發生性行為」，因沒戴套而要求男方買事後避孕藥，且在夜店常跟多名異性上床。

何女更公布偷截圖的對話記錄，嘲笑混血閨蜜企圖將事後藥說成燙傷藥，「究竟買的是什麼藥，我們自由心證」，最後她承認冒名PO文，自稱悲傷又氣憤、身心俱疲，但絕沒說謊，再酸混血閨蜜「吃相真的好難看，屁股頂汽水小姐」。

2女徹底決裂，混血閨蜜怒告何女與男方，何女坦承她一人所為、前男友不知情，檢方認定何女涉犯公然侮辱、加重誹謗、妨害秘密與違反《個資法》等罪嫌，因屬接續犯，從重依《個資法》非公務機關非法利用個人資料罪嫌起訴，男方獲不起訴處分。