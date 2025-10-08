富田一街傳出屍臭味！花蓮仍6人失聯　搜救隊全力搜尋

▲花蓮光復災區復原路漫長。（圖／記者賴文萱攝）

記者董美琪／綜合報導

花蓮光復鄉遭洪災重創，中央災害應變中心7日公布最新統計，截至下午4時，全區共造成18人死亡、6人失聯、157人受傷。光復鄉富田一街一帶於下午傳出屍臭味，搜救人員及搜救犬正全力進行搜尋。

傍晚，中央災害應變中心針對馬太鞍溪堰塞湖召開第31次工作會議，並進行情資研判。

農林漁牧組指出，7日無人機巡查顯示，堰塞湖的天然壩體與水流狀態正常，但下游河道土砂淤積情況嚴重，後續仍須持續清疏、導流與防堵，因此維持紅色警戒。近七日蓄水量變化微小，湖體總體穩定。

搜索救援組表示，下午4時2分在光復鄉富田一街105號地區聞到屍臭味，花蓮縣及台中市搜救隊正配合搜救犬進行搜尋作業，期望盡快掌握狀況。

截至下午4時，馬太鞍溪堰塞湖溢流災情共造成18人死亡、6人失聯、157人受傷；全國因颱風造成的一般災害通報共954件，其中花蓮縣就占902件，災情最為嚴重。

收容安置組指出，光復鄉目前已開設2處收容中心，安置192名災民。

在河道處理方面，水電維生組說明，第二階段的防護加固工程正在全力施工，5日已完成臨時土堤加高至5公尺，鋼網加裝與混凝土噴覆工程截至6日累計完成約1344公尺。

交通工程組補充，台鐵7日加開17班次列車，所有對號列車臨時停靠光復站（觀光列車鳴日號除外），方便災民及救援人員進出。

副指揮官兼經濟部主任秘書莊銘池最後提醒，各單位需持續掌握網路假訊息，並透過多元媒體管道即時澄清，防止錯誤資訊擴散。