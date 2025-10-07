　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南特搜隊再赴花蓮　災區前線堅守希望不放棄

▲台南市長黃偉哲為台南市特搜隊授旗，勉勵隊員在安全前提下再度全力投入花蓮救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲為台南市特搜隊授旗，勉勵隊員在安全前提下再度全力投入花蓮救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

花蓮光復鄉重大災情牽動全台，台南市特種搜救隊10日將再度整裝出發，肩負「不放棄任何一線希望」的信念，接力投入災區最前線，7日晚上在特搜隊感恩餐會上，黃偉哲市長特舉行授旗儀式，期勉隊員在安全前提下，再度發揮最大救災效能。

▲台南市長黃偉哲為台南市特搜隊授旗，勉勵隊員在安全前提下再度全力投入花蓮救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）


此次支援行動共調派救災車輛6輛、特搜人員16名（含義消）、醫師一名、護理師3名、獸醫師1名，總計21人及1隻搜救犬，並搭配高解析無人機，組成跨域救援隊伍，將火速前往花蓮協助搜尋失聯民眾。


賴清德總統近日特別指示，災區仍有失聯居民，中央與地方合作持續派員搜索，強調「每一分努力都是希望」。他向所有搜救人員表達敬意，也盼各隊能平安歸來。

▲台南市長黃偉哲為台南市特搜隊授旗，勉勵隊員在安全前提下再度全力投入花蓮救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）
市長黃偉哲表示，台南特搜隊歷年在國內外重大災難中屢創佳績，10日再出征，不僅代表台南的榮耀，更象徵台灣消防精神的傳承。他語重心長地說：「再危險的環境，也不能放棄任何一位民眾。」


消防局長李明峯指出，參與任務的成員皆通過高強度訓練與搜救專業認證，並具備山域、倒塌建物等多領域救援經驗。此次攜帶的高解析無人機可即時傳回畫面，搭配經驗豐富的搜救犬，有助於縮短搜索時間，提高救援精度。

▲台南市長黃偉哲為台南市特搜隊授旗，勉勵隊員在安全前提下再度全力投入花蓮救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）
消防局強調，台南市特搜隊將持續與中央災害應變中心保持聯繫，隨時整備追加人力與重機具，與全國搜救同仁並肩作戰，盡最大努力守護每一條生命，讓希望的光不滅於瓦礫之間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏正國從天才童星到導演《角頭2》　挺過入獄低潮人生落幕
顏正國入獄16年一度被判死刑！　自嘲「關最久藝人」
顏正國驚傳癌逝享年50歲　7日拔管告別⋯愛妻悲痛應對
顏正國生前最後貼文曝光！　粉絲湧入哀悼
快訊／「好小子」顏正國過世！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南特搜隊再赴花蓮　災區前線堅守希望不放棄

秋季必追絕美黃金雨　新北河濱台灣欒樹燦爛換裝

響應世界心理健康日　新北市圖推動親子SEL共學

防洪再升級！新北中港東抽水站更新　增9.6萬噸滯洪空間

桃竹苗分署推職前訓練　青年每月可領8千元學習獎勵金

桃園市議會定期會開議　邱奕勝：115年度總預算1780.4億創新高

王中平領軍星光卡司開唱　恆基打造「最溫暖重陽趴」陪伴長輩

台南南化中坑民宅傍晚竄火！　12車25警消搶救無人受困

張麗善喊「雲林準備好了」　全運會倒數登場

雞籠城隍文化祭日巡遶境　邱佩琳發鹹光餅送平安

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

台南特搜隊再赴花蓮　災區前線堅守希望不放棄

秋季必追絕美黃金雨　新北河濱台灣欒樹燦爛換裝

響應世界心理健康日　新北市圖推動親子SEL共學

防洪再升級！新北中港東抽水站更新　增9.6萬噸滯洪空間

桃竹苗分署推職前訓練　青年每月可領8千元學習獎勵金

桃園市議會定期會開議　邱奕勝：115年度總預算1780.4億創新高

王中平領軍星光卡司開唱　恆基打造「最溫暖重陽趴」陪伴長輩

台南南化中坑民宅傍晚竄火！　12車25警消搶救無人受困

張麗善喊「雲林準備好了」　全運會倒數登場

雞籠城隍文化祭日巡遶境　邱佩琳發鹹光餅送平安

「好小子」顏正國50歲癌逝！朱延平心痛：看他從小長大　電影圈失優秀人才

綠選對會拍板選縣長　陳瑩全力以赴：確保台東不要變成第二個花蓮

顏正國敬業演「性治療個案」　監製楊祐寧悲痛：第一個想成為的英雄

顏正國傳「罹患肺腺癌」過世！專家示警：診斷出時往往已3、4期

顏正國從天才童星到導演《角頭2》　挺過入獄低潮50歲人生落幕

顏正國入獄16年一度被判死刑！　自嘲「關最久藝人」拍片助更生人

台南特搜隊再赴花蓮　災區前線堅守希望不放棄

「好小子」顏正國驚傳癌逝！享年50歲　7日拔管告別⋯愛妻悲痛應對

大S 49歲冥誕！　范瑋琪突收「徐媽1禮物」淚喊：就像抱著媽媽

自民黨選對委員長古屋圭司將率團訪台　預估與總統賴清德會談

地方熱門新聞

桃園青埔「廣天寺」　香客大樓工程上樑　

台南安平1家烤鴨店排煙管突起火！火勢6分鐘撲滅無人傷亡

特遣隊「探勘堰塞湖」　灰白場景驚呆網

台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪佔沙坑

台南砸22億打造「生生有平板」黃偉哲：讓每個孩子都被看見

感謝鏟子超人+志工　連假3萬份早午餐送災區

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

中秋桃園救災專車　前進光復清災

企業留用高齡員工最高補25.8萬雲嘉南分署籲把握申請倒數

台南新化民宅疑電線走火！屋主冷靜斷電滅火幸無人傷亡

南投茶博會「音浪之夜」　再吸7萬年輕歌迷狂歡

長榮中學國中部三生多益破9百分！語言力、科學力雙料國際競爭力

潰壩災民中央擴大補助每戶35萬　一站式服務平台啓動

桃竹苗分署推職前訓練　青年月領8千獎勵金

更多熱門

相關新聞

傅崐萁要中央負責災後清溝　卓榮泰嗆：要中央接管花蓮縣府嗎？

傅崐萁要中央負責災後清溝　卓榮泰嗆：要中央接管花蓮縣府嗎？

國民黨團總召傅崐萁今（7日）質詢時針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流一事，與行政院長卓榮泰唇槍舌戰。傅崐萁批，中華民國是沒有中央政府嗎？主責單位是行政院，卻讓「鏟子超人」負責清溝作業，「早就應該由行政院接管了」；卓榮泰則反酸「你現在是正式要中央接管花蓮縣府嗎？」

台南南化中坑民宅傍晚竄火！12車25警消搶救無人受困

台南南化中坑民宅傍晚竄火！12車25警消搶救無人受困

傅崐萁：縣府負擔林鴻森子女未來就學費用

傅崐萁：縣府負擔林鴻森子女未來就學費用

蔡其昌赴光復　中職捐款助棒球隊重建

蔡其昌赴光復　中職捐款助棒球隊重建

台南AI教育走在全國前端！黃偉哲：不讓任何一所學校脫隊

台南AI教育走在全國前端！黃偉哲：不讓任何一所學校脫隊

關鍵字：

台南特搜隊花蓮災區

讀者迴響

熱門新聞

「好小子」顏正國過世！

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面