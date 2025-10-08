　
社會 社會焦點 保障人權

雙載夫妻遭擦撞倒地翻滾！熱心姊妹衝出撐傘　肇逃駕駛辯沒感覺

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市昨(7日)下午發生一起交通事故，一對7旬老夫婦騎乘機車遭小貨車擦撞，雙雙倒地翻滾，肇事駕駛當場逃逸。意外發生當下，路旁店家與熱心民眾立即伸出援手，為傷者撐傘遮陽、協助報案。警方在案發後6小時內迅速通知劉姓肇事駕駛到案，全案依肇事逃逸偵辦。

▲老夫妻騎機車雙載遭肇逃小貨車擦撞受傷送醫。（圖／民眾提供）

▲▼老夫妻騎機車雙載遭小貨車擦撞，駕駛肇逃。（圖／民眾提供，下同）

▲老夫妻騎機車雙載遭肇逃小貨車擦撞受傷送醫。（圖／民眾提供）

彰化警分局交通隊初步調查，這起車禍發生在昨天下午3時18分，地點位於彰化市彰南路一段223號附近。73歲的張姓男子騎乘普通重機車，後座載著72歲的張謝姓妻子，沿彰南路一段東往西行駛，不料遭後方一輛自小貨車擦撞，當場失控倒地，老夫婦雙雙受傷。然而，小貨車駕駛並未停車查看，反而加速駛離現場。

事故發生後，附近店家及一對路過的姊妹聽到撞擊聲，立即衝出查看，發現老夫婦躺在柏油路上，由於當時天氣炎熱，地面溫度高，趕緊拿出傘具為兩人遮陽，避免曬傷，同時安撫情緒並通報救護車。這段救援畫面被附近監視器記錄下來，網友紛紛感動留言「台灣最美的風景」。

▲老夫妻騎機車雙載遭肇逃小貨車擦撞受傷送醫。（圖／民眾提供）

▲熱心姊妹及民眾協助撐傘報警消求助。

張姓老夫婦受傷後，由救護車送往彰化基督教醫院救治。張男頭部及四肢多處受傷、妻子則四肢受傷、左腳變形，兩人目前仍在醫院接受治療。機車左側車身及車頭嚴重受損，而肇事小貨車右後車身也有擦撞痕跡。

警方獲報後立即調閱周邊監視器，鎖定涉案自小貨車，並於晚間9時通知64歲劉姓駕駛到案說明。劉姓駕駛經酒測，酒精濃度為0，車內也未發現毒品或其他違禁物。他供稱，當時並未察覺有擦撞到機車，因此未停車查看。警詢後依肇事逃逸罪嫌偵辦。

▲老夫妻騎機車雙載遭肇逃小貨車擦撞受傷送醫。（圖／民眾提供）

