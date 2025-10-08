　
社會 社會焦點 保障人權

台中街頭下鈔票雨！橘衣英雄撿5.9萬送派出所　失主又驚又喜

記者游瓊華／台中報導

台中市沙鹿區日前上演一場最暖心的街頭奇遇！身穿橘色反光背心的沙鹿區清潔隊近日執勤途中，在鎮南路段發現大量紙片散落馬路。陳姓駕駛員立即停車查看，赫然發現竟是多張新台幣千元大鈔隨風飛舞，趕緊跟同仁下車撿拾，總共撿到5.9萬元大鈔，並送往派出所。結果返途又經過同一地點，遇到失主，趕緊通知前往派出所，讓失主又驚又喜，心情猶如洗三溫暖般。

▲天降鈔票雨！ 5.9萬現金掉滿街，失主路邊崩潰，橘衣英雄現身結局超暖。（圖／台中市環保局提供）

▲台中市沙鹿區清潔隊日前執行勤務時，發現5.9萬現金掉滿街，趕緊下車幫忙撿拾。（圖／台中市環保局提供）

▲天降鈔票雨！ 5.9萬現金掉滿街，失主路邊崩潰，橘衣英雄現身結局超暖。（圖／台中市環保局提供）

▲鈔票散落範圍涵蓋兩個車道與道路兩側，部分鈔票甚至卡入停放車輛底下。（圖／台中市環保局提供）

事件發生在上月19日，環保局表示，清潔隊同仁下車查看，發現飛舞的紙片竟然是鈔票，且散落範圍涵蓋兩個車道與道路兩側，部分鈔票甚至卡入停放車輛底下。陳姓駕駛隨即與其他4位同仁分工合作，一方面設置交通錐並指揮車輛維持安全，一方面合力撿拾散落鈔票。經清點，共拾獲現金新台幣5萬9000元，並隨即送往鄰近派出所，由警方協助尋找失主。

環保局進一步說明，完成報案程序後，隊員們隨即返回工區持續執勤，返程再次經過現場時，發現一名婦人神情慌張、在路口徘徊尋找。王姓隊員主動上前關心，婦人表示，稍早於農會提領現金卻不慎遺失，僅撿回掉落的存摺，心中焦急萬分。王員立即告知款項已由清潔隊送交派出所，並提醒她儘速前往領回。婦人聞訊後欣喜不已，對清潔隊員的誠信與熱心服務深表感激與敬佩。

沙鹿區清潔隊長羅凱文表示，清潔隊員在日常勤務中，時常拾獲民眾遺留在路旁或夾雜在回收物中的財物，種類五花八門，包括鑰匙、證件、存摺、黃金等。每當發現民眾誤丟現金或高價財物時，隊員都會第一時間通報警方，確保財物依法歸還失主。

10/07 全台詐欺最新數據

405 1 8091 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

清潔隊台中沙鹿現金影音

