生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮募款破10億！　「百萬以上善款」近90筆

▲▼花蓮光復清水溝。（圖／記者賴文萱攝）

▲清溝超人齊心協力協助災區。（圖／記者賴文萱攝）

記者董美琪／綜合報導

花蓮受到暴洪嚴重襲擊後，全台各地民眾紛紛伸出援手，展現「同島一命」的團結力量。衛福部於7日對外公布，「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」至今已募集超過10億元的善款，其中單筆捐贈金額在百萬以上的就接近90筆。

這次災情主因是馬太鞍溪堰塞湖溢流釀禍，使花蓮光復一帶超過1800戶居民深受波及。衛福部所屬的賑災基金會自9月25日起啟動專案募款行動，提供銀行匯款、LINE Pay、超商繳款及外匯等多元管道，設定的募款目標為5億元，期限則至10月24日止。

根據最新統計資料，截至10月6日晚間11時59分，總計收到28萬5446筆捐款，金額達新台幣10億734萬9656元，百萬級以上的捐贈共有88筆。

賑災基金會說明，募得資金將依照用途分成三大方向運用，分別是法定賑助、災民生活支持及專案協助。截至10月7日止，已經撥出4億7365萬元到衛福部帳戶，並與行政院設立的災後慰助服務站合作，透過單一窗口協助受災民眾申請與領款，加速資源到位。

基金會強調，雖然目前已募集到創紀錄的善款，但花蓮地區的重建工程仍然漫長，加上災情持續調查中，還有許多需求亟待支援，因此募款活動將照原訂時程持續進行，至10月24日截止。

10/06 全台詐欺最新數據

行政院災後慰助一站式服務上路　35萬慰助金最快明撥款

行政院災後慰助一站式服務上路　35萬慰助金最快明撥款

行政院災後慰助服務站今（7日）啟動一站式服務，截至下午5點，現場共服務約983人次，行政院跨部會團隊同步入村查對約900人次，協助災民完成慰助金資料確認與補正，讓核對與撥款作業更加順暢，慰助金最快明（8日）啟動撥款。此次中央家園支持慰助金三方案合計每戶35萬元，包括家園清理支持方案補助每戶5萬、家園復原慰助金補助每戶10萬、房屋修繕暨家庭支持救助金補助每戶20萬，直接匯入帳戶，現場不發放現金。

台南特搜隊再赴花蓮災區前線堅守希望不放棄

台南特搜隊再赴花蓮災區前線堅守希望不放棄

傅崐萁要中央負責災後清溝　卓榮泰嗆：要中央接管花蓮縣府嗎？

傅崐萁要中央負責災後清溝　卓榮泰嗆：要中央接管花蓮縣府嗎？

傅崐萁：縣府負擔林鴻森子女未來就學費用

傅崐萁：縣府負擔林鴻森子女未來就學費用

蔡其昌赴光復　中職捐款助棒球隊重建

蔡其昌赴光復　中職捐款助棒球隊重建

花蓮募款災難團結捐款

