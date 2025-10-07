　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院災後慰助一站式服務上路　35萬慰助金最快明撥款

▲▼馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉災後第七天，災民在眾多志工國軍的投入下積極重間家園。（圖／記者湯興漢攝）

▲馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉，災民積極重間家園。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院災後慰助服務站今（7日）啟動一站式服務，截至下午5點，現場共服務約983人次，行政院跨部會團隊同步入村查對約900人次，協助災民完成慰助金資料確認與補正，讓核對與撥款作業更加順暢，慰助金最快明（8日）啟動撥款。此次中央家園支持慰助金三方案合計每戶35萬元，包括家園清理支持方案補助每戶5萬、家園復原慰助金補助每戶10萬、房屋修繕暨家庭支持救助金補助每戶20萬，直接匯入帳戶，現場不發放現金。

行政院指出，災後慰助服務站自10月7日起至10月12日止，每日上午8時至下午5時在「中華電信光復服務中心」（花蓮縣光復鄉中正路一段132號）協助民眾辦理商家援助、車輛報廢登記、家園清理補助、短期安置旅宿及原住民急難扶助等服務。

在家園復原方面，7日服務站受理中央家園支持慰助金三方案申請相當踴躍，約983件，入村受理約900餘件，後續將儘速彙整及核撥慰助金。在個人扶助方面，包括重傷補助及失依扶助，由地方政府認定後造冊，函送至賑災基金會，再由基金會依照名冊辦理經費核撥至縣市政府，並撥款至民眾帳戶。

針對車輛報廢補助，目前受理車輛受損報廢汽車85件、機車131件，合計216件，並於服務站現場提供監理服務；同時今日也完成廢車回收申請約20件，並針對車體回收諮詢計有80件。

在農民補助方面，今日受理農民災後復耕及復建計80件，包括農田復原、果樹廢園與種植補助、大小型農機補助等。針對商家與企業相關協助，9、10月災區一般用戶免收水電費，因此災區商家的水電也同樣減免，不需特別申請；另因部分居民承租台糖土地農作，經濟部已受理8件地租減免；至於商家補助部分，今日已有14家商家詢問，均按相關規定予以說明。

政務委員陳金德表示，此次中央家園支持慰助金三方案合計每戶35萬元，包括家園清理支持方案補助每戶5萬元、家園復原慰助金補助每戶10萬元、房屋修繕暨家庭支持救助金補助每戶20萬元，慰助金發放採「主動訪查、直接匯入」方式，讓災民不必往返各單位就能完成領取程序，並直接匯入帳戶，現場不發放現金，最快明日就會啟動撥款；民眾若需補件或無匯款帳號，也可在服務站協助下完成。

為加速慰問金核發作業，陳金德指出，中央各部會分別負責光復鄉7村及鳳林鎮慰助金的核對，包括：內政部負責大安村、衛生福利部負責北富村、經濟部負責大馬村、農業部負責大平村、環境部負責東富村、交通部負責大同村、原住民族委員會負責大華村，以及行政院公共工程委員會負責鳳林鎮。

跨部會團隊今日進入各村里展開查對，與各村里長密切合作，包括在活動中心辦理，或採定點訪查，作業流程順暢，平均每戶核對時間不到5分鐘，今日如未完成訪查，後續也將持續進行，並視現場情況調整作業方式，讓所有受災民眾盡快獲得協助。

陳金德表示，此次補助對象為災害應變中心要求在警戒區撤離的保全戶，以光復鄉7村、1837戶作為主；至於7個村以外的所有村里，則授權由當地村里長針對災況進行實質認定，只要確認有實際居住事實且住宅遭受淹水損害，即會列入補助範圍；至於在災區租屋的民眾，也會從寬認定，對於房東的損失也會予以救助，以秉持總統及卓榮泰院長所指示「從速、從寬、從優」原則，盡力協助受災民眾。

▲▼馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉災後第七天，災民在眾多志工國軍的投入下積極重間家園。（圖／記者湯興漢攝）

10/06 全台詐欺最新數據

