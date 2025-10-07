　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁要中央負責災後清溝　卓榮泰嗆：要中央接管花蓮縣府嗎？

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團總召傅崐萁今（7日）質詢時針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流一事，與行政院長卓榮泰唇槍舌戰。傅崐萁批，中華民國是沒有中央政府嗎？主責單位是行政院，卻讓「鏟子超人」負責清溝作業，「早就應該由行政院接管了」；卓榮泰則反酸「你現在是正式要中央接管花蓮縣府嗎？」。

對於花蓮災情，傅崐萁提到，中央是主責單位，早就應該比照莫拉克颱風動員相關軍營，進行區域規劃，卓榮泰反嗆，「那地方政府做了什麼事？」傅崐萁說「本席再提醒你亡羊補牢，現在正在清溝，清溝有多少公里你知道嗎？」卓榮泰說，「清溝的事情前天在花蓮講過了，我也答覆過你了。」傅崐萁指「我只請教你多少公里，你不知道沒關係」卓榮泰酸「問縣長才曉得，問院長不會曉得有多少地下水溝，你問縣長看她知不知道」。

傅崐萁質疑，從堰塞湖開始的上中下游與堤防都應屬於中央主管，卓榮泰說，確實都是中央主管，但是撤離是地方要做的，該撤離不撤離，該清除不清除，「難怪這幾天全國跟當地災民都覺得地方政府不存在了。」

傅崐萁怒嗆卓榮泰把自己當網軍側翼，並頻問救災主責單位究竟是誰？卓則說，全國人民與相關單位都投入救災，傅崐萁反酸，「政府要人民來救災喔？」卓榮泰則嗆，「是地方政府不負責任，我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命，非常不值得」傅崐萁痛批卓可恥，竟說由人民來救災，很難過有這樣的院長，卓則反斥「你在難過什麼？難過你政治生命啦！」

傅崐萁接著說，有志工為了救災，傷口感染過世，讓人懷疑現在中華民國沒有中央政府，卓表示，「有，但是沒有地方政府，沒有花蓮縣政府」，傅崐萁認為現在災區應該由中央接管，卓榮泰則說，「你現在是不是正式提出要中央政府接管花蓮縣政府？」

