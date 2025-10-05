　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

浪漫滿城！新北「美人樹」綻放　粉紅花海浪漫染秋日

▲新北美人樹迎秋盛放 粉紅花海浪漫染秋日。（圖／新北市景觀處提供）

▲淡水奎柔山路可欣賞到一整排粉紅大道，朵朵桃粉花朵隨著秋風搖曳落下。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

秋意漸濃，新北市進入浪漫粉紅花期！每年夏秋交替之際，正是美人樹綻放時節，新北市景觀處特別推薦兩處賞花秘境－淡水奎柔山路及三峽安溪翠堤，綿延的粉紅花海為城市妝點上夢幻色彩，成為秋日最迷人的風景。美人樹屬木棉科落葉喬木，不僅可賞花還能提供遮蔭，其優雅樹形與桃粉紅色大型花朵掛滿樹冠的景致，為秋日街頭增添甜美氣息，因此有「秋日美人櫻」美稱，也被稱為絲棉樹或酩酊樹。

景觀處表示，淡水奎柔山路（北8鄉道）是市府推動綠美化成功案例，在淡水區忠山里居民志工與里長細心維護下，已成熱門賞花景點。從宏龍宮往北新莊方向，沿途2公里種植300多株美人樹，花期時形成整排粉紅大道，朵朵桃花隨秋風搖曳落下，宛如漫步浪漫花毯。

▲新北美人樹迎秋盛放 粉紅花海浪漫染秋日。（圖／新北市景觀處提供）

▲三峽河右岸「安溪翠堤」也是一處美人樹私房景點。

此外，三峽河右岸「安溪翠堤」則是另一處私房景點，350公尺堤防種植數十棵美人樹，花期總是吸引民眾散步拍照。桃紅、粉色花朵繽紛綻放間，還隱藏一棵稀有的白色花種，營造出華麗繽紛的浪漫花道。

景觀處長林俊德指出，美人樹花期較長，整個秋天都能在新北各角落欣賞其倩影。建議民眾可安排前往淡水及三峽賞花，順遊三芝田心子，欣賞水田倒影與金針花海。他也提醒，外出賞花記得防曬防蚊、補充水分，並共同愛護自然環境。想掌握最新花況的民眾，可追蹤FB「賞花快報」粉絲專頁，獲取新北市第一手花訊資訊。

▲新北美人樹迎秋盛放 粉紅花海浪漫染秋日。（圖／新北市景觀處提供）

【更多新聞】

►強化隧道救援能量！新北消防萬里隧道電動車火災演練

►校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

►基隆狠爸遷怒「枕頭悶死5歲兒」連鼻樑都壓斷　今遭起訴繼續羈押

►卡拉OK喝太嗨！男醉倒沙發睡到隔天　老闆娘叫不醒發現他死了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
政壇噩耗！國民黨陳清秀過世
吳姍儒接棒《一字千金》正式開播　公視樂觀發聲
被問「要向總統報告什麼重點」　季連成：你當總統我就向你報告
高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗
心靈學院爆虐死案！薔薔「被騙30萬」恐怖手法曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國首創！南消推「無人機飛手輔助指揮」訓練　打造智慧救災體系

浪漫滿城！新北「美人樹」綻放　粉紅花海浪漫染秋日

響應世界動物日！新北推動路殺防治　打造動物安全廊道

國慶晚會、焰火串聯茶博會　台中、南投合推「集點抽好禮」

最暖中秋！光復車站前變迷你小夜市　吊車超人斜槓烤香腸爆人潮

花蓮子弟心繫洪災！羅智強走入光復關切災情災　捐贈50萬助重建

水道博物館六周年館慶登場！　百米滑水道開放三天

中秋不放假！　台南做工行善團連假趕工修屋與弱勢度節

基隆書道會會員聯展開幕　副市長邱佩琳：深化藝文教育扎根

羅大佑登台飆經典老歌　南投茶博一心二夜演唱會首場嗨吸6萬人

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

歐告剛吃飽就來要零食　狂嗚嗚叫吵媽：快點啦

全國首創！南消推「無人機飛手輔助指揮」訓練　打造智慧救災體系

浪漫滿城！新北「美人樹」綻放　粉紅花海浪漫染秋日

響應世界動物日！新北推動路殺防治　打造動物安全廊道

國慶晚會、焰火串聯茶博會　台中、南投合推「集點抽好禮」

最暖中秋！光復車站前變迷你小夜市　吊車超人斜槓烤香腸爆人潮

花蓮子弟心繫洪災！羅智強走入光復關切災情災　捐贈50萬助重建

水道博物館六周年館慶登場！　百米滑水道開放三天

中秋不放假！　台南做工行善團連假趕工修屋與弱勢度節

基隆書道會會員聯展開幕　副市長邱佩琳：深化藝文教育扎根

羅大佑登台飆經典老歌　南投茶博一心二夜演唱會首場嗨吸6萬人

政壇噩耗！國民黨陳清秀過世　享壽81歲

傅崐萁指開口堤釀災　水利署：台日皆採用！將建置超級堤防

輝達總部卡關！Cheap揭2主因釀「宇宙國際笑話」：外商看了都嚇跑

被問「要向總統報告什麼重點」　季連成：你當總統我就向你報告

全國首創！南消推「無人機飛手輔助指揮」訓練　打造智慧救災體系

《中文怪物》爆紅！吳姍儒接棒《一字千金》正式開播　公視樂觀發聲

浪漫滿城！新北「美人樹」綻放　粉紅花海浪漫染秋日

心靈學院爆虐死案！薔薔「被騙30萬」逼哭回想前世　恐怖手法曝

美國政府關門但海關照常作業　未影響碼頭裝卸作業

峴港必吃米其林海鮮餐廳！世界最美沙灘大嗑螃蟹　眺蔚藍海景

【人美心也美】啦啦隊女神「籃籃」奔赴花蓮！化身鏟子超人挖水溝

地方熱門新聞

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪佔沙坑

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

探勘隊走5天抵堰塞湖！最新探勘：壩體不穩

鏟子、水電超人光復集結！人潮勝教師節

黑心豬大腸流入高雄！衛生局火速稽查

「2025來慈湖、潮復刻」登場　交通資訊一次看

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

正義男路過擋刀　縣府全額擔醫療費

南投茶博一心二夜演唱會　羅大佑號召嗨吸6萬人

新北推出20條寵物旅遊路線　即日起開放票選抽大獎

水道博物館六周年館慶登場！百米滑水道開放三天

台中南投國慶連假合推「集點抽好禮」

賴清德南下七股視察風災復建肯定中央地方合力成果

更多熱門

相關新聞

新北男烤肉小酌拒檢竄逃　結局逆轉吞29張罰單更慘

新北男烤肉小酌拒檢竄逃　結局逆轉吞29張罰單更慘

新北市中和分局國光派出所昨(4日)晚間值勤巡邏時，發現一名林姓男子(37歲)未戴安全帽，依法上前攔查，林男見狀心虛逃逸，最終仍被攔截，原來林男小酌後上路，不過酒測後未達公共危險罪標準，但他一路上闖紅燈、逆向、拒檢等等，仍被員警依法開出29張罰單，最終金額恐破萬，比酒駕罰鍰還高。

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

北宜公路車禍　小客車左轉與直行重機擦撞

北宜公路車禍　小客車左轉與直行重機擦撞

2026議員點將／新北板橋汐止搶補位　藍政二代、「侯家軍」展開佈局

2026議員點將／新北板橋汐止搶補位　藍政二代、「侯家軍」展開佈局

三峽「1公里美人樹大道」綻放到11月

三峽「1公里美人樹大道」綻放到11月

關鍵字：

新北秋日賞花美人樹淡水

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面