快訊／抓狂男狠推台鐵站務員下鐵軌「險被輾死」　殺人未遂聲押

記者許權毅／台中報導

台中市一名39歲陳男昨日無票闖入月台，打算搭乘火車南下，結果被站務員查問，雙方對話沒講幾句，就動手將站務員推下鐵軌，且當時對向月台有車輛經過，站務員險遭火車撞上。鐵警今日上午將人依殺人未遂罪嫌送辦後，檢方複訊後，認定陳男有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

事發於五權車站內，昨日下午3時38分，背著黑色背包的陳姓男子（39歲）與站務員在第一月台口角爭執，期間一度有清潔人員上前勸阻，但陳男突然後退再暴衝上前，用雙手大力推撞，導致站務員重摔軌道、呈「大字型」倒地。距離僅約115公分高的月台邊緣，下一秒即有列車從隔壁軌道進站，畫面相當驚險。

▲▼陳姓街友昨日將台鐵站務員推下鐵軌，遭檢方聲押。（圖／記者許權毅攝）



警方獲報後，循線調閱監視器查找，發現陳男徒步離開車站，並一路沿著建國南路往烏日方向前進，昨日晚間6點多，專案小組在東興路口發現陳男，但陳男不肯配合、情緒激動，警方先緊急拘提，再向檢方聲請簽發拘票。

據了解，陳男是時常出沒在各火車站的街友，昨日不明原因疑似想搭車南下，從車站欄杆處鑽進，再闖入月台，站務員接到通報上前查問陳男，結果才問「有沒有車票？」陳男就突然暴怒，將站務員推下鐵軌，導致站務員傷重骨裂，今日預計開刀治療。