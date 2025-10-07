　
民生消費

國慶限定披薩優惠一次看　拿坡里買大送大、達美樂全口味半價

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲3大披薩店國慶連假優惠出爐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中秋假期過後又要迎來國慶連假，3大速食品牌祭出最新「披薩優惠」，包括拿坡里、必勝客可享指定披薩買大送大，達美樂則有披薩全口味半價等好康。

▲▼拿坡里推出新品「金賞烏魚子披薩」。（圖／業者提供）

▲拿坡里買金賞烏魚子披薩送任意口味大披薩1個。

●拿坡里
拿坡里即日起至11月3日祭出「披薩買大送大」優惠，凡購買金賞烏魚子披薩可再吃大披薩1個，且開放口味任選，特價490元；「買大披薩或6塊炸雞送原盅香菇雞湯1盒（2入）」，特價390元，以上優惠內用、外帶皆適用。

●必勝客
必勝客即日起至10月13日祭出「外帶比薩買大送大」優惠，網羅超過20種口味任選，包括全新月見七盎司厚燒牛、超濃五重起司，還有人氣義式培根黃金薯、炙燒明太子嫩雞等。

期間同步推出2款雙十套餐，包括「雙十爽吃餐」內含2個大比薩（全口味任選，超過620元口味須加價）+任選2款人氣副食+1.25L飲料，售價1010元起，最高現省730元；「雙十火山餐」內含1個火山大比薩（第一個大比薩免費升級火山，超過620元口味須加價）+任選1個大比薩或2款副食或1瓶1.25L飲料，售價888元起，最高現省761元。

●達美樂
達美樂全門市將於10月9日起至10月31日祭出「國慶套餐優惠價888元」，內含大披薩1個（經典／招牌口味任選）+紫薯地瓜+大可樂+蝴蝶酥8塊；同步可享「披薩全口味半價」、「披薩買大送小」等限定優惠。

