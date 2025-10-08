花蓮募款破10億！　「百萬以上善款」近90筆

▲清溝超人齊心協力協助災區。（圖／記者賴文萱攝）



記者董美琪／綜合報導

花蓮受到暴洪嚴重襲擊後，全台各地民眾紛紛伸出援手，展現「同島一命」的團結力量。衛福部於7日對外公布，「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」至今已募集超過10億元的善款，其中單筆捐贈金額在百萬以上的就接近90筆。

這次災情主因是馬太鞍溪堰塞湖溢流釀禍，使花蓮光復一帶超過1800戶居民深受波及。衛福部所屬的賑災基金會自9月25日起啟動專案募款行動，提供銀行匯款、LINE Pay、超商繳款及外匯等多元管道，設定的募款目標為5億元，期限則至10月24日止。

根據最新統計資料，截至10月6日晚間11時59分，總計收到28萬5446筆捐款，金額達新台幣10億734萬9656元，百萬級以上的捐贈共有88筆。

賑災基金會說明，募得資金將依照用途分成三大方向運用，分別是法定賑助、災民生活支持及專案協助。截至10月7日止，已經撥出4億7365萬元到衛福部帳戶，並與行政院設立的災後慰助服務站合作，透過單一窗口協助受災民眾申請與領款，加速資源到位。

基金會強調，雖然目前已募集到創紀錄的善款，但花蓮地區的重建工程仍然漫長，加上災情持續調查中，還有許多需求亟待支援，因此募款活動將照原訂時程持續進行，至10月24日截止。