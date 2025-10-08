　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員邱于軒踢爆，在林園區同一機構的幼兒園發生兒虐事件，她接獲家長陳情，有幼童遭捏打、逼青蛙跳，甚至還要下跪道歉，還有男主任「特別關照」女學生，抱女童坐大腿及要求親親，至少逾10童受害。對此，高雄市教育局已會同勞工局派員前往稽查啟動調查，並函請機構暫時停職涉案教保服務人員，將依規定嚴速辦理後續處置。

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲高雄再爆幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲家長控訴，幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳，至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

來自林園區同機構的幼兒園家長出面陳情指出，該機構謝姓園長自詡他的園所是濁水溪以南最好的幼兒園，吸引了大批家長爭相將孩子送進這幾間「最優秀」、「最新」的非營利幼兒園，沒想到這卻是惡夢的開始。

這幾家幼兒園除了員工受到不平等的待遇與相對不對等的勞資關係，對幼童也多有不當對待。校內有員工多次目睹老師拉扯孩子身體部位、打孩子，甚至某男性主任只對「女學童」特別關照，常常將可愛的女童抱在大腿上、要女童親他一下。

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲幼童回家會突然下跪，家長一問才知幼兒園竟教下跪道歉。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

另外，家長也痛訴，孩子突然會下跪道歉，一問才知道，如果在學校做錯事，不僅會被老師打，還會被帶進黑黑的小房間，造成孩童會情緒激動爆哭並有咬指甲情況。類似情況還有用戒尺恐嚇、捏臉頰打巴掌，初步至少10名幼童受害。

對此，高雄市教育局獲報後，已會同勞工局派員前往稽查，已請該教保服務機構及相關單位保存監視器畫面，啟動違法對待幼兒之調查程序，並函請機構暫時停職涉案教保服務人員，重申相關法規要求，並將依規定嚴速辦理後續處置。

教育局指出，若經查違法對待幼兒情形屬實，涉及對幼兒有身心虐待或其他不當行為者，將依「幼兒教育及照顧法」第30條及第50條規定，處以最高新臺幣60萬元罰鍰，並可處以解聘，最重處1年至4年，甚至終身不得再任職幼兒園。同時，機構亦可能依情節遭減招、停招、停辦或廢止設立許可，並公布行為人及機構名稱。

教育局強調，對於任何不當對待幼兒之行為，採取「零容忍」態度。 針對該機構另涉私下販售書籍及餐具予家長、違規實施分科教學及幼童車不當載送等情事，教育局除已寄發行政裁處先行通知外，並將加強無預警稽查頻率。相關違規可處負責人罰鍰如下：販售書籍及餐具6萬元以上、30萬元以下；分科教學6,000元以上、6萬元以下；幼童車違規載送9,000元以上、9萬元以下。

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲▼高雄再爆虐童！教育局會同勞工局前往幼兒園稽查。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

另對於詐領加班費、偽造文書等情事，教育局與勞工局已派員查察，必要時將移送地檢署偵辦。至於教保人員未依規定餵藥部分，教育局已重申機構應依「幼兒教保及照顧服務實施準則」第11條規定訂定託藥措施，並確實告知家長或監護人。

教育局稽查期間並發現其他違法情事，均已函送行政裁處書至機構，包括大班未配置足額教師部分，裁處負責人罰鍰6,000元；進用未具資格教保人員部分，裁處負責人6萬元、行為人3萬元。

此外，如非營利法人於申辦非營利幼兒園期間違反「幼兒教育及照顧法」、「教保服務人員條例」、「勞動基準法」或「非營利幼兒園實施辦法」，或涉及其他嚴重影響幼兒及教職員權益之情事，教育局將提報非營利幼兒園審議會審議，經通過後終止契約，並將該法人及其董（理）事長名單報請教育部公告。

教育局重申，將持續督導該機構儘速改善缺失，並深入查明違法對待幼兒案情，對任何傷害幼童身心之行為絕不寬貸。同時，市府將審慎評估是否終止與相關非營利法人的契約，並視情況導入輔導與心理諮商等資源，全力維護幼兒安全與權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴瑞隆「突襲堵人」柯志恩！雙方爆發衝突
國慶連假半個台灣有雨　「哈隆增強颱」赴日旅遊要留意
快訊／正式宣布！韓超人氣啦啦隊長來台應援
穩交陳銳2年…被爆秘密結婚「陳凱倫被瞞鼓裡」　張景嵐親發聲！
又誤發疏散警報！　花蓮縣府致歉
燒40度不說！放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都
快訊／王義川被控上電視教「造謠四步驟」　法官判不罰原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國小校護志工突暈眩「身體傾斜」倒車道　女騎士急煞也慘摔

宜蘭女警騎機車執勤！險遭「超巨三寶」迴轉擊落　驚險畫面曝

微電車騎士囂張畫面！無牌、改裝、逆向、未戴帽...警方出手了

「台灣空頭大師」誆老闆是賴清德　代操2億詐830萬！遭判3年半

點一則「廣告」痛失730萬元　新竹女提告求償卻輸了

台南猴超扯！半夜加油站抽菸被制止　竟狂飆三字經罵員工

屏東黑車撞電桿車頭爛毀　駕駛「差1個月滿18歲」慘了

BMW引擎蓋熱舞「豬隊員還划龍船」超扯畫面曝　台中天兵男慘了

桃園男自大陸空運150公斤「喵喵」原料入境　被起訴+聲押獲准

花蓮地震收疏散警報！傳馬太鞍壩體有風險　縣府致歉「誤發」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國小校護志工突暈眩「身體傾斜」倒車道　女騎士急煞也慘摔

宜蘭女警騎機車執勤！險遭「超巨三寶」迴轉擊落　驚險畫面曝

微電車騎士囂張畫面！無牌、改裝、逆向、未戴帽...警方出手了

「台灣空頭大師」誆老闆是賴清德　代操2億詐830萬！遭判3年半

點一則「廣告」痛失730萬元　新竹女提告求償卻輸了

台南猴超扯！半夜加油站抽菸被制止　竟狂飆三字經罵員工

屏東黑車撞電桿車頭爛毀　駕駛「差1個月滿18歲」慘了

BMW引擎蓋熱舞「豬隊員還划龍船」超扯畫面曝　台中天兵男慘了

桃園男自大陸空運150公斤「喵喵」原料入境　被起訴+聲押獲准

花蓮地震收疏散警報！傳馬太鞍壩體有風險　縣府致歉「誤發」

國小校護志工突暈眩「身體傾斜」倒車道　女騎士急煞也慘摔

宜蘭女警騎機車執勤！險遭「超巨三寶」迴轉擊落　驚險畫面曝

詹皇「第二次決定」惹議　主帥瑞迪克調侃媒體：你們真笨

神秘炭火烤雞「還在營業中」　屋主月開44萬徵新租客

顏正國「上個月還在天津旅遊」　住院1周離世！他錯愕：太快了

「第6代TOYOTA RAV4」要來台灣了？經銷端爆今年底有望搶先接單

水手球迷神預言！穿「Dump Here 61」接下羅利季後賽全壘打

50萬YTR淚控3歲女兒遭老師「膠帶貼嘴關小黑屋」！　嚇到夜驚看身心科

TPASS 2.0+來了！搭中長途國道客運回饋最高30%　12月上路

周休3日「舒服到回不去」效率更好　一票人推爆：休這1天更完美

【泰格與雪兒】短篇蕭貪朋友

社會熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨一身三宅一生現身　全身行頭曝光

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

鄭文燦涉貪案違法監聽爭議　審判長要檢辯交作業

快訊／國1北上五股段「客運、大貨車追撞」28人送醫！

刑事局約談館長！通知書最快今晚送達

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

即／王義川被控「造謠四步驟」　法官判不罰原因曝

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

中校偽造父喪　為陪異性友人下場曝

即／高雄嚴重工安意外　女死亡男斷腿

更多熱門

相關新聞

高雄爆打疫苗出包！幼童接種「打錯劑量」

高雄爆打疫苗出包！幼童接種「打錯劑量」

高雄驚傳流感疫苗打錯劑量！有家長帶著2歲和7個月大的孩子到某診所接種流感疫苗，但護理師誤以為只要接種半劑，直到家長返家後一查，才發現孩童應接種一劑，趕緊帶小孩回診所補打。對此，針對該診所施打錯誤劑量一事，衛生局6日起已暫停該診所施打流感公費疫苗業務，收回所有公費疫苗，並對該診所疏失擴大追查及裁罰。

捲「美濃大峽谷」爭議賴瑞隆怒告

捲「美濃大峽谷」爭議賴瑞隆怒告

貿易關稅大戰　外銀調查：企業成本上升5～14%

貿易關稅大戰　外銀調查：企業成本上升5～14%

台中街頭下鈔票雨！橘衣英雄現身結局超暖

台中街頭下鈔票雨！橘衣英雄現身結局超暖

警裝太老舊！高雄議員轟防護不足　喊「背心隨人」

警裝太老舊！高雄議員轟防護不足　喊「背心隨人」

關鍵字：

兒童虐待高雄幼兒園教保人員調查影音

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

顏正國戲裡也在中秋離世

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

「好小子」顏正國過世！

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　姐弟戀進展快狠準

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面