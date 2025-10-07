總統府光雕打上「花蓮加油」　賴清德：哀悼也感謝37萬鏟子超人

▲賴清德出席「不要轉台 馬上回來－中華民國114年國慶總統府建築光雕展演點燈儀式」。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

總統府建築國慶光雕展演「不要轉台，馬上回來」7日晚間登場，總統賴清德、立法院長韓國瑜都出席點燈儀式。賴清德致詞時表示，今年總統府光雕展特別在建築上打上「花蓮加油」四個字，一方面要向此次花蓮災情中不幸的罹難者表達哀悼，也要祝福受傷者早日康復；他說，更重要的是，要向12天共37萬人次到花蓮從事救災工作的所有志工及超人們獻上感謝。

賴清德指出，其中一位志工連續8天在花蓮從事救災工作，因為傷口感染不幸失去寶貴生命。全體國人都深刻感受到這位罹難者的精神，及志工們展現的樂於助人及大愛，相信這樣的精神會永遠留在台灣民間。

賴清德表示，今年總統府建築光雕展演已經邁入第9年，感謝文總、策展團隊及所有投入展演工作的夥伴不間斷地努力與創新，每年都以不同的主題，展現台灣多元、豐富的文化內涵，以及這塊土地上堅韌的生命力。

賴清德提到，現場看到很多爸爸媽媽帶著小朋友一起欣賞光雕展演，很高興有不同世代的共同參與，因為活動的初衷就是希望透過活潑的文化展演，讓民眾更加認識總統府這棟百年建築的歷史風華，並體現臺灣民主社會的多元、自信與開放。

賴清德說，為了響應金鐘獎60周年，今年光雕展演的主題是「不要轉台，馬上回來」，透過集結台灣超過80部經典影視作品，帶大家走進時光長廊，回首台灣金鐘歷史。像他這個世代，很多人小時候最期待的就是放學後回家或到隔壁鄰居家，打開電視收看卡通、新聞、布袋戲或連續劇與綜藝節目，還有全家大小半夜聚在電視機前收看棒球轉播，為台灣選手高聲吶喊、大聲加油，當時看電視不只為大家帶來歡樂，也是凝聚情感、串聯記憶的重要時刻。

賴清德接著指出，今晚為國慶光雕特別演出的沈春華、陳亞蘭兩位老師都是大家耳熟能詳的主播和演員。他表示，沈春華老師是金鐘獎獲獎紀錄保持人，報導新聞是許多人共同的記憶；而陳亞蘭老師演出的《嘉慶君遊臺灣》，更是台灣史上第一位以女性之姿榮獲金鐘獎最佳戲劇男主角獎的演員，他特別感謝兩位金鐘獎傳奇人物的參與，讓今年國慶光雕展演更加精采。

賴清德也感謝現場各電視台及製作公司的從業人員，對影視產業的熱情及對品質的追求，讓台灣的影視作品蓬勃發展，帶給不同世代國人美好的記憶，並盼繼續製作出更多、更好的作品」，讓世界看見更多采多姿的台灣。

