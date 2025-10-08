總統府光雕秀多次出現《零日攻擊》畫面　粉專傻眼：憑什麼

▲「總統府建築國慶光雕展演「不要轉台，馬上回來」。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國慶總統府建築光雕展演7日登場，主題「不要轉台，馬上回來！」向金鐘60周年致敬，卻因多次引用台劇《零日攻擊》的畫面，引來政治粉專質疑該劇入選資格，討論聲浪持續延燒。

2025國慶光雕由總統府指導、文化總會主辦，及文化部影視及音樂產業局共同主辦，今年為一同迎接金鐘60年，精選62部戲劇及25部綜藝節目，內容涵蓋《五燈獎》、《天天開心》、《康熙來了》、《全明星運動會》等台灣經典綜藝，戲劇則有《飛龍在天》、《台灣霹靂火》、《光陰的故事》、《人選之人－造浪者》、《嘉慶君遊台灣》，以及入圍金鐘60多項獎項的《星空下的黑潮島嶼》、《聽海湧》等作品。官方強調致敬台灣電視圈多元發展，並邀請陳亞蘭、沈春華以聲音演出參與。

不過，擁有13萬追蹤的臉書粉專「政客爽」卻對光雕秀多次出現《零日攻擊》畫面提出質疑，認為該劇既未得獎、收視率也不高，卻與《痞子英雄》、《火神的眼淚》、《花甲男孩轉大人》等金鐘得獎作品並列，「請問零日攻擊這部爛劇是憑什麼資格跟這些作品放在一起的？憑顧問是沈伯洋嗎？笑死人，還以為一百人打爆解放軍侵台的抗中神劇已經完結篇了，沒想到總統府還要再演一下，是多怕沒有人看？」

貼文曝光後引發網友熱議，批評「置入行銷」、「拿政府補助卻票房低迷」、「花大錢拍這種洗腦戲，難怪大家有怨言」、「不看就強迫你看」、「拍這種劇就跟大陸劇100人打爆日軍一樣，黨宣劇」。

此外，總統府、文化總會、文化部影視及音樂產業局的官網、新聞稿上，僅提及《飛龍在天》、《台灣霹靂火》，《光陰的故事》、《敗犬女王》、《犀利人妻》、《茶金》、《人選之人－造浪者》及《嘉慶君遊臺灣》等，卻未標註有《零日攻擊》。

▲《零日攻擊》。（圖／牽猴子提供）



針對《零日攻擊》劇情及成效，國際政治評論者方恩格律師近日也在社群平台發表看法。他指出，劇中最後一集設定國軍僅靠輕武器就能守住大膽島，直言這是「世界軍事奇蹟」，並質疑劇中國防部高層被滲透卻遲遲未遭逮捕的合理性。

方恩格補充，劇中總統的演講強調「接納新移民」及「性別認同」作為保衛台灣的理由，雖然符合本地價值，卻難以說服美國政府出兵援助。他最後呼籲，批准補助《零日攻擊》的官員應對納稅人和國軍給個交代。

▼前共和黨海外部亞太地區主席、國際政治觀察家方恩格律師。（圖／記者屠惠剛攝）

