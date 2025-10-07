台南特搜隊再赴花蓮　災區前線堅守希望不放棄

▲台南市長黃偉哲為台南市特搜隊授旗，勉勵隊員在安全前提下再度全力投入花蓮救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

花蓮光復鄉重大災情牽動全台，台南市特種搜救隊10日將再度整裝出發，肩負「不放棄任何一線希望」的信念，接力投入災區最前線，7日晚上在特搜隊感恩餐會上，黃偉哲市長特舉行授旗儀式，期勉隊員在安全前提下，再度發揮最大救災效能。



此次支援行動共調派救災車輛6輛、特搜人員16名（含義消）、醫師一名、護理師3名、獸醫師1名，總計21人及1隻搜救犬，並搭配高解析無人機，組成跨域救援隊伍，將火速前往花蓮協助搜尋失聯民眾。



賴清德總統近日特別指示，災區仍有失聯居民，中央與地方合作持續派員搜索，強調「每一分努力都是希望」。他向所有搜救人員表達敬意，也盼各隊能平安歸來。



市長黃偉哲表示，台南特搜隊歷年在國內外重大災難中屢創佳績，10日再出征，不僅代表台南的榮耀，更象徵台灣消防精神的傳承。他語重心長地說：「再危險的環境，也不能放棄任何一位民眾。」



消防局長李明峯指出，參與任務的成員皆通過高強度訓練與搜救專業認證，並具備山域、倒塌建物等多領域救援經驗。此次攜帶的高解析無人機可即時傳回畫面，搭配經驗豐富的搜救犬，有助於縮短搜索時間，提高救援精度。



消防局強調，台南市特搜隊將持續與中央災害應變中心保持聯繫，隨時整備追加人力與重機具，與全國搜救同仁並肩作戰，盡最大努力守護每一條生命，讓希望的光不滅於瓦礫之間。