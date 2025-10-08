高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員邱于軒踢爆，在林園區同一機構的幼兒園發生兒虐事件，她接獲家長陳情，有幼童遭捏打、逼青蛙跳，甚至還要下跪道歉，還有男主任「特別關照」女學生，抱女童坐大腿及要求親親，至少逾10童受害。對此，高雄市教育局已會同勞工局派員前往稽查啟動調查，並函請機構暫時停職涉案教保服務人員，將依規定嚴速辦理後續處置。

▲高雄再爆幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲家長控訴，幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳，至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

來自林園區同機構的幼兒園家長出面陳情指出，該機構謝姓園長自詡他的園所是濁水溪以南最好的幼兒園，吸引了大批家長爭相將孩子送進這幾間「最優秀」、「最新」的非營利幼兒園，沒想到這卻是惡夢的開始。

這幾家幼兒園除了員工受到不平等的待遇與相對不對等的勞資關係，對幼童也多有不當對待。校內有員工多次目睹老師拉扯孩子身體部位、打孩子，甚至某男性主任只對「女學童」特別關照，常常將可愛的女童抱在大腿上、要女童親他一下。

▲幼童回家會突然下跪，家長一問才知幼兒園竟教下跪道歉。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

另外，家長也痛訴，孩子突然會下跪道歉，一問才知道，如果在學校做錯事，不僅會被老師打，還會被帶進黑黑的小房間，造成孩童會情緒激動爆哭並有咬指甲情況。類似情況還有用戒尺恐嚇、捏臉頰打巴掌，初步至少10名幼童受害。

對此，高雄市教育局獲報後，已會同勞工局派員前往稽查，已請該教保服務機構及相關單位保存監視器畫面，啟動違法對待幼兒之調查程序，並函請機構暫時停職涉案教保服務人員，重申相關法規要求，並將依規定嚴速辦理後續處置。

教育局指出，若經查違法對待幼兒情形屬實，涉及對幼兒有身心虐待或其他不當行為者，將依「幼兒教育及照顧法」第30條及第50條規定，處以最高新臺幣60萬元罰鍰，並可處以解聘，最重處1年至4年，甚至終身不得再任職幼兒園。同時，機構亦可能依情節遭減招、停招、停辦或廢止設立許可，並公布行為人及機構名稱。

教育局強調，對於任何不當對待幼兒之行為，採取「零容忍」態度。 針對該機構另涉私下販售書籍及餐具予家長、違規實施分科教學及幼童車不當載送等情事，教育局除已寄發行政裁處先行通知外，並將加強無預警稽查頻率。相關違規可處負責人罰鍰如下：販售書籍及餐具6萬元以上、30萬元以下；分科教學6,000元以上、6萬元以下；幼童車違規載送9,000元以上、9萬元以下。

▲▼高雄再爆虐童！教育局會同勞工局前往幼兒園稽查。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

另對於詐領加班費、偽造文書等情事，教育局與勞工局已派員查察，必要時將移送地檢署偵辦。至於教保人員未依規定餵藥部分，教育局已重申機構應依「幼兒教保及照顧服務實施準則」第11條規定訂定託藥措施，並確實告知家長或監護人。

教育局稽查期間並發現其他違法情事，均已函送行政裁處書至機構，包括大班未配置足額教師部分，裁處負責人罰鍰6,000元；進用未具資格教保人員部分，裁處負責人6萬元、行為人3萬元。

此外，如非營利法人於申辦非營利幼兒園期間違反「幼兒教育及照顧法」、「教保服務人員條例」、「勞動基準法」或「非營利幼兒園實施辦法」，或涉及其他嚴重影響幼兒及教職員權益之情事，教育局將提報非營利幼兒園審議會審議，經通過後終止契約，並將該法人及其董（理）事長名單報請教育部公告。

教育局重申，將持續督導該機構儘速改善缺失，並深入查明違法對待幼兒案情，對任何傷害幼童身心之行為絕不寬貸。同時，市府將審慎評估是否終止與相關非營利法人的契約，並視情況導入輔導與心理諮商等資源，全力維護幼兒安全與權益。