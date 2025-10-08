　
社會 社會焦點 保障人權

酒駕男躲警「停車秒裝睡」破窗前1秒瞬間清醒　酒測值曝光

記者鄧木卿／台中報導

台中市52歲張姓男子日前開車違規遭攔查，沒想到車一停好他立刻「熄火、鎖門、閉眼裝睡」，任憑員警怎麼敲窗、照手電筒都叫不醒，還以為他昏迷車內，緊急叫來消防人員準備破窗救人，就在破窗前1秒，張男突然瞬間清醒，自己開門下車，但傳出濃濃酒味，當場露餡！

▲▼酒駕男子鎖門裝睡，卻在警消破窗前一秒瞬間清醒。（圖／民眾提供，下同）

▲▼酒駕男子鎖門裝睡，卻在警消破窗前一秒瞬間清醒。（圖／民眾提供，下同）

台中警察局第四分局黎明派出所警員劉權德巡邏行經南屯區益豐路四段、大墩十二街口時，發現一輛轎車突然自路邊駛出，變換車道未打方向燈，張男見後方有警車跟上，乖乖在路旁停車，但接下來的行為令人傻眼，「熄火、反鎖車門、閉眼裝睡」一氣呵成，任憑員警多次拍打車窗、大聲呼喊，完全沒有反應。

員警擔心他昏迷車內，立刻通報119救護人員前來支援，就在消防人員準備破窗的緊要關頭，張男突然「神清氣爽」睜開眼睛，自己開門下車，彷彿什麼事都沒發生一樣，讓在場的警消忍不住一愣「剛剛不是叫不醒嗎?」

張男一開口，濃濃酒味隨即撲鼻而來，員警依法酒測，數值達0.24mg/L，依道路交通管理處罰條例第35條第1項規定，處以3萬元以上、12萬元以下罰鍰，車輛移置保管，駕照吊扣1年至2年。

▲▼酒駕男子鎖門裝睡，卻在警消破窗前一秒瞬間清醒。（圖／民眾提供，下同）

10/07 全台詐欺最新數據

405 1 8091 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴瑞隆「突襲堵人」柯志恩！雙方爆發衝突
國慶連假半個台灣有雨　「哈隆增強颱」赴日旅遊要留意
快訊／正式宣布！韓超人氣啦啦隊長來台應援
穩交陳銳2年…被爆秘密結婚「陳凱倫被瞞鼓裡」　張景嵐親發聲！
又誤發疏散警報！　花蓮縣府致歉
燒40度不說！放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都
快訊／王義川被控上電視教「造謠四步驟」　法官判不罰原因曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國小校護志工突暈眩「身體傾斜」倒車道　女騎士急煞也慘摔

宜蘭女警騎機車執勤！險遭「超巨三寶」迴轉擊落　驚險畫面曝

微電車騎士囂張畫面！無牌、改裝、逆向、未戴帽...警方出手了

「台灣空頭大師」誆老闆是賴清德　代操2億詐830萬！遭判3年半

點一則「廣告」痛失730萬元　新竹女提告求償卻輸了

台南猴超扯！半夜加油站抽菸被制止　竟狂飆三字經罵員工

屏東黑車撞電桿車頭爛毀　駕駛「差1個月滿18歲」慘了

BMW引擎蓋熱舞「豬隊員還划龍船」超扯畫面曝　台中天兵男慘了

桃園男自大陸空運150公斤「喵喵」原料入境　被起訴+聲押獲准

花蓮地震收疏散警報！傳馬太鞍壩體有風險　縣府致歉「誤發」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨一身三宅一生現身　全身行頭曝光

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

鄭文燦涉貪案違法監聽爭議　審判長要檢辯交作業

快訊／國1北上五股段「客運、大貨車追撞」28人送醫！

即／王義川被控「造謠四步驟」　法官判不罰原因曝

刑事局約談館長！通知書最快今晚送達

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

中校偽造父喪　為陪異性友人下場曝

即／高雄嚴重工安意外　女死亡男斷腿

台中街頭下鈔票雨！橘衣英雄現身結局超暖

台中街頭下鈔票雨！橘衣英雄現身結局超暖

台中市沙鹿區日前上演一場最暖心的街頭奇遇！身穿橘色反光背心的沙鹿區清潔隊近日執勤途中，在鎮南路段發現大量紙片散落馬路。陳姓駕駛員立即停車查看，赫然發現竟是多張新台幣千元大鈔隨風飛舞，趕緊跟同仁下車撿拾，總共撿到5.9萬元大鈔，並送往派出所。結果返途又經過同一地點，遇到失主，趕緊通知前往派出所，讓失主又驚又喜，心情猶如洗三溫暖般。

高雄爆幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳

高雄爆幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳

雙載夫妻遭擦撞倒地翻滾！熱心姊妹衝出撐傘

雙載夫妻遭擦撞倒地翻滾！熱心姊妹衝出撐傘

陸鐵殼船越界捕撈！高分貝播江蕙「不想伊」

陸鐵殼船越界捕撈！高分貝播江蕙「不想伊」

即／狠推站務員下鐵軌　抓狂男遭聲押

即／狠推站務員下鐵軌　抓狂男遭聲押

酒駕男破窗中四分局影音

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

顏正國戲裡也在中秋離世

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

「好小子」顏正國過世！

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　姐弟戀進展快狠準

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

