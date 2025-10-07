挖土機超人靈前致意！傅崐萁：縣府負擔林鴻森子女未來就學費用

記者陸運陞、葉品辰／桃園報導

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流重創災區後，全台各地「超人」志工接力投入救災，桃園挖土機行老闆林鴻森不幸在協助清理時受傷，因感染敗血症離世。立法委員傅崐萁今(7)日下午趕赴靈堂致意，並表示縣府將比照災民標準發放慰問金，並負擔林鴻森子女未來的就學費用，「會讓孩子們都能好好讀書、長大，也希望他們能學習父親的大愛。」也呼籲政府與行政院「能接手災區，不要再讓善心人士把身體投入災區第一線」。

▲挖土機超人敗血症亡，傅崐萁現身靈堂。（圖／記者陸運陞攝，下同）