浪漫滿城！新北「美人樹」綻放　粉紅花海浪漫染秋日

▲淡水奎柔山路可欣賞到一整排粉紅大道，朵朵桃粉花朵隨著秋風搖曳落下。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

秋意漸濃，新北市進入浪漫粉紅花期！每年夏秋交替之際，正是美人樹綻放時節，新北市景觀處特別推薦兩處賞花秘境－淡水奎柔山路及三峽安溪翠堤，綿延的粉紅花海為城市妝點上夢幻色彩，成為秋日最迷人的風景。美人樹屬木棉科落葉喬木，不僅可賞花還能提供遮蔭，其優雅樹形與桃粉紅色大型花朵掛滿樹冠的景致，為秋日街頭增添甜美氣息，因此有「秋日美人櫻」美稱，也被稱為絲棉樹或酩酊樹。

景觀處表示，淡水奎柔山路（北8鄉道）是市府推動綠美化成功案例，在淡水區忠山里居民志工與里長細心維護下，已成熱門賞花景點。從宏龍宮往北新莊方向，沿途2公里種植300多株美人樹，花期時形成整排粉紅大道，朵朵桃花隨秋風搖曳落下，宛如漫步浪漫花毯。

▲三峽河右岸「安溪翠堤」也是一處美人樹私房景點。

此外，三峽河右岸「安溪翠堤」則是另一處私房景點，350公尺堤防種植數十棵美人樹，花期總是吸引民眾散步拍照。桃紅、粉色花朵繽紛綻放間，還隱藏一棵稀有的白色花種，營造出華麗繽紛的浪漫花道。

景觀處長林俊德指出，美人樹花期較長，整個秋天都能在新北各角落欣賞其倩影。建議民眾可安排前往淡水及三峽賞花，順遊三芝田心子，欣賞水田倒影與金針花海。他也提醒，外出賞花記得防曬防蚊、補充水分，並共同愛護自然環境。想掌握最新花況的民眾，可追蹤FB「賞花快報」粉絲專頁，獲取新北市第一手花訊資訊。