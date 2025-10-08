酒駕男躲警「停車秒裝睡」破窗前1秒瞬間清醒　酒測值曝光

記者鄧木卿／台中報導

台中市52歲張姓男子日前開車違規遭攔查，沒想到車一停好他立刻「熄火、鎖門、閉眼裝睡」，任憑員警怎麼敲窗、照手電筒都叫不醒，還以為他昏迷車內，緊急叫來消防人員準備破窗救人，就在破窗前1秒，張男突然瞬間清醒，自己開門下車，但傳出濃濃酒味，當場露餡！

▲▼酒駕男子鎖門裝睡，卻在警消破窗前一秒瞬間清醒。（圖／民眾提供，下同）

台中警察局第四分局黎明派出所警員劉權德巡邏行經南屯區益豐路四段、大墩十二街口時，發現一輛轎車突然自路邊駛出，變換車道未打方向燈，張男見後方有警車跟上，乖乖在路旁停車，但接下來的行為令人傻眼，「熄火、反鎖車門、閉眼裝睡」一氣呵成，任憑員警多次拍打車窗、大聲呼喊，完全沒有反應。

員警擔心他昏迷車內，立刻通報119救護人員前來支援，就在消防人員準備破窗的緊要關頭，張男突然「神清氣爽」睜開眼睛，自己開門下車，彷彿什麼事都沒發生一樣，讓在場的警消忍不住一愣「剛剛不是叫不醒嗎?」

張男一開口，濃濃酒味隨即撲鼻而來，員警依法酒測，數值達0.24mg/L，依道路交通管理處罰條例第35條第1項規定，處以3萬元以上、12萬元以下罰鍰，車輛移置保管，駕照吊扣1年至2年。